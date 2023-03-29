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Колонка Postimees ⟩ Politico нарушил основы журналистики и показал Эстонию однобоко

Postimees
Politico нарушил основы журналистики и показал Эстонию однобоко
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Фото: Erik Prozes
  • Все заявления Politico об Эстонии оказались ложными
  • Финляндии, Латвии, Литве, Франции и Швеции не дали слова
  • России выгодно показать ЕС расколотым

К сожалению, вчерашняя статья Politico об оказании Эстонией военной помощи Украине ничем иным, как журналистским браком, не квалифицируется. В худшем же случае это может быть информационная операция.

Опираясь на анонимные дипломатические источники, вчера Politico писал, что внутри ЕС растет недовольство поведением Эстонии: якобы Эстония помогает Украине оружием, потому что отдает свое старое вооружение, а за счет Европейского фонда мира обновляет свой арсенал. По данным Politico, Эстония передала Украине оружие типа «Стрела» и приобрела «Стингеры». Кроме того, Politico утверждает, что ни представительство Эстонии в Брюсселе, ни Министерство обороны не ответили на запрос о комментариях по этому поводу.

Все приведенные утверждения оказались ложными. Министерство обороны вчера заявило, что у Эстонии никогда не было оружия типа «Стрела» или «Стингеров». Насколько известно Postimees, и эстонское представительство в Брюсселе, и министерство обороны ответили Politico, попросив лишь немного терпения, чтобы передать все данные в издание.

Вот тут и начинаются неудобные вопросы Politico. Почему журналист не проверил утверждения об эстонском оружии? Почему Politico не дождался ответа эстонского посольства и Министерства обороны, опубликовав явно однобокую статью, составленную на основе анонимных источников? Золотое правило журналистики заключается в том, что в случае конфликта всегда должна быть услышана противоположная сторона. Следует добавить, что, хотя острие обвинения Politico было направлено против Эстонии, негативный оттенок в этой истории получат Финляндия, Латвия, Литва, Франция и Швеция - преимущественно страны Восточной и Северной Европы. Ни одной из этих стран не дали слова.

Если это и не была информационная операция, то в любом случае это журналистский брак, который Politico, стремящийся к имиджу серьезного общеевропейского влиятельного СМИ, не должен себе позволить.

По состоянию на вчерашний день Politico получил ответ от Министерства обороны, но все же отчетливо чувствовался негативный утренний фон. Если это и не была информационная операция, то в любом случае это журналистский брак, который Politico, стремящийся к имиджу серьезного общеевропейского влиятельного лица, не должен себе позволить.

В пользу информационной операции говорит тот факт, что России выгодно показывать Евросоюз разделенным, а восточноевропейцев - ненадежными. Статья Politico блестяще служила этой цели. В статье также показана попытка подорвать моральный аргумент Эстонии в пользу помощи Украине, поскольку призывы Эстонии помочь Украине основаны на том факте, что Эстония оказала наибольшую помощь на душу населения. Если этот факт подвергается сомнению, вся эстонская дипломатия становится сомнительной.

Отдельный вопрос в свете вчерашней статьи Politico - статья, опубликованная в том же издании перед выборами в Эстонии, в которой, среди прочего, говорилось о возможных связях главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с EKRE. Однако следует помнить, что роль EKRE в этой истории была незначительной и, в отличие от вчерашней статьи, Эстония не была в центре внимания. Не только политики EKRE сочли историю с ЧВК «Вагнер» информационной операцией, но и журналист Postimees Марек Страндберг, например, посчитал, что эту историю можно назвать таковой. Так что эстонские СМИ не подпевали в один голос статье Politico о Пригожине, да и не подпевают сейчас.

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