По состоянию на вчерашний день Politico получил ответ от Министерства обороны, но все же отчетливо чувствовался негативный утренний фон. Если это и не была информационная операция, то в любом случае это журналистский брак, который Politico, стремящийся к имиджу серьезного общеевропейского влиятельного лица, не должен себе позволить.

В пользу информационной операции говорит тот факт, что России выгодно показывать Евросоюз разделенным, а восточноевропейцев - ненадежными. Статья Politico блестяще служила этой цели. В статье также показана попытка подорвать моральный аргумент Эстонии в пользу помощи Украине, поскольку призывы Эстонии помочь Украине основаны на том факте, что Эстония оказала наибольшую помощь на душу населения. Если этот факт подвергается сомнению, вся эстонская дипломатия становится сомнительной.

Отдельный вопрос в свете вчерашней статьи Politico - статья, опубликованная в том же издании перед выборами в Эстонии, в которой, среди прочего, говорилось о возможных связях главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с EKRE. Однако следует помнить, что роль EKRE в этой истории была незначительной и, в отличие от вчерашней статьи, Эстония не была в центре внимания. Не только политики EKRE сочли историю с ЧВК «Вагнер» информационной операцией, но и журналист Postimees Марек Страндберг, например, посчитал, что эту историю можно назвать таковой. Так что эстонские СМИ не подпевали в один голос статье Politico о Пригожине, да и не подпевают сейчас.