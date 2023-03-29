Колонка Postimees ⟩ Politico нарушил основы журналистики и показал Эстонию однобоко

Опираясь на анонимные дипломатические источники, вчера Politico писал, что внутри ЕС растет недовольство поведением Эстонии: якобы Эстония помогает Украине оружием, потому что отдает свое старое вооружение, а за счет Европейского фонда мира обновляет свой арсенал. По данным Politico, Эстония передала Украине оружие типа «Стрела» и приобрела «Стингеры». Кроме того, Politico утверждает, что ни представительство Эстонии в Брюсселе, ни Министерство обороны не ответили на запрос о комментариях по этому поводу.
Все приведенные утверждения оказались ложными. Министерство обороны вчера заявило, что у Эстонии никогда не было оружия типа «Стрела» или «Стингеров». Насколько известно Postimees, и эстонское представительство в Брюсселе, и министерство обороны ответили Politico, попросив лишь немного терпения, чтобы передать все данные в издание.
Вот тут и начинаются неудобные вопросы Politico. Почему журналист не проверил утверждения об эстонском оружии? Почему Politico не дождался ответа эстонского посольства и Министерства обороны, опубликовав явно однобокую статью, составленную на основе анонимных источников? Золотое правило журналистики заключается в том, что в случае конфликта всегда должна быть услышана противоположная сторона. Следует добавить, что, хотя острие обвинения Politico было направлено против Эстонии, негативный оттенок в этой истории получат Финляндия, Латвия, Литва, Франция и Швеция - преимущественно страны Восточной и Северной Европы. Ни одной из этих стран не дали слова.
Если это и не была информационная операция, то в любом случае это журналистский брак, который Politico, стремящийся к имиджу серьезного общеевропейского влиятельного СМИ, не должен себе позволить.