В сельских регионах наибольшую озабоченность сегодня вызывает доступность общественного транспорта, а не цена. Совершенно беспочвенны обвинения Керсти Сарапуу в том, что соцдемы забыли о бедственном положении жителей сельской местности. Совершенно бессмысленно рекламировать бесплатные билеты на автобусы, у которых даже нет графика работы. Именно поэтому цель нового правительства – обеспечить доступный общественный транспорт, который реально работает, а бесплатный проезд будет сохранен для пенсионеров, детей и людей с ограниченными возможностями.

Даже в Таллинне, самом крупном и богатом самоуправлении Эстонии, есть проблемы с бесплатным общественным транспортом, особенно когда речь идет о качестве обслуживания – транспортных средствах, их чистоте и обслуживании. Однако в случае с сельскими линиями важно, чтобы было достаточно количество отправлений, а с объявленным под предводительством Центристской партии «бесплатным» общественным транспортом качественного скачка в этом вопросе не произошло.

Возьмем, к примеру, Ярвамаа: может ли житель Ярвамаа, пользующийся сегодня общественным транспортом, честно сказать, что он доволен, например, маршрутной сетью или организацией поездок? Что касается автобуса номер 10 на линии Пайде – Тюри, то это также одна из главных линий в Ярвамаа. Автобусные маршруты между другими центрами и деревнями становились все скуднее, и, как говорят, по сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад, качество общественного транспорта в Ярвамаа катастрофически упало.