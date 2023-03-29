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Лаури Ляэнеметс: бессмысленно раздавать бесплатные билеты на автобусы, которые никуда не ездят

Лаури Ляэнеметс
, министр внутренних дел, председатель СДПЭ
Лаури Ляэнеметс: бессмысленно раздавать бесплатные билеты на автобусы, которые никуда не ездят
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Madis Veltman
  • В сельской местности наибольшую озабоченность вызывает доступность общественного транспорта
  • Социал-демократы исключили любые сокращения в сфере общественного транспорта
  • Рекламировать бесплатные билеты на автобусы без расписания просто бессмысленно

Возражение на статью-мнение Керсти Сарапуу «Правительство введет налог на общественный транспорт».

В сельских регионах наибольшую озабоченность сегодня вызывает доступность общественного транспорта, а не цена. Совершенно беспочвенны обвинения Керсти Сарапуу в том, что соцдемы забыли о бедственном положении жителей сельской местности. Совершенно бессмысленно рекламировать бесплатные билеты на автобусы, у которых даже нет графика работы. Именно поэтому цель нового правительства – обеспечить доступный общественный транспорт, который реально работает, а бесплатный проезд будет сохранен для пенсионеров, детей и людей с ограниченными возможностями.

Даже в Таллинне, самом крупном и богатом самоуправлении Эстонии, есть проблемы с бесплатным общественным транспортом, особенно когда речь идет о качестве обслуживания – транспортных средствах, их чистоте и обслуживании. Однако в случае с сельскими линиями важно, чтобы было достаточно количество отправлений, а с объявленным под предводительством Центристской партии «бесплатным» общественным транспортом качественного скачка в этом вопросе не произошло.

Возьмем, к примеру, Ярвамаа: может ли житель Ярвамаа, пользующийся сегодня общественным транспортом, честно сказать, что он доволен, например, маршрутной сетью или организацией поездок? Что касается автобуса номер 10 на линии Пайде – Тюри, то это также одна из главных линий в Ярвамаа. Автобусные маршруты между другими центрами и деревнями становились все скуднее, и, как говорят, по сравнению с тем, что было несколько десятилетий назад, качество общественного транспорта в Ярвамаа катастрофически упало.

Мне, честно говоря, тоже не нравится поднимать тему цен на билеты, но не в контексте популистского запугивания Центристской партией, ни в мировоззренческом контексте правых партий, которые свели бы всех людей в таблицы Excel и таким образом «устранить» все живое из сельской местности. В то же время реальность такова, что если мы хотим развивать общественный транспорт в уездах в условиях ответственной бюджетной политики и создавать сети, которые будут хорошо обслуживать все больше жителей Эстонии, я скорее выберу билет по умеренной цене, чем полный крах общественного транспорта в сельской местности.

Все, включая даже Керсти Сарапуу и Центристскую партию, понимают, что на общественный транспорт нужны дополнительные деньги. С другой стороны, социал-демократы исключили какие-либо сокращения в общественном транспорте – из этой статьи бюджета не будет урезано ни цента, а в будущем даже ожидаются дополнительные финансовые вливания. Некоторые автомобилисты выражали возмущение тем, что по стране ездят пустые автобусы, но в то же время маршруты и расписание постоянно корректируют. Следующим скачком в качестве станет введение общественного транспорта по требованию.

Что из себя представляет общественный транспорт по требованию? Проще говоря, это означает, что автобусы продолжат курсировать по основным маршрутам и отправлений станет даже больше. Речь идет как о внутриуездных линиях, так и связывающих разные уезды маршрутах. В то же время на основных маршрутах пассажиров бы стали обслуживать автомобили или автобусы по требованию. Также будут учитываться потребности школьного и социального транспорта. Таким образом, гармонизируя различные виды общественного транспорта, можно создать более удобные соединения, а также график поездок, который лучше учитывает потребности местного населения. Подобный общественный транспорт по требованию уже опробован и развивается на Сааремаа.

Расписания национальных и уездных линий должны быть лучше согласованы, иначе зачем человеку отдавать предпочтение общественному транспорту, если ему приходится часами ждать на промежуточной остановке? Например, жители Пайде вполне могут сесть на поезд в Тюри, чего нельзя сказать о жителях Ярвамаа, которым не так и просто добраться до близлежащей железнодорожной станции. Ведь именуемые в народе «морковки» могли бы связать Аравете с Янеда и Аэгвийду, Амбла с Тапа, Ярва-Яани с Тамсалу и Коэру с Ракке.

Кроме того, долгое время не решался вопрос о прохождении линии Таллинн – Тарту через Мяо, и мы также поднимали этот вопрос во время коалиционных переговоров. В Мяо построен современный центр общественного транспорта, через который каждый час проходит несколько автобусов, и лишь несколько автобусов доезжают до близлежащего уездного центра. Автобусные карманы можно строить вдоль крупных дорог, но это не решит проблем в населенных пунктах, которые находятся рядом с ними. В связи с этим автобусные компании, ожидающие субсидий от государства, также должны понимать, что у них есть региональная политическая роль и ответственность.

Работа над конкретным решением все еще продолжается, но для людей, которые каждый день ездят на работу на общественном транспорте, определенно следует рассмотреть вопрос о месячном проездном. 40 или 60 евро в месяц при сегодняшнем росте цен – это очень много даже для работающих людей, особенно если они работают за пределами больших городов, где зарплаты еще ниже.

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