Президент Украины указал, что больше года не контактировал с лидером Китая. В конце февраля Пекин представил предложения по мирному урегулированию в Украине.
Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином
Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Украине. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», - заявил президент Украины в интервью агентству Associated Press, опубликованном в среду, 29 марта. Он добавил, что более года не имел каких-либо контактов с китайским лидером. По информации агентства, украинский лидер уже направил приглашение Си Цзиньпину.
25 марта Зеленский указал в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun, что не получал предложения Китая о переговорах. Украинский лидер добавил, что ранее сообщил по дипломатическим каналам о желании поговорить с главой Китая.
14 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин планирует провести переговоры в онлайн-формате с Владимиром Зеленским, после своей поездки в Москву.
Визит Си в Москву и китайский план мирного урегулирования
В России китайский лидер находился с 20 по 22 марта. По итогам визита Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали два совместных заявления - «об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия (РФ и Китая. - Ред.), вступающих в новую эпоху», и «о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года».
В заявлении для прессы Си также отметил, что Пекин поддерживает дипломатический путь прекращения войны в Украине. «Мы руководствуемся принципами ООН... и содействуем мирному урегулированию» боевых действий в Украине, сказал он, добавив, что руководство КНР всегда выступает «за мир и диалог».
За месяц до этого визита, 24 февраля, министерство иностранных дел КНР опубликовало план мирного урегулирования в Украине, состоящего из 12 пунктов. Среди них - «уважение суверенитета всех стран», «отказ от менталитета холодной войны», «прекращение боевых действий», «возобновление прямого диалога» Москвы и Киева, а также - «прекращение односторонних санкций». В Украине и на Западе на предложения из Пекина отреагировали сдержанно.