Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Украине. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», - заявил президент Украины в интервью агентству Associated Press, опубликованном в среду, 29 марта. Он добавил, что более года не имел каких-либо контактов с китайским лидером. По информации агентства, украинский лидер уже направил приглашение Си Цзиньпину.

25 марта Зеленский указал в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun, что не получал предложения Китая о переговорах. Украинский лидер добавил, что ранее сообщил по дипломатическим каналам о желании поговорить с главой Китая.

14 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин планирует провести переговоры в онлайн-формате с Владимиром Зеленским, после своей поездки в Москву.

Визит Си в Москву и китайский план мирного урегулирования

В России китайский лидер находился с 20 по 22 марта. По итогам визита Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали два совместных заявления - «об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия (РФ и Китая. - Ред.), вступающих в новую эпоху», и «о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года».

В заявлении для прессы Си также отметил, что Пекин поддерживает дипломатический путь прекращения войны в Украине. «Мы руководствуемся принципами ООН... и содействуем мирному урегулированию» боевых действий в Украине, сказал он, добавив, что руководство КНР всегда выступает «за мир и диалог».