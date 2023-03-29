Жители Нымме, которые вместе с Tallinna Vesi внимательно следили за результатами вчерашнего теста воды, через 17 часов после окончания проверки получили из-под крана заметно желтую воду.
В Нымме из крана текла желтая вода
В то время как Tallinna Vesi объявила о 100% успешном испытании по отводу воды из Юлемисте в скважинные водопроводы Нымме, домовладельцы Нымме промывают свои водопроводные трубы, чтобы получить чистую воду, потому что вода, вытекающая из крана после тестирования, была заметно мутной и желтоватой (на фото в стакане слева).
«За выходные я запасся водой и перекрыл свою водопроводную линию, чтобы эта муть не попал в мой водопровод. Однако через 17 часов после окончания теста из открытого крана пошла пугающая желтая вода», - рассказал Аарне Оргна, владелец дома на улице Валгузе, чей дом должен был находиться за пределами тестовой зоны, если верить карте, присланной Tallinna Vesi.
После промывки водопровода удалось снова получить чистую воду (на фото в стакане справа).
Причина, по которой сегодня утром его водопроводная вода могла быть мутной, вероятно, связана с тем, что Tallinna Vesi накануне вечером провела тщательную промывку всей водопроводной сети Нымме, чтобы удалить из нее всю тестовую воду.
Последствия оказались более масштабными, чем ожидалось
«Эти промывки могли вызвать непредсказуемое движение воды из тестируемой зоны, - признала Мария Тийдус, руководитель отдела коммуникаций Tallinna Vesi. - Мы готовы провести дополнительную промывку по конкретным адресам, чтобы раз и навсегда удалить мутность из труб».
После окончания испытания вода стала больше перемещаться из тестируемого района в заднюю часть Нымме, потому что в начале района водные ресурсы не использовались
Мария Тийдус
По словам Тийдус, насосные станции за пределами зоны испытаний подвергались очень высоким нагрузкам, и весь необходимый суточный ресурс был, по сути, израсходован.
«После окончания испытания вода стала больше перемещаться из тестируемого района в заднюю часть Нымме, потому что в начале района водные ресурсы не использовались, - пояснила Тийдус. - Поскольку речь идет о соединенной кольцевой системе, это обычное явление и в случае чрезвычайных ситуаций с водой».
Информация о том, что вода может быть временно мутной, была оглашена Tallinna Vesi еще до начала испытаний.
«Если кто-то еще заметит что-то подобное в своей питьевой воде, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом, позвонив по номеру экстренной помощи 626 2400», - посоветовала Тийдус и сказала, что в случае необходимости они готовы взять отдельные пробы.
Руководитель по производству AS Tallinna Vesi Ивар Руубель подтвердил, что испытания в Нымме прошли по плану, и в конце эксперимента - 28 марта в 18:45 - нормальное водоснабжение района было восстановлено с использованием питьевой воды из скважинных насосов.
Все прошло по плану
По словам Руубеля, во время учений не произошло никаких непредвиденных событий, к которым компания не была бы готова, а воздействие испытаний на потребителей оказалось минимальным. Испытания, которые планировалось проводить 12 часов, завершилось за 10 часов, в течение которых были выполнены все запланированные мероприятия.
Во время эксперимента и после его завершения постоянно компания Tallinna Vesi брала в Нымме пробы воды. «Результаты показали очень краткосрочные колебания показателей мутности и содержания железа, что мы прогнозировали при планировании испытаний, поскольку менялось направление движения воды в водопроводной сети. Последующие образцы уже оказались в порядке и показали, что это было лишь кратковременное изменение, а влияние на потребителей было минимальным», - подтвердил Ивар Руубель.
Компания Tallinna Vesi продолжит мониторинг воды в Нымме в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться, что эксперимент не вызвал существенных изменений качества, и при необходимости готова немедленно принять меры для приведения качества воды в соответствие с нормами.