В Нымме из крана текла желтая вода

По словам Тийдус, насосные станции за пределами зоны испытаний подвергались очень высоким нагрузкам, и весь необходимый суточный ресурс был, по сути, израсходован.

«После окончания испытания вода стала больше перемещаться из тестируемого района в заднюю часть Нымме, потому что в начале района водные ресурсы не использовались, - пояснила Тийдус. - Поскольку речь идет о соединенной кольцевой системе, это обычное явление и в случае чрезвычайных ситуаций с водой».

Информация о том, что вода может быть временно мутной, была оглашена Tallinna Vesi еще до начала испытаний.

«Если кто-то еще заметит что-то подобное в своей питьевой воде, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом, позвонив по номеру экстренной помощи 626 2400», - посоветовала Тийдус и сказала, что в случае необходимости они готовы взять отдельные пробы.

Руководитель по производству AS Tallinna Vesi Ивар Руубель подтвердил, что испытания в Нымме прошли по плану, и в конце эксперимента - 28 марта в 18:45 - нормальное водоснабжение района было восстановлено с использованием питьевой воды из скважинных насосов.

Все прошло по плану

По словам Руубеля, во время учений не произошло никаких непредвиденных событий, к которым компания не была бы готова, а воздействие испытаний на потребителей оказалось минимальным. Испытания, которые планировалось проводить 12 часов, завершилось за 10 часов, в течение которых были выполнены все запланированные мероприятия.

Во время эксперимента и после его завершения постоянно компания Tallinna Vesi брала в Нымме пробы воды. «Результаты показали очень краткосрочные колебания показателей мутности и содержания железа, что мы прогнозировали при планировании испытаний, поскольку менялось направление движения воды в водопроводной сети. Последующие образцы уже оказались в порядке и показали, что это было лишь кратковременное изменение, а влияние на потребителей было минимальным», - подтвердил Ивар Руубель.