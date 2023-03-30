Врач ⟩ Частные клиники опустошают бесплатную медицину. Кто будет лечить больных?

Совместный медицинский центр Qvalitas и Unimed, который будет располагаться в коммерческом здании на бульваре Рявала 5, будет предлагать только амбулаторные услуги. Таким образом, возможности частной медицины по снижению нагрузки на государственные больницы останутся относительно скромными.

В отличие от государственной медицины, в частные клиники пациенты обращаются в основном в соответствии с размером своего кошелька. В государственную медицину, напротив, пациенты направляются на основании потребности, а также в зависимости от серьезности проблемы со здоровьем, которую определяет специалист (электронная консультация). Или, по крайней мере, по направлению семейного врача. Таким образом, более серьезные пациенты, требующие более сложного лечения, останутся в государственной системе.

Как правило, частная медицина не располагает возможностями для проведения более сложных или редких процедур, исследований, операций, лечения (например, радиотерапии, химиотерапии или биологического лечения). Или у пациента к тому времени могут просто закончиться деньги. Поэтому более сложный контингент остается уделом государственной медицины.

В Эстонской Республике медицинский персонал также является очень дефицитным ресурсом. Единственный способ для частной медицины снизить нагрузку на свои больницы - перекупить персонал, работающий в государственной системе, заманивая его более высокими зарплатами и более легкой работой. В результате больницы вынуждены закрывать еще больше отделений, потому что персонала просто не хватает.