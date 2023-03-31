Анализ ⟩ Конец анонимным криптокошелькам или как Евросоюз загонит крипто-джинна в бутылку

Люди всегда хотели конфиденциальности, когда это касается их денег и имущества. Многие столетия это было вполне возможно, так как государство в частные финансы не лезло, нотариусы и банкиры соблюдали конфиденциальность, а об общедоступных базах данных не было и речи.

С появлением электронных платежей и коммерческих регистров задача спрятать деньги от контроля усложнилась, но осталась решаемой: оффшорные юрисдикции, позволявшие регистрировать компании на пожилого жителя Белиза или Вануату, и строгое соблюдение банками конфиденциальности данных клиентов обеспечивало движение миллиардов долларов и евро вне зоны видимости государств.

Криптовалюты вернули анонимность сомнительному бизнесу

В 21 веке это «золотое время» для панамских юристов кончилось: борьба с терроризмом и его финансированием, уход от налогообложения, отмывание добытых преступным путем денег стали приоритетом для правоохранительных органов большинства крупных экономик мира.

Кадр из фильма The Laundromat (2019). Сюжет фильма посвящен скандалу с утечкой данных из панамской юридической компании Mossack Fonseca. Руководители компании Юрген Моссак и Рамон Фонсека сообщают сотрудникам, что фирму постигла величайшая в истории утечка данных клиентов. Фото: скриншот видео

Абсолютную банковскую тайну больше не могли себе позволить даже те, чья репутация в мире была построена именно на ней - швейцарские банки. Утечка «панамских документов» ознаменовала крушение надежд на всякую скрытую деятельность с активами.

Появление технологии блокчейн и создание криптовалют отбросило снова возможности контроля в эпоху офшоров и анонимных счетов. Сегодня вполне возможно как анонимное выведение средств из России, так и проведение операций, которые должны быть под контролем или вовсе запрещены.

Что не так с системой, которую будут менять