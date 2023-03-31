В 21 веке движение денег стало настолько контролируемым, что финансирование терроризма, вывод украденных денег и отмывание добытого на продаже наркотиков стало сложной задачей. Появление криптовалют не только вернуло анонимность криминальным сделкам, но и создало новые виды мошенничества и пирамид. Сегодня Евросоюз стоит на пороге кардинальных изменений, которые должны исправить ошибки системы и вернуть государствам контроль над движением цифровых активов.
Анализ ⟩ Конец анонимным криптокошелькам или как Евросоюз загонит крипто-джинна в бутылку
Люди всегда хотели конфиденциальности, когда это касается их денег и имущества. Многие столетия это было вполне возможно, так как государство в частные финансы не лезло, нотариусы и банкиры соблюдали конфиденциальность, а об общедоступных базах данных не было и речи.
С появлением электронных платежей и коммерческих регистров задача спрятать деньги от контроля усложнилась, но осталась решаемой: оффшорные юрисдикции, позволявшие регистрировать компании на пожилого жителя Белиза или Вануату, и строгое соблюдение банками конфиденциальности данных клиентов обеспечивало движение миллиардов долларов и евро вне зоны видимости государств.
Криптовалюты вернули анонимность сомнительному бизнесу
В 21 веке это «золотое время» для панамских юристов кончилось: борьба с терроризмом и его финансированием, уход от налогообложения, отмывание добытых преступным путем денег стали приоритетом для правоохранительных органов большинства крупных экономик мира.
Абсолютную банковскую тайну больше не могли себе позволить даже те, чья репутация в мире была построена именно на ней - швейцарские банки. Утечка «панамских документов» ознаменовала крушение надежд на всякую скрытую деятельность с активами.
Появление технологии блокчейн и создание криптовалют отбросило снова возможности контроля в эпоху офшоров и анонимных счетов. Сегодня вполне возможно как анонимное выведение средств из России, так и проведение операций, которые должны быть под контролем или вовсе запрещены.
Что не так с системой, которую будут менять
«Западные страны вводят санкции, банки блокируют зарубежные переводы россиян. Криптосфера - это спасение, возможность быстро и без проблем выводить зарплату или пересылать деньги. Криптовалюта открывает путь за границу и огромному потоку грязных денег, никакие системы контроля здесь не работают» - так начинается расследование проекта «Досье» о том, как криптовалюта открывает пути за границу грязным деньгам из России.
Например, обменник в здании «Москва-сити» принадлежит семье Андрея Лугового - депутата Госдумы РФ и убийцы Александра Литвиненко. В том же здании находится криптобиржа, связанная с Олегом Феоктистовым - бывшим высоким чиновником ФСБ и правой рукой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Луговой давно находится под санкциями — однако его семья зарабатывает 5–8% комиссии с каждой сумки грязной наличности, принесенной в обменник.
«Грязные» деньги из России - лишь один из примеров, но далеко не единственный случай того, как крипторынок помогает государствам и людям, находящимся под санкциями, продолжать покупать и продавать товары на глобальном рынке. Расследование журналистов агентства Reuters и Arab News доказывает, что крупнейшая китайская криптобиржа Binance помогает Ирану обходить американские санкции.
Гипотетически, всего этого быть не должно, так как механизмы и технические возможности контроля есть, но почему-то они не работают. Специалист по противодействию отмыванию средств Дмитрий Куравкин объясняет, что вопрос в соблюдении рекомендаций.
Анонимность и мошеннические схемы - главные «баги»
«Сегодня время полностью анонимных криптопереводов прошло. Информация о транзакциях записывается в блокчейне и оставляет цифровой след. Отследить цепочку крипто переводов технически проще, чем операции с обычными деньгами, - рассказывает Куравкин. - Берегущая репутацию криптокомпания обязана проводить идентификацию пользователей и применять санкционные ограничения на всей территории ЕС».
Однако на деле все несколько хуже. «Есть игроки, пренебрегающие правилами и участвующие в глобальной цепочке криптопереводов. Они принимают наличные при продаже криптовалюты, не беспокоясь о происхождении средств, - объясняет Дмитрий Куравкин. - Теоретически (и практически) перевести средства эстонской компании на кошельки связанных с ней эстонских частных лиц, может кто угодно».
По словам эксперта, сегодня нет рабочего механизма по получению информации о плательщике если речь о переводе в криптовалюте. Практически невозможно отследить и геолокацию адреса отправителя. При зачислении криптовалюты мы видим с какого кошелька она поступила (его номер) и можем отмотать все предыдущие транзакции (номера кошельков).
Можно также увидеть возможную связь цепочки с сомнительными сервисами (если они были засвечены ранее или входят в цепочку связанных кошельков). «Однако мы не видим отправителя, не спросив об этом клиента, - говорит Куравкин. - Компания видит, что клиенту поступили средства с кошелька Х, если платёж попал в выборку. Она может задать вопросы и придержать средства, а может не заметить, или не захотеть заметить».
Немалую роль в желании Евросоюза закрутить наконец гайки сыграли и десятки случаев мошеннических схем с криптовалютами, которые представляют наивным клиентам как «инвестиции», позволяющие быстро заработать. Подробно о подводных камнях такого «инвестирования» Rus.Postimees рассказывал. Все это привело в итоге к пониманию, что «Дикий Запад» на цифровом рынке нужно ликвидировать.
MiCa - будущая «Библия цифрового рынка ЕС»
Евросоюз движется по пути создания понятной и прозрачной среды для регулирования крипторынка. В октябре 2022 Члены Комитета по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента большинством голосов поддержали проект Регламента о регулировании рынка криптоактивов (Regulation of Markets in Crypto-assets, сокращенно - MiCA).
Присяжный адвокат бюро Magnusson Эльвира Тульвик специализируется на регулировании применения цифровых технологий. Она объяснила для Rus.Postimees, в чем будет смысл нового свода правил для рынка криптоактивов.
По словам адвоката этот Регламент должен вступить в силу через 20 дней после одобрения Европейским Советом, после чего обычно применяется 18-месячный переходный период. Это значит, что документ вступит в силу не раньше, чем в III квартале 2024 года. Он будет действовать в Эстонии и других странах Европейского Союза и должен обеспечить стабильную среду для инвесторов.
«Внедрение новых технологий в рынок, особенно в финансовую сферу, всегда сопровождается неразберихой, так как технологии развиваются намного быстрее, чем соответствующее правовое регулирование. Период применения технологий в отсутствии правил может длиться годы и даже десятилетия», - объясняет адвокат.
Нередко, когда такое регулирование наконец создают, выясняется, что существующие бизнес-модели не соответствуют ему или откровенно незаконны. Все это влечет высокие затраты, потерю рабочих мест, санкции. Инвесторы, работающие на долгосрочную перспективу, могут покинуть страну.
«До сих пор Эстония была привлекательной для инвесторов на рынке криптовалют именно потому, что еще до MiCA у нас было регулирование, - объясняет Эльвира Тульвик. - Инвестор чувствует себя комфортно и безопасно, когда он знает правила игры и знает, что они не будут изменены без тщательного анализа и заблаговременного предупреждения, а недобросовестные конкуренты будут исключены из рынка».
По словам адвоката, теперь, когда рынки криптовалют получили единое регулирование на всей территории ЕС, ожидается, что серьезный инвестор будет чувствовать себя еще комфортнее как в Эстонии, так и при ведении трансграничного бизнеса.
Идея Евросоюза в том, чтобы быть единым рынком для его членов. Чем смелее инвестор и чем меньше бизнес-риск, который необходимо учитывать, тем больше денег остается и вкладывается в разработку еще более новых технологий.
Регламент MiCa устанавливает:
1. требования к выпуску, публичному размещению и допуску к торгам криптоактивами;
2. лицензирование, надзор, эксплуатацию, организацию и управление поставщиками криптовалютных услуг и эмитентами токенов;
3. защиту владельцев криптоактивов и клиентов поставщиков услуг криптоактивов;
4. меры по предотвращению инсайдерской торговли, незаконного раскрытия инсайдерской информации и манипулирования рынком в отношении криптоактивов.
MiCA содержит конкретные требования к публичному предложению криптовалют, предоставляет список конкретных услуг, подлежащих регулированию, и устанавливает требования к лицензированию.
Новые правила для криптоактивов основаны на регулировании традиционных финансовых инструментов и максимально приближены к правилам традиционного финансового рынка, на котором работают лицензированные банки, другие кредитно-платежные учреждения и инвестиционные компании. Все они строго контролируются государством и от них требуется наличие резервов, которые должны защитить инвестора в случае краха.
Однако, и в традиционном банкинге невозможно контролировать все сделки и всех участников настолько, чтобы обеспечить движение средств только в законных целях. «Движение криминальных денег всегда было и, вероятно, будет, хотя оно становится все более небезопасным и неудобным, а преступления чуть легче раскрываемыми», - объяснила адвокат.
Помимо преступников, перемещающих средства, к ответственности в будущем будут привлекаться и провайдеры криптовалютных услуг, в том числе за недостаточное соблюдение правил противодействия отмыванию денег и борьбе с терроризмом, не удостоверение личности своих клиентов, не выяснение происхождения переводимых средств, не блокирование запрещенных транзакций и т. д. За некоторые нарушения предусмотрена уголовная ответственность.
«Однако тотальный контроль над своими активами, вероятно, никому не нужен, а для этого также потребуются бесконечные ресурсы, поэтому мы должны принять как неизбежность, что и обычные деньги, и криптовалюты будут использовать для покупки оружия и наркотиков, торговли людьми, уклонения от уплаты налогов и так далее», - резюмирует Эльвира Тульвик.
Материал опубликован в сотрудничестве с представительством Еврокомиссии в Эстонии.