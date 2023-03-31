Россия высылает эстонского дипломата

Эстонский дипломат должен покинуть страну до 5 апреля.

«Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги», – заявили в МИД России.

«Соответствующая нота с решением передана нашей временной поверенной в Москве. Это не удивительный шаг со стороны России. Заявление России о том, что Эстония виновата в развале двусторонних отношений, смехотворно», – сказал Рейнсалу.

Посольство Эстонии в Москве продолжит свою работу, добавил Рейнсалу.