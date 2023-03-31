Россия высылает эстонского дипломата

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в пятницу МИД Эстонии проинформировали о решении России выслать из страны эстонского дипломата в качестве ответа на решение, принятое Эстонией 24 марта.
Эстонский дипломат должен покинуть страну до 5 апреля.
«Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги», – заявили в МИД России.
«Соответствующая нота с решением передана нашей временной поверенной в Москве. Это не удивительный шаг со стороны России. Заявление России о том, что Эстония виновата в развале двусторонних отношений, смехотворно», – сказал Рейнсалу.
Посольство Эстонии в Москве продолжит свою работу, добавил Рейнсалу.
24 марта Эстония объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства с дипломатическим статусом Александра Савинова, который активно занимался подрывом безопасности и конституционного строя Эстонии, распространением пропаганды, оправдывающей военные действия России, и расколом эстонского общества, объяснили в МИД Эстонии решение о высылке.