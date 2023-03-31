Карис: вступление Финляндии в НАТО сделает безопасность региона целостной

В телефонном разговоре с главой Финляндии Саули Ниинистё президент Алар Карис сказал, что Эстония с нетерпением ждет скорого вступления Финляндии в НАТО, так как это станет важнейшей составляющей безопасности всего региона.
Карис выразил удовлетворение тем, что процедура вступления Финляндии в НАТО близится к завершению после ратификационного решения парламента Турции, и что Финляндия скоро будет приветствоваться как часть альянса. «Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Финляндию в НАТО в ближайшее время, ваше вступление сделает безопасность региона целостной», - сказал Карис.
«Скорое вступление Финляндии укрепит безопасность региона Балтийского моря. Финляндия является мощным союзником и привнесет дополнительную военную силу в НАТО. Очень важно, что на противоположном берегу Балтийского моря скоро появится союзник НАТО, что также означает новые возможности для более тесного оборонного сотрудничества между Эстонией и Финляндией. Чем более защищенной будет Финляндия, тем более защищенной будет Эстония. И наоборот, - сказал Карис. - Чем шире НАТО, тем больше безопасности».
Глава эстонского государства также подчеркнул необходимость скорейшего завершения процесса вступления Швеции в НАТО. «Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы на Вильнюсском саммите за столом переговоров сидели 32 страны-члена НАТО. В общей картине безопасности Балтийского моря сейчас не хватает только Швеции», - сказал глава государства.