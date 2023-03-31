Александр Лукашенко заявил о готовности разместить в Беларуси не только тактическое (ТЯО), но и стратегическое ядерное оружие России. При этом он уточнил, что «не ложился под Путина».
«Мы с Путиным введем и стратегическое ядерное оружие». Лукашенко готов принять в Беларуси межконтинентальные ракеты
Всего через шесть дней после анонса Путина о размещению в Беларуси тактического ядерного оружия, 31 марта Александр Лукашенко заявил о готовности принять в стране и стратегическое ядерное оружие РФ.
«Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне, - заявил Лукашенко в пятницу 31 марта, выступая с посланием белорусскому народу и национальному собранию Беларуси. - Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы. Хоть так заставим их считаться с нашим народом, если другого языка не понимают».
Неделю назад Путин заявил, что к 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для тактических ядерных боеприпасов России (ТЯО), Минск получит комплексы «Искандер», способные запускать ракеты с ядерными боеголовками, а самолеты ВВС Беларуси переоборудуют для несения ТЯО.
Сегодня Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Искандер» уже в Беларуси, а белорусским военным поручено немедленно восстановить площадки, где раньше размещались ракетные комплексы «Тополь» с ядерными боеголовками.
«Там [советские места хранения стратегического ядерного оружия в Беларуси], мягко говоря, это все выглядит как абсолютно заброшенные ангары, уже непригодные ни для чего. Тем более для хранения работающих боеприпасов. Эксперты, к которым я прислушиваюсь, говорят, что дешевле построить новые объекты. Но важным остается вопрос - о каком количестве таких боеприпасов идет речь», - говорил ранее в интервью Rus.Postimees gолитический аналитик, специализирующийся на внутренней и внешней политике Беларуси, приглашенный эксперт фонда Карнеги за мир Артем Шрайбман.
Эксперт уверен, что Лукашенко не самостоятелен в риторике относительно размещения ядерного оружия РФ в Беларуси, а Путину эти «анонсы» нужны для понуждения Запада к переговорам по войне в Украине.
Однако Александр Лукашенко заочно спорит с нашим экспертом о своей субъектности и независимости от геополитических амбиций Кремля.
«Мне сегодня сигналы поступают: «Вот ты там лег под Путина». Да никто ни под кого не ложился», - заявил сегодня Лукашенко.
Ядерный шантаж, которым сейчас заняты Москва и Минск вызывает обеспокоенность у части западных элит, отмечал в разговоре с Rus.Postimees политолог Станислав Белковский, который покинул Россию и живет в ЕС.
«Почти каждый день мы видим публикации во многих солидных западных изданиях, а эти публикации, конечно, никак не заказаны Кремлем, а реально отражают точку зрения авторов и части элит. Дескать, пора завершать, потому что конфликт может принять неконтролируемые формы. Эта точка зрения не доминирует, но вполне себе существует и звучит. Об этом говорят вслух самые разные ньюсмейкеры: от Дональда Трампа до Илона Маска, - напомнил эксперт. - Позиции администраций США и большинства европейских правительств состоят в том, чтобы игнорировать эти послания из Кремля. Игнорирование в данном случае – оптимальный способ их нейтрализации.»
Тактическое ядерное оружие (ТЯО) - ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается 401 день.
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