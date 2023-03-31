«Мы с Путиным введем и стратегическое ядерное оружие». Лукашенко готов принять в Беларуси межконтинентальные ракеты

Всего через шесть дней после анонса Путина о размещению в Беларуси тактического ядерного оружия, 31 марта Александр Лукашенко заявил о готовности принять в стране и стратегическое ядерное оружие РФ.

«Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне, - заявил Лукашенко в пятницу 31 марта, выступая с посланием белорусскому народу и национальному собранию Беларуси. - Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы. Хоть так заставим их считаться с нашим народом, если другого языка не понимают».

Неделю назад Путин заявил, что к 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для тактических ядерных боеприпасов России (ТЯО), Минск получит комплексы «Искандер», способные запускать ракеты с ядерными боеголовками, а самолеты ВВС Беларуси переоборудуют для несения ТЯО.