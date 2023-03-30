Почему ядерное оружие России в Беларуси не угрожает Эстонии

Вопрос – опаснее ли не уступать – философский и дискуссионный. Но, на мой взгляд, вера в то, что Путин не самоубийца, все еще существует. И поэтому вряд ли на поводу этого шантажа пойдут особенно такие страны как Польша, Литва, Латвия и Эстония. Они скорее призовут наращивать присутствие НАТО, американских войск и вооружений в этом регионе для сдерживания. Ровно для демонстрации того, что ядерный шантаж не работает, что на него будет эскалационный ответ.

«Когда мы убеждаемся (а это все происходит в течение нескольких секунд), что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это всемирная катастрофа, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Ну да. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - из рассуждений Путина о применении ядерного оружия на заседании дискуссионного клуба «Валдай», октябрь 2018 года, Россия.