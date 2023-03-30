Как ядерный шантаж Путина влияет на безопасность стран Балтии, будущее Беларуси и степень адекватности российских элит. Об этом Rus.Postimees рассказали эксперты по внутренней политике Минска и Москвы.
Почему ядерное оружие России в Беларуси не угрожает Эстонии
Всего через несколько дней после совместного российско-китайского заявления о недопустимости размещения ядерного оружия вне границ стран, им обладающих, Владимир Путин рассказал о принятом решении разместить тактическое ядерное оружие России в Беларуси. Речь идет о боеприпасах для самолетов и боеголовках для ракет «Искандер». При этом Путин заявил, что к первому июля в Беларуси достроят хранилище для этих боеприпасов. Германия обвинила Россию в ядерном запугивании. Rus.Postimees узнал у экспертов по Минску и Москве, что за этим стоит и как меняются ядерные риски для Эстонии.
Политический аналитик, специализирующийся на внутренней и внешней политике Беларуси, приглашенный эксперт фонда Карнеги за мир Артем Шрайбман рассказал Rus.Postimees, как эта ситуация выглядит через призму белорусской политики.
- Артем Геннадьевич, заявление Путина о скором размещении ядерного оружия в Беларуси - это приглашение Запада к переговорам? Смешно же слышать о четком дедлайне будущим летом, после которого в специально оборудованный склад на территории Лукашенко повезут атомные бомбы.
- Это просто очередная ступенька в ядерном шантаже, который, разумеется, направлен в адрес западных стран. И, в первую очередь, в адрес США, для того чтобы они предпринимали выгодные Кремлю решения. Например, сворачивали или уменьшали поставки оружия Украине, сдерживали украинское наступление, садились за стол переговоров, убеждали Киев отказываться от каких-то своих позиций. Цели таковы.
Москве просто больше нечем уже повышать ставки в других областях. В энергетике, на поле боя в Украине. Уже не пугают ракетные залпы по украинским городам, потому что ракет немного осталось, видимо. Соответственно, включение ядерной карты было абсолютно ожидаемым. Путин уже намекал на это ранее.
Теперь он просто угрожает переместить ракеты поближе к зоне конфликта. В Беларусь, в место, откуда началась война в 2022 году. Понятно, что война как таковая началась раньше. И поэтому, разумеется, это приглашение Запада к некой реакции, ответным мерам. Но я думаю, что скорее ответ Запада будет эскалационным. Не уступки. Просто потому, что если ты поддаешься ядерному шантажу один раз, тебя будут потом прогибать тем же ядерным шантажом на все новые и новые уступки.
«Поводом послужило заявление заммминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. Но даже вне контекста этих событий Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Здесь тоже нет ничего необычного. США делают это в течение десятилетий, размещая на территории стран НАТО в Европе свое тактическое ядерное оружие. И Александр Григорьевич прав, он говорит: «Мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы у своих союзников размещают?» Мы договорились, что сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия. Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и попросил», - заявил Путин 25 марта.
Не факт, что эти боеголовки вообще приедут в Беларусь. Пока у нас просто обозначен дедлайн строительства хранилища – 1 июля. Потом Путин может опять вернуться к какому-то формату разговора с Западом, ведь кто может знать, что будет происходить к 1 июля на фронтах. Может быть, он к тому времени будет увлечен коллапсом своей армии, или наоборот.
Так или иначе, мы видим лишь некую траекторию шантажа – летом они обещают закончить строительство хранилища. У экспертов есть сомнения, что это можно сделать так быстро. Допустим, что можно. Тогда летом Путин вернется к вопросу перемещения боеголовок.
Никакого военного смысла в этом нет и быть не может, потому что Украину можно обстреливать теми же тактическими ядерными вооружениями с других мест. Носители для этого есть. Те же ракеты с бомбардировщиков, «Искандеры» и так далее. Это угроза Западу? Так ведь и в Калининграде есть ядерное оружие, а это ближе к Западу и охват больше. Сомневаюсь, что тут есть иное значение, кроме политического шантажа.
- В случае со странами Балтии и Польши, каким может быть ответ? Варшава, Вильнюс, Рига и Таллинн смогут выбить из коллег по НАТО новые вооружения для нейтрализации новых угроз, или скорее призовут Вашингтон сбавить обороты?
- Я не эксперт по другим странам Восточной Европы, Польши и странам Балтии, но, учитывая паттерны последних лет, я не вижу ситуации, когда эти страны выступают голубями и просят Вашингтон притормозить, сбавить обороты. Логика и в Вашингтоне, и особенно в этих странах, состоит в том, что поддаваться ядерному шантажу нельзя, потому что это дестабилизирует всю систему ядерного сдерживания во всем мире. Потому что тогда все обладатели ядерного оружия во всем мире начнут пользоваться это дубинкой для принуждения своих менее оснащенных оружием соседей к какому то подчинению.
Тогда больше стран захотят иметь свое ядерное оружие, увидев, что у России получилось добиться политических целей угрозой применения ядерного оружия. Смертельно опасно уступать такому шантажу.
Вопрос – опаснее ли не уступать – философский и дискуссионный. Но, на мой взгляд, вера в то, что Путин не самоубийца, все еще существует. И поэтому вряд ли на поводу этого шантажа пойдут особенно такие страны как Польша, Литва, Латвия и Эстония. Они скорее призовут наращивать присутствие НАТО, американских войск и вооружений в этом регионе для сдерживания. Ровно для демонстрации того, что ядерный шантаж не работает, что на него будет эскалационный ответ.
Посыл, что нет смысла продолжать, если не хотите дойти до ядерной войны - классическая логика теории игр, или гонки вооружений. Это то, что происходило ранее между СССР и США. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что деэскалационный импульс может идти из Восточной Европы.
«Когда мы убеждаемся (а это все происходит в течение нескольких секунд), что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это всемирная катастрофа, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Ну да. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - из рассуждений Путина о применении ядерного оружия на заседании дискуссионного клуба «Валдай», октябрь 2018 года, Россия.
- Если все же повезут, то что это может быть, с учетом слов Лукашенко, что все объекты СССР, откуда ядерные боеприпасы увезли в 90-е годы, исправны? О каком оружии может идти речь?
- От того, что Лукашенко говорит вслух, что какие-то советские объекты в Беларуси исправны, их фактическая исправность не изменится. Журналисты в Беларуси несколько лет назад делали подробный репортаж о том, в каком виде находятся эти старые хранилища в стране, после тридцатилетнего забвения. И там, мягко говоря, это все выглядит как абсолютно заброшенные ангары, уже непригодные ни для чего. Тем более для хранения работающих боеприпасов.
Эксперты, к которым я прислушиваюсь, говорят, что дешевле построить новые объекты. Но важным остается вопрос - о каком количестве таких боеприпасов идет речь. Нет этого понимания сейчас. Путин не говорил, сколько он собирается передать. Если это будет три боеголовки, то для этого, возможно, будет достаточно чего-то меньшего, чем те огромные хранилища и шахты для стратегических ядерных ракет, которые были в Беларуси в СССР.
Поэтому пока на эти ваши вопросы нет ответа ни у кого. И Лукашенко может привирать. И Путин не говорил о планах. Но самое главное, что если он даже скажет о количестве боезарядов, мы не сможем опираться на это всерьез. Надо ждать результатов данных от разведок.
- Насколько Лукашенко тут самостоятелен? Формально Путин отвечает на просьбу коллеги, что, опять же, многих заставляет улыбнуться. Но ведь Лукашенко действительно говорил о русском ядерном оружии задолго до 24 февраля 2022 года, навряд ли зная о планах Путина по Украине.
- Ни о какой самостоятельности Лукашенко здесь говорить, конечно, не приходится. Хотя бы потому, что в устах Лукашенко ранее звучало конкретное условие для размещения ядерного оружия в Беларуси. Этим условием было размещение ядерного орудия США в Польше. А этого не произошло.
Тем не менее, Путин решил ядерное оружие России разместить в Беларуси. Это означает, что с мнением Лукашенко и его ранее озвученными условиями никто не согласовывался и не считал нужным согласовываться. Я даже не на 100% уверен, что с ним Москва проконсультировалась и сейчас, прежде чем делать эти громкие заявления.
В Кремле трезво понимают, что у Лукашенко просто нет никакого выбора. Он будет делать то, что ему скажут в вопросах безопасности. По крайней мере, того, что не касается задействования белорусской армии в войне. И поэтому именно в этом вашем вопросе вообще нельзя говорить ни о какой субъектности Минска.
- Пропаганда Минска эмоционирует о гениальности вождя, который, как поется в песне группы Громыка, «говорил я вам, да так и получилось». Его элиты тоже готовы сгореть в ядерном огне? Что известно об отношении чиновников и граждан Беларуси к этому пугающему спектаклю?
- Я ничего не знаю о настроения белорусских элит. Я очень сомневаюсь, что там полно энтузиазма по этому поводу. Потому что все здравомыслящие люди понимают, что ядерное оружие в стране означает наведение на нее прицелов. Не знаю, сколько здравомыслящих людей остается в белорусском правящем режиме, но это история из разряда умножения цифры «два» на цифру «два». Абсолютно понятно, какие будут последствия этого шага.
С точки зрения белорусских граждан, у нас есть кое-какие данные весны-лета 2022 года. Chatham House проводил онлайн-опрос населения. Слово «онлайн» не должно вас сильно смущать. Они делали репрезентативную выборку по белорусскому городскому населению. И, по их данным, 80% белорусских горожан, а в Беларуси в городах живет 80% всей страны, выступили против размещения в стране ядерного оружия. Эта цифра была стабильна всю весну и все лето прошлого года. После этого такие вопросы не задавались, но я уверен, что и сейчас цифры будут похожими. Хотя пропаганда и Лукашенко могут своих ядерных сторонников, а это треть общества, убедить в том, что это нужно. Теоретически власти могут этот процент нарастить, но я бы не сказал, что драматично. Большинство белорусов против этого.
- Постепенная утрата суверенитета Минском делает эти услуги Лукашенко для Москвы дешевле, или война в Украине не позволяет демпинговать?
- Я не думаю, что есть некий фондовый рынок, на котором торгуется белорусский суверенитет, чтобы понять, как меняется его цена. Думаю, что тут все происходит в режиме Ad hoc. Что-то нужно Путину, он просит. Что-то нужно Лукашенко, просит он. Если нет противления сторон, то просьбы выполняются в каком-то последовательном порядке.
Не думаю, что можно говорить о девальвации стоимости услуг. Понятно, что Лукашенко все меньше и меньше может предлагать свои услуги всему остальному миру. Как ЕС, Украине, так и Китаю. Именно из-за того, что он теряет субъектность.
В отношениях с Россией, да, все понимают, что Лукашенко становится все более зависимым. Но, с другой стороны, он становится и важным военным плацдармом для России. Он, по сути, становится отдельной статьей военных расходов Москвы. А на военных расходах Москва не экономит. На самом деле, сложно сказать, какие субъективные перемены происходят в головах в Кремле. Сейчас, учитывая текущую послушность Лукашенко, отношения переживают скорее ренессанс в готовности Москвы платить.
- Будущее Минска дальше будет сильнее зависеть от исхода войны, ведь поражение России неминуемо приведет к демилитаризации и Беларуси. Стало быть, риски вовлечения белорусской армии в войну Путина с Украиной после анонса Путина растут?
- Я бы не говорил, что что-то приведет к чему-то неминуемому. Я даже не до конца понимаю, как может выглядеть поражение России. Смена режима? Денуклиаризация? Выход Украины к своим границам? Если да, то означает ли это окончание войны, или Россия продолжит закидывать Украину бомбами через границы 1991 года? Параметры поражения имеют значение, чтобы понять, что может происходить дальше с Беларусью.
И поэтому при этом всем я все равно не вижу связи с вовлечением белорусской армии в войну, потому что армия Беларуси не изменит ход войны. Соответственно, для Путина невовлечение армии Беларуси в войну не является критическим моментом. Для Лукашенко же это довольно критический момент. Поэтому, даже если у Путина появится такой интерес когда-нибудь, у Лукашенко хватит и желания, и времени бодаться, чтобы не участвовать в этой войне своими солдатами. Я не вижу растущих рисков вовлечения.
Скорее, когда Путин начал мобилизацию в РФ, открыл саму эту возможность, открыл резервуар российских взрослых мужчин, ему проще набрать 10-15 тысяч этих штыков в России, чем заставлять делать это Лукашенко, вопреки воле большинства белорусов. Это не гарантия, но растущих рисков я не вижу.
Но, безусловно, теперь растут риски, что по Беларуси просто прилетит. Некий ответный, или превентивный удар, в случае, если война эскалируется до глобального уровня, противостояния России и НАТО. Но это не то же самое, что вовлечение армии Беларуси в войну. Если прилетает «Томагавк» по белорусскому аэродрому, белорусская армия пойдет штурмовать Варшаву? Нет, конечно.
Многоопытный специалист по внутренней политике России Владимира Путина, политолог Станислав Белковский объяснил Rus.Postimees психологические нюансы ядерного шантажа от Путина и связанные с этим риски для стран Балтии.
- Станислав Александрович, Путин насколько адекватен в понимании рисков заигрывания с ядерной дубиной? С одной стороны, у него ничего не осталось, и, стало быть, ради результата надо махать. А с другой стороны, отдача замучает. Старик уже готов, как он обещал ранее, стать мучеником и попасть в рай вместе с сотнями тысяч сограждан?
- Нет. Старик к этому совершенно не готов. Он хочет жить. Физически. Этому вообще подчинена вся его стратегия. В понимании Владимира Путина долгая физическая жизнь возможна только в условиях физической изоляции. Пребывание в бункере. Сны в криокамере. А криокамеры обнаруживаются во всех его резиденциях, в расследованиях об их местонахождениях. Собственно, он поэтому и ведет Россию в изоляцию, поскольку изолироваться хочет он сам. Жизнь в режиме пониженного метаболизма, как бы сказали наши друзья физиологи. Поэтому ни к какому глобальному ядерному конфликту Путин, конечно, не готов.
При этом реальной и достоверной информацией о том, что у него есть из вооружений, он не располагает. Более того, недавно в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин», когда его спросили почему спецоперация-Z не началась в 2014 году, он в качестве одного из аргументов привел утверждение, что в то время у России не было гиперзвуковых ракет. «А сейчас есть», - сказал Путин, после чего нервно засмеялся. И тут же уточнил: «Да-да, оно [гиперзвуковое оружие] у нас есть…» То есть он сам сомневается, есть ли оно. То же самое и с ядерным оружием.
Во всем этом его поведении в итоге остается значительная доля блефа с расчетом на то, что западный человек схватится за сердце и скажет: «Ну, ладно-ладно! Давайте признаем контроль Путина над 16% украинской территории, только бы это запугивание прекратилось, и мы больше никогда об этом не слышали».
Но, повторюсь, не ясно, каким ядерным оружием реально обладает РФ сегодня, поскольку мы все убедились, что та картина, которую рисовал нам Путин и руководство Минобороны всего лишь чуть больше года назад относительно состояния ВС РФ, оказалась полным фейком. Почему мы не должны считать, что и история с ядерным оружием - фейк? Но в том, что он не собирается применять ядерное оружие, для меня сомнений нет. Кроме того, Путин прекрасно знает, что о решении применить такое оружие американцы будут знать превентивно. Это же не то что ядерная кнопка у него лежит на прикроватной тумбочке. Нет. Это целая процедура. Американцы об этом узнают до запуска и какой-нибудь сверхточной ракетой нейтрализуют его. Поэтому он блефует и запугивает.
- Реакция Запада за эти несколько дней после ядерного анонса Кремля как будто бы отсутствует. Обывателям точно до лампочки. Почему?
- Отчасти этот блеф Путина может быть эффективен именно потому, что многие на Западе таки хватаются за сердца со словами «ладно-ладно, хватит».
- Да ладно. Обывателям до лампочки же.
- Как раз обыватели и хватаются. И некоторые политические элиты относятся к этому весьма скептически. Почти каждый день мы видим публикации во многих солидных западных изданиях, а эти публикации, конечно, никак не заказаны Кремлем, а реально отражают точку зрения авторов и части элит. Дескать, пора завершать, потому что конфликт может принять неконтролируемые формы. Эта точка зрения не доминирует, но вполне себе существует и звучит. Об этом говорят вслух самые разные ньюсмейкеры: от Дональда Трампа до Илона Маска. Именно в таких выражениях.
- Так это все можно списать на «агентуру». Что-то менее отмеченное связями с Москвой есть?
- Ни Дональд Трамп, ни Илон Маск не являются российскими агентами, как к ним ни относись. Но они реально отражают мнение определенной части обществ в недружественных РФ странах. И на этот самый блеф Путин и рассчитывает. Но, поскольку то, о чем мы с вами говорим, многие понимают, то позиции администраций США и большинства европейских правительств состоят в том, чтобы игнорировать эти послания из Кремля. Игнорирование в данном случае – оптимальный способ их нейтрализации.
- Но есть вторая скрипка. Экс-директор ФСБ, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев параллельно угрожает США каким-то новым оружием и совершенно серьезно говорит, что больше Россия спасать Вашингтон от распада не будет. Мол, дважды спасали в прошлом. С анализом этого все еще к политологам приставать, или уже к медикам?
- Абсолютно фантасмагорическое интервью дал Патрушев «Российской газете». Никто в мире не может воспринимать его всерьез.
- Патрушев выступил синхронно с Путиным. Оба апеллировали к США.
- Рассказы, что Россия спасла Америку от распада, больше делать этого не будет, а Мексика вернет Техас под свой контроль, что могут вызвать, кроме гомерического хохота? Серьезному анализу это не подлежит.
- А ядерному шантажу помогает?
- Мешает. Эти реплики Патрушева девальвируют и обесценивают все, что сказал Путин.
- Может быть, эти ядерные угрозы и намеки нужны Путину сугубо для внутреннего использования? Мол, не все потеряно, а еще можем дать жару.
- Нет. Путин не считает, что внутри страны ему что-то угрожает. Он не воспринимает это так, как вы спрашиваете. Эти заявления Путина - не игра для внутреннего использования, поскольку внутренняя ситуация не проблематизирована для него. Он совершенно искренне верит, что народ максимально консолидирован вокруг него и его спецоперации-Z, что у него уровень поддержки в 88%. Он в это верит.
- То есть тут по степени адекватности они с Патрушевым близки?
- Путин находится в полной информационной изоляции уже долгие годы. У него нет независимых источников информации. И Патрушев фактически транслирует путинскую точку зрения, но не всегда кстати. Повторю, Путин не хочет применять ядерное оружие на самом деле, даже если мы не говорим о том, что мы ничего не знаем о состоянии этого оружия и реальности его наличия. Но он будет продолжать блефовать, исходя из того, что западный человек психологический слаб. И что цена человеческой жизни на Западе стала не просто высокой, а высокой запредельно анекдотически.
- То есть торг не лишен перспектив?
- Конечно. Ведь на западе на это реагируют не анонимные люди, а весьма влиятельные журналисты, эксперты, «трампы» и «маски». Да, это не главные голоса в позиции коллективного Запада, но все равно весьма заметные.
Канцлер Минобороны о российском ядерном оружии в Беларуси: попытка сыграть на ядерных страхах Запада
- Странам Балтии надо опасаться ядерных грибов родом из России, или нет смысла тратить столь ценные игрушки на эти земли?
- Не думаю, что страны Балтии будут вовлечены в какие-бы то ни было боевые действия. Бояться им не надо. Но не бояться - не значит не принимать мер по укреплению безопасности.
- То есть Балтия для Запада - не аналог буфера, как Брянщина для Кремля, куда можно зайти, пошалить и спокойно отползти, как сделали бойцы «Русского добровольческого корпуса» в начале марта?
- Кремль так делать не будет. Это не путинский стиль совершенно. Он не пойдет в страны Балтии военным путем. И не случайно, что никакой особой реакции от Путина так и не было на решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
Премьер Швеции: «Размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно»
А что касается возможного появления российского ядерного оружия под Минском с точки зрения роста угроз для стран Балтии, то какая разница, будет оно на территории Лукашенко, или нет. Ядерное оружие России и из мест нынешней дислокации может быть применено против любой страны. Его анонсированное заранее перемещение в Минск – это символический пиар- жест, который никак существенно не влияет на перспективы его применения.
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