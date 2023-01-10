Премьер Швеции: «Размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно»

Формально все еще нейтральная с точки зрения членства в военных союзах Швеция готова разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом 10 января заявил премьер Ульф Кристерссон.

«Несмотря на то, что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», - цитирует РБК слова Кристерссона с ежегодной национальной конференции Folk och Försvar (Общество и оборона – прим.ред.), которая проходит в шведской деревне Селен.

Кристерссон уточнил, что Стокгольм будет преданным членом НАТО «без каких-либо формальных условий», как было в случае вхождения в военный альянс других стран региона - Норвегии и Дании (члены НАТО с 1949 года – прим.ред.).

Премьер-министр Швеции, занимающий этот пост с октября 2022 года, в январе уже анонсировал включение страны в единую систему противоракетной обороны в Европе.

Швеция подала заявку на вхождение в НАТО весной 2022 года одновременно с Финляндией на фоне развязанной Путиным войны в Украине. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее исключил размещение ядерного оружия в Суоми, если страна вступит в НАТО.

Вхождению Швеции в НАТО до сих пор противится Турция (член НАТО с 1952 года - прим.ред.). Расширение альянса невозможно без единогласной поддержки всех членов военного блока. Анкара несколько месяцев блокировала завершение процесса вступления Стокгольма в НАТО, в том числе требуя выдачи лиц, которых Турция считает террористами. Несмотря на неоднократный отказ в удовлетворении требований Анкары, в конце 2022 года Стокгольм выдал Турции члена «Рабочей партии Курдистана», который был осужден в Швеции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Мадриде, Испания, 29 июня 2022 года. Фото: AP Photo/Bernat Armangue