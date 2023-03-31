Похоже, что западные страны, поддерживающие Украину, на самом деле не заинтересованы в скорейшем окончании войны, а в том, чтобы Украина измотала себя войной до такой степени, что ее можно будет заставить начать переговоры с Россией, предполагает в приуроченном к четырехсотому дню войны интервью один из наиболее известных историков и мыслителей, профессор львовского Украинского католического университета Ярослав Грицак. Вчера исполнилось 400 дней, как Россия вторглась в Украину.