Ученые: население мира скоро может значительно сократиться

Если нынешние тенденции сохранятся, то мировая популяция, которая сейчас составляет 7,96 миллиарда человек, к середине столетия достигнет 8,6 миллиарда, однако до конца века она может сократиться почти на два миллиарда, говорится в исследовании.

Эти предсказания являются для человечества как хорошей, так и плохой новостями. Снижение популяции немного облегчит бремя экологических проблем, но не решит их. Кроме того, снижение числа обитателей Земли в целом сделает человечество старее, что изменит пропорцию работающих и неработающих людей. Это означает, что молодым людям придется прикладывать больше усилий, чтобы позаботиться о пенсиях и расходах на лечение для пожилых людей.

«Мы знаем, что быстрое развитие экономики значительно влияет на рождаемость в беднейших странах. Когда женщинам доступно образование и они становятся экономически независимыми, а также, когда становится более доступным хорошее здравоохранение, рождаемость снижается», - пишут ученые.

Ученые также проанализировали связь между размером популяции и способностью планеты ее удерживать. Выяснилось, что число жителей планеты не является решающим фактором в климатических изменениях. Виновны богатейшие люди мира и высокое потребление ими ресурсов.