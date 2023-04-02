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Полиция за сутки отстранила от вождения 15 нетрезвых автоводителей

BNS
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

За минувшие сутки полиция на дорогах Эстонии отстранила от вождения 15 нетрезвых автоводителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть, в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

Напомним также, что вчера в 21.58 на улице Теэстузе в Таллинне произошло ДТП: сидевшая за рулем Lexus RX400H 38-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения не уступила дорогу автомобилю Toyota Auris, которым управлял 22-летний мужчина.

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