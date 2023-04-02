Интервью ⟩ Аналитик: если мы хотим повышения зарплат, мы должны смириться с ростом цен

- Останется ли инфляция в Эстонии значительно выше инфляции в еврозоне?

- Очень надеюсь, что останется. В конце концов, мы ведь хотим, чтобы рост заработной платы оставался более быстрым, чем в Европе. Если нам это удастся, мы сможем все больше и больше конвергироваться с Европой. Все эстонцы хотели бы получать такую же зарплату, какую получают финны. С другой стороны, цены тоже растут быстро. В прошлом году действительно было так, что рост цен в два раза превышал скорость роста зарплат.

Только что появились данные по ВВП на душу населения с поправкой на покупательную способность. Я думал, что у нас будет большой спад, однако он был относительно небольшим. Если раньше мы были на уровне 90 процентов от среднего уровня жизни в Европейском союзе, то теперь уровень упал до 87 процентов. Кто бы мог подумать, что мы окажемся там так быстро. В этом отношении мы богаче испанцев.

- Как относишься к искусственному интеллекту? Не лишит ли он работы людей?