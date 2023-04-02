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Совпадение? В Ляэне-Вирумаа сгорела еще одна машина

Сийм Михайлов
, журналист
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Сегодня в 12:27 спасатели получили вызов в деревню Кыргемяэ в волости Раквере, где загорелся автомобиль.

По словам звонившего, он также пытался сам потушить машину. К моменту прибытия спасателей машина уже горела. К 13:09 пожар был потушен командой спасателей Раквере.

Сегодня всего в 30 километрах от деревни Кыргемяэ произошел похожий случай. Команда спасателей Кунда получила сообщение, что на улице Койду в городе Кунда открытым пламенем полыхает внедорожник. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

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