Совпадение? В Ляэне-Вирумаа сгорела еще одна машина

По словам звонившего, он также пытался сам потушить машину. К моменту прибытия спасателей машина уже горела. К 13:09 пожар был потушен командой спасателей Раквере.

Сегодня всего в 30 километрах от деревни Кыргемяэ произошел похожий случай. Команда спасателей Кунда получила сообщение, что на улице Койду в городе Кунда открытым пламенем полыхает внедорожник. К счастью, в пожаре никто не пострадал.