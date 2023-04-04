Эстония задумалась о передаче Украине автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Выдержка из анализа, страница 37: «Что касается конфискации, то те осужденные, у которых было конфисковано транспортное средство, быстрее и чаще совершали связанные с вождением в нетрезвом виде преступления, чем те осужденные, у которых автомобиль не был конфискован. Поэтому конфискация не оказала ожидаемого особого превентивного эффекта в предотвращении новых преступлений. Конфискация транспортного средства государством воздействует на виновного, прежде всего, как фактор, усиливающий наказание или расширяющий его объем. Поскольку автомобиль часто все-таки нужен для передвижения (особенно в сельской местности), то взамен конфискованного транспортного средства просто приобретается новый. Конфискация не влияет на факторы, заставляющие человека управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения». Источник: Пыхьяская окружная прокуратура

По словам советника по связям с общественностью Министерства юстиции Лийз Лумисте, в последние годы водителям, которых впервые поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, все чаще предлагается возможность взять на себя обязательство пройти медицинский осмотр и направленную на улучшение поведения на дороге программу, в случае чего производство прекращается по соображениям целесообразности. При успешном выполнении обязательств человек остается без наказания.

«Поэтому только часть всех преступлений, связанных с вождением в нетрезвом виде, отправляют в суд. На практике лишь люди, неоднократно совершившие одно и то же преступление, наказываются кратковременным реальным лишением свободы», – добавила она.

Статистические данные: В 2022 году в преступлениях, связанных с вождением в нетрезвом виде, были признаны виновными 1370 человек, но в том же году производство в отношении 857 лиц было прекращено по соображениям целесообразности. В конце того же года в тюрьмах находился 171 осужденный, самым тяжелым преступлением которого было управление автомобилем в нетрезвом виде (десять процентов от общего числа осужденных в тюрьмах на тот момент). Среди людей, в отношении которых применен криминальный надзор, тоже больше всего осужденных по той же самой статье. Источник: Министерство юстиции

Вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммусаар заявил, что любая помощь должна исходить из потребностей ее получателя, чтобы не обременять страну, которая и без того находится в сложной ситуации. Нужны ли Украине наши машины?