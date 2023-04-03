Нарва против переименования красноармейских улиц

Предложенное чиновниками переименование семи улиц не находит большой поддержки у депутатов Нарвского городского собрания. Они только что, в январе, - после многих лет затягиваний - со скрипом согласились на переименование улиц коммунаров Альберта-Августа Тиймана и Антса Даумана. Коммунары в свое время действовали в Нарве явно против Эстонской Республики, но вот о красноармейцах и партизанах утверждать такое никто не берется, сообщало в январе «Северное побережье».

На этот раз членов собрания не удовлетворяет заявление исследователей Эстонского государственного архива о том, что эти люди воевали в армии, оккупировавшей Эстонию.

«Это вопрос интерпретации, и мы считаем, что историю нужно интерпретировать не так, как нам пытаются рассказать, а немного по-другому, и мы говорим о том, что эти люди воевали против нацистов, а не оккупировали Эстонию, и это главное возражение», - сказал ERR Алексей Евграфов, председатель комиссии по историческому наследию, член Нарвского собрания и бывший мэр города.