Подозреваемый в преступлении эстонский топ-чиновник должен был отправиться на работу в Украину этой весной

Хельдна, руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента, Эльмар Вахер, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA), и еще несколько высокопоставленных сотрудников полиции были заподозрены в уголовных преступлениях на позапрошлой неделе . Хельдна подозревается в мошенничестве, а остальные подозреваются в пособничестве мошенничеству, поскольку позволили Хельдна заключить фиктивный трудовой договор с PPA весной 2019 года, чтобы получить право на специальную полицейскую пенсию.

Сразу же после того, как Хельдна подписал контракт с PPA в апреле 2019 года, его вернули на прежнее место работы в Центр разведки Сил обороны. В течение последних трех лет он был прикомандирован к Налогово-таможенному департаменту. Его контракт с PPA должен был истечь в апреле.