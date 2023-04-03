На момент возбуждения уголовного дела Ээрик Хельдна находился в процессе вступления в должность в Консультативную миссию Европейского союза (EUAM) в Украине.
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Подозреваемый в преступлении эстонский топ-чиновник должен был отправиться на работу в Украину этой весной
Хельдна, руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента, Эльмар Вахер, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA), и еще несколько высокопоставленных сотрудников полиции были заподозрены в уголовных преступлениях на позапрошлой неделе. Хельдна подозревается в мошенничестве, а остальные подозреваются в пособничестве мошенничеству, поскольку позволили Хельдна заключить фиктивный трудовой договор с PPA весной 2019 года, чтобы получить право на специальную полицейскую пенсию.
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