Россия усиливает военное присутствие на западе и северо-западе страны

Россия усилит свое военное присутствие на западе и северо-западе страны в связи с тем, что Финляндия станет полноправным членом НАТО, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Как сообщает агентство РИА Новости, Грушко сказал, что некоторые из планируемых мер обсуждались ранее.
По словам заместителя министра иностранных дел, Россия готова к дальнейшему укреплению военной безопасности в регионе, если в Финляндии будет размещен военный контингент или техника из других стран НАТО.
В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что во вторник Финляндия станет 31-м государством-членом альянса.
Граница между Россией и Финляндией составляет около 1 340 километров.
В прошлом году Финляндия и Швеция прекратили многолетнюю политику нейтралитета из-за агрессивной войны России против Украины и в мае подали заявку на членство в НАТО.
В марте Кремль заявил, что Россия не представляет угрозы для двух скандинавских стран и что у него нет «споров» со Швецией или Финляндией.
Однако Россия рассматривает расширение НАТО как экзистенциальную угрозу своей безопасности и использовала желание Украины вступить в альянс как предлог для оправдания своего наступления.