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Россия усиливает военное присутствие на западе и северо-западе страны

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Фото: Yves Herman

Россия усилит свое военное присутствие на западе и северо-западе страны в связи с тем, что Финляндия станет полноправным членом НАТО, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Как сообщает агентство РИА Новости, Грушко сказал, что некоторые из планируемых мер обсуждались ранее.

По словам заместителя министра иностранных дел, Россия готова к дальнейшему укреплению военной безопасности в регионе, если в Финляндии будет размещен военный контингент или техника из других стран НАТО.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что во вторник Финляндия станет 31-м государством-членом альянса.

Граница между Россией и Финляндией составляет около 1 340 километров.

В прошлом году Финляндия и Швеция прекратили многолетнюю политику нейтралитета из-за агрессивной войны России против Украины и в мае подали заявку на членство в НАТО.

В марте Кремль заявил, что Россия не представляет угрозы для двух скандинавских стран и что у него нет «споров» со Швецией или Финляндией.

Однако Россия рассматривает расширение НАТО как экзистенциальную угрозу своей безопасности и использовала желание Украины вступить в альянс как предлог для оправдания своего наступления.

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