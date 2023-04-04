Ни повышения зарплаты, ни новых бонусов: анализ рынка труда дал повод для грусти

В марте CV-Online провел мониторинг рынка труда, направленный на работодателей и подрядчиков. В общей сложности было опрошено 286 представителей работодателя разного профиля и 3083 работника. Было изучено, какие кадровые перестановки намечены в организациях, планируется ли и в каком-либо объеме увеличение зарплаты и каковы ожидания работников от работодателей.

И хотя 66% предприятий не планируют повышения зарплаты, в ходе исследования выяснилось, что 75,1% работников все же ожидают этого от своего руководства. Лишь 24,9% ответили, что довольны своей зарплатой. 26,9% респондентов ожидают повышения зарплаты на 16-20%, а 24,8% – на 11-15%.

В ходе исследования выяснилось, что 79,1% респондентов в течение последних трех месяцев претендовали на другое рабочее место, и основной причиной этого стала неудовлетворенность уровнем зарплаты – 46,3%. В 43,3% случаев люди ищут больше возможностей для развития и в 33% случаев есть недовольство стилем руководства в фирме, в которой они работают.

За последние месяцы 63,5% предприятий повысили зарплату своим работникам, а 30,5% фирм не изменили зарплату в течение последних месяцев. Исследование позволяет сделать вывод, что заработная плата была повышена в конце прошлого или в начале этого года, и в следующем квартале ее не планируется повышать повторно.

«Осенью прошлого года мы исследовали, насколько предприятия планируют увеличить общую зарплату сотрудников, и в среднем повышение составило 9-10%, что также было средним увеличением заработной платы по Эстонии. В то же время соискатели работы ожидали повышения зарплаты на 16-20%, а предыдущее повышение зарплаты не оправдало ожиданий людей, в связи с чем они открыты для новых предложений о работе и готовы двигаться дальше, если появится подходящая возможность», – сказала менеджер по маркетингу CV-Online Карла Одер.