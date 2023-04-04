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Работодатель урезает или не выплачивает зарплату? Адвокат рассказал, когда это незаконно

rus.postimees.ee
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Адвокат Кристьяна Леэ.
Адвокат Кристьяна Леэ. Фото: Advokaadibüroo LMP

К сожалению, многие работники сталкивались с ситуацией, когда работа выполнена, но ожидаемая зарплата не поступает в день зарплаты. Работникам важно знать свои права и варианты взыскания денег с недобросовестного работодателя, поэтому целесообразно проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на трудовом праве.

По словам Кристьяна Леэ, юриста Advokaadibüroo LMP, первое, что нужно помнить - компания всегда должна оплачивать работнику выполненную работу. «Отсутствие письменного трудового договора, испытательный срок или краткосрочная работа не дают работодателю права отказывать в выплате заработанных сумм. Хотя Закон о трудовом договоре гласит, что трудовой договор всегда должен быть заключен в письменной форме, в ситуации, когда работодатель не предоставил работнику письменный договор, трудовые отношения все равно остаются в силе, и работодатель обязан выплатить работнику заработную плату», - сказал Леэ.

Некоторые работодатели пытаются производить вычеты из заработной платы, утверждая, что работник заставил работодателя понести расходы, сделал что-то не так или что работник несет ответственность за ущерб, причиненный работодателю.

Хотя Закон о трудовом договоре предусматривает, что работник несет ответственность за ущерб, причиненный работодателю умышленно (ч. 1 ст. 74 ЗТД), если ущерб причинен по халатности со стороны работника (ч. 2 ст. 74 ЗТД), закон далее устанавливает ряд критериев, которые должны быть приняты во внимание при расчете суммы ущерба.

Существует также отдельное соглашение о материальной ответственности работника (ч. 1 и 2 ст. 75 ЗТД), но оно должно быть заключено в письменной форме, в соответствии с правилами, изложенными в законе, и безосновательное применение материальной ответственности к работнику таким образом невозможно.

«Даже если работодатель имеет право требовать от работника возмещения ущерба в определенных случаях, согласно Закону о трудовом договоре работодатель не имеет права вычесть его из заработной платы, если только сам работник не согласится на это в конкретном случае», - пояснил адвокат Кристьян Леэ.

Именно поэтому следует быть внимательным в ситуациях, когда, например, работодатель отправляет расчетный лист по электронной почте и хочет, чтобы работник ответил, что согласен с ним. Прежде чем ответить, следует точно проверить, не вычитал ли работодатель какие-либо суммы из вашей зарплаты, иначе впоследствии он может заявить, что работник согласился на взаимозачет и на меньшую зарплату.

Споры также часто возникают в ситуациях, когда трудовой договор расторгается. В день расторжения трудового договора работодатель обязан выплатить работнику все причитающиеся ему суммы, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, невыплаченные командировочные и другие компенсации, если они предусмотрены трудовым договором (ч. 1 ст. 84 ЗТД).

Если работодатель не произвел окончательный расчет в день прекращения трудового договора и не выплатил работнику зарплату и другие компенсации, работник имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам. В такой ситуации рекомендуется немедленно проконсультироваться со специалистом по трудовому праву, поскольку сроки оспаривания расторжения договора также начинают течь с момента окончания трудового договора, и важно действовать своевременно.

Если выяснится, что у компании действительно нет денег, чтобы выплатить зарплату, может помочь подача заявления о банкротстве против работодателя. К счастью, Касса по безработице гарантирует, что работники получат свою зарплату в случае банкротства. Объявление банкротства не всегда является подходящим решением - например, в случаях недобросовестности работодателя, когда деньги есть, но работнику не платят. В таких случаях комиссия по трудовым спорам обяжет работодателя выплатить заработную плату.

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