Работодатель урезает или не выплачивает зарплату? Адвокат рассказал, когда это незаконно

Именно поэтому следует быть внимательным в ситуациях, когда, например, работодатель отправляет расчетный лист по электронной почте и хочет, чтобы работник ответил, что согласен с ним. Прежде чем ответить, следует точно проверить, не вычитал ли работодатель какие-либо суммы из вашей зарплаты, иначе впоследствии он может заявить, что работник согласился на взаимозачет и на меньшую зарплату.

Споры также часто возникают в ситуациях, когда трудовой договор расторгается. В день расторжения трудового договора работодатель обязан выплатить работнику все причитающиеся ему суммы, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, невыплаченные командировочные и другие компенсации, если они предусмотрены трудовым договором (ч. 1 ст. 84 ЗТД).

Если работодатель не произвел окончательный расчет в день прекращения трудового договора и не выплатил работнику зарплату и другие компенсации, работник имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам. В такой ситуации рекомендуется немедленно проконсультироваться со специалистом по трудовому праву, поскольку сроки оспаривания расторжения договора также начинают течь с момента окончания трудового договора, и важно действовать своевременно.