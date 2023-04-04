КАРТА ⟩ Сегодня закрывается улица Кундери, а завтра почти тридцать автобусов изменят свои маршруты

С понедельника, 3 апреля по 28 апреля будет закрыт въезд на улицу Кундери с улицы Пронкси, что частично превратит улицу Кундери в тупиковую.

Улица Кундери от улицы Крейцвальди до перекрестка Пронкси-Кундери станет двусторонней, а от пересечения Кундери-Крейцвальди до улицы Тюрнпу останется односторонней.

На улице Пронкси одна полоса останется открытой для движения в обоих направлениях, и транспортные средства, которые раньше могли повернуть направо на улицу Кундери при движении с Тартуского шоссе, теперь могут повернуть направо на улицу Гонсиори.

Изменения движения общественного транспорта касаются 27 автобусных маршрутов. С 4 апреля по 31 мая автобусные маршруты №№ 1, 2, 8, 9, 11, 14, 18, 18А, 20, 20А, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 44, 46, 48, 51, 55, 60, 63, 67 и 68 будут пущены в объезд, а также изменится маршрут автобусного маршрута № 15.

Следующее крупное изменение произойдет 17 апреля, когда будет остановлено движение трамваев 2 и 4, которые не будут ходить до 31 мая. На этот период будет временно открыта трамвайная линия № 6 Копли - Тонди, а маршрут автобусных линий № 15 и 58 станет частичной заменой трамвайных линий.

«Виру» на Пярнуском шоссе в направлении Нарвского шоссе (временная остановка) на линиях №14, 18, 18А - конечная остановка на Пярнуском шоссе после Драмтеатра (из автобусного терминала Виру эти маршруты больше не отправляются). Пересадка на остановке «Виру» на линии №5, 20, 20А, 36 и 73.

Остановка «Эстония» на Театральной площади: маршруты №3, 9, 11, 15, 16, 17, 17A, 23, 31, 54, 55, 67, 68.

Остановка «Каубамая» на улице Каубамая: троллейбусные маршруты №1 и 3, автобусные маршруты №2, 11, 42, 46. Со стороны т/ц «Каубамая» остановки маршрутов 3, 31, 46, 55.

Из автобусного терминала «Виру» будут отправляться маршруты автобусов №1, 29, 40, 48, конечная остановка этих маршрутов - на улице Лайкмаа, на остановке маршрутных линий. На этих линиях изменится только маршрут в направлении центра города.

На остановках автобусов, маршрут которых будет изменен, будут размещены материалы с описанием и схемами временного маршрута. На этих маршрутах также могут возникнуть отставания от графика, в центре города может увеличиться время пешего хода до остановок. За изменениями и графиками можно следить на странице https://transport.tallinn.ee/.