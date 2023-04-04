30 марта Кохтла-Ярвеское горсобрание проголосовало за выплату бывшему вице-мэру Виталию Бородину, который был освобожден от должности из-за подозрения в коррупционном преступлении, компенсации в размере шестимесячной зарплаты, то есть 22 680 евро. Депутат из Кохтла-Ярве, который инициировал решение об этой выплате, считает что ушедший в отставку чиновник - подарок для города, а не проблема. Rus.Postimees разбирался, за что и кому платят такие деньги и чем Бородин заслужил компенсацию.
Скандал ⟩ За что горсобрание назначило подозреваемому в коррупции чиновнику «премию» в 22 тысячи евро
После заседания 30 марта многие противники выплаты компенсации уже высказали свое мнение о решении. Председатель горсобрания Эдуард Одинец сказал Rus.Postimees, что под руководством Бородина и из-за реализации им неправильных проектов городу нанесен ущерб в 750 000 евро. «В ситуации, когда под руководством одного человека был причинен ущерб, соцдемы не считают возможным выплату такой компенсации», - заявил генеральный секретарь СДП Одинец.
Действительно ли Бородин нанес городу такой ущерб пока говорить все же рано. Однако, если мотивы голосовавших против выплаты бывшему вице-мэру компенсации понятны, то чем руководствуются сторонники такого решения - менее очевидно. Rus.Postimees поговорил с депутатом горсобрания Даниилом Стародубцевым, который разработал проект решения и инициировал его рассмотрение.
Для обычного горожанина решение выглядит странно: чиновник ушел из управы из-за подозрений в коррупции, в бюджете города денег в обрез, а депутат инициирует решение выписать ему сумму, на которую рядовая семья из Кохтла-Ярве может прожить год.
Выплатить эту сумму предложил депутат горсобрания Даниил Стародубцев. По словам Стародубцева, решение действительно может выглядеть как свалившаяся с неба премия или дополнительная награда за труды, которые чиновник выполнял в рабочее время за зарплату.
«Однако, согласно Закону о местных самоуправления, это одна из социальных гарантий, предусмотренная для политиков, с которыми не заключается трудовой договор и которые могут потерять работу со дня, иногда по независящим от них причинам. Например, потому что правящая коалиция поменялась и меняют команду в управе», - объяснил депутат.
Закон не говорит, что политику, потерявшему должность должны выплатить компенсацию, он дает местному собранию такое право. Если человек работал более 8 лет, то компенсация может составлять зарплату за полгода.
На вопрос Rus.Postimees о мотивах такого предложения Стародубцев ответил, что по его мнению Виталий Бородин - исключительно профессиональный и ответственный специалист, который принес городу много пользы: «Если бы у нас в городе было три Бородина, город бы развивался динамичнее!».
По словам Стародубцева, заслуги и профессионализм Бородина признают и те, кто не голосовал за компенсацию. Когда в 2021 году велись коалиционные переговоры, социал-демократы были готовы видеть его мэром.
«То есть до появления подозрений у него репутация была очень хорошей у всех политических сил. Он работал, реализовал море проектов, привел в город много денег и заслуживает получить свою предусмотренную законом социальную гарантию».
В Кохтла -Ярве уже есть опыт потери огромных сумм из-за коррупционных сделок мэра Владимира Соловьева и его партнеров по «бизнесу». Вернуть потерянные бюджетные деньги город не смог. Мы задали Стародубцеву вопрос: если будет доказано, что Виталий Бородин совершал коррупционные преступления или торговал влиянием, в результате чего городу был нанесен ущерб, не будет ли выплаченная компенсация дополнительным ущербом, который нанесен налогоплательщикам?
«Это серьезный вопрос и я очень долго сомневался, надо ли выходить с этим проектом. Но, во-первых, компенсацию получили многие люди, которые гораздо меньше этого заслуживали, - говорит Стародубцев. - Я прямо об этом сказал на заседании центристам, что если были поддержаны компенсации определенным людям, то не поддержать выплату Бородину - это просто лицемерие».
Во-вторых, Даниил Стародубцев считает, что гарантированные законом компенсации должны работать. «Если мы скажем человеку «спасибо за работу, вы свободны» и платить выходные пособия не будем, то это демотивирует всех нормальных специалистов, которых и так мало в политике, вообще в нее идти».
По словам инициатора решения, если суд решит, что Бородин виновен в преступлениях и должен возместить городу ущерб - значит он будет возмещать. «Мы решили, что это не наша компетенция - принимать такие далекоидущие решения. Для этого есть суд», - пояснил Стародубцев.