Скандал ⟩ За что горсобрание назначило подозреваемому в коррупции чиновнику «премию» в 22 тысячи евро

Виталий Бородин (слева) и Даниил Стародубцев (в центре) общаются с главой кохтла-ярвеских центристов Валерием Корбом (справа). Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Закон не говорит, что политику, потерявшему должность должны выплатить компенсацию, он дает местному собранию такое право. Если человек работал более 8 лет, то компенсация может составлять зарплату за полгода.

На вопрос Rus.Postimees о мотивах такого предложения Стародубцев ответил, что по его мнению Виталий Бородин - исключительно профессиональный и ответственный специалист, который принес городу много пользы: «Если бы у нас в городе было три Бородина, город бы развивался динамичнее!».

По словам Стародубцева, заслуги и профессионализм Бородина признают и те, кто не голосовал за компенсацию. Когда в 2021 году велись коалиционные переговоры, социал-демократы были готовы видеть его мэром.

«То есть до появления подозрений у него репутация была очень хорошей у всех политических сил. Он работал, реализовал море проектов, привел в город много денег и заслуживает получить свою предусмотренную законом социальную гарантию».

В Кохтла -Ярве уже есть опыт потери огромных сумм из-за коррупционных сделок мэра Владимира Соловьева и его партнеров по «бизнесу». Вернуть потерянные бюджетные деньги город не смог. Мы задали Стародубцеву вопрос: если будет доказано, что Виталий Бородин совершал коррупционные преступления или торговал влиянием, в результате чего городу был нанесен ущерб, не будет ли выплаченная компенсация дополнительным ущербом, который нанесен налогоплательщикам?

Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев нанес огромный ущерб городу, но не возместил его. Фото: Mihkel Maripuu

«Это серьезный вопрос и я очень долго сомневался, надо ли выходить с этим проектом. Но, во-первых, компенсацию получили многие люди, которые гораздо меньше этого заслуживали, - говорит Стародубцев. - Я прямо об этом сказал на заседании центристам, что если были поддержаны компенсации определенным людям, то не поддержать выплату Бородину - это просто лицемерие».

Во-вторых, Даниил Стародубцев считает, что гарантированные законом компенсации должны работать. «Если мы скажем человеку «спасибо за работу, вы свободны» и платить выходные пособия не будем, то это демотивирует всех нормальных специалистов, которых и так мало в политике, вообще в нее идти».