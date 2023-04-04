Владимир Путин не всегда садится в самолет, который летает за ним. После начала войны он предпочитает поезд, а бункером пользуется, даже находясь в Казахстане. Об этом рассказал офицер ФСО, обеспечивавший спецсвязь для первых лиц России, который сбежал за границу.
«Паранойя какая-то»: самолет Путина летает пустым, а сам он ездит на поезде
Владимир Путин постоянно опасается за свою жизнь и скрывает свое истинное местонахождение. Например, он не всегда садится на самолет, который прилетает за ним. Об этом журналистам центра «Досье» рассказал капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов. Офицер, 13 лет отвечавший за спецсвязь Путина и других первых лиц РФ в их поездках, заявил о военных преступлениях лидера России, после того, как смог убежать за границу.
«У него кабинеты что в Питере, что в Сочи, что в Ново-Огареве — они одинаковые, там все абсолютно идентичное. Бывало, что я знаю, что он находится в Сочи. Фоном работает телевизор, идут новости, показывают, что он какую-то встречу в Ново-Огареве провел. И я спрашиваю у коллеги в Сочи: «Он уже улетел?» Нет, говорит, сидит. Ребята говорили с улыбкой, что когда Путин в Сочи, то специально создается впечатление, будто он улетает. Пригоняют самолет, едет кортеж. А на самом деле он остается в Сочи. Ребята рассказывают, прямо смеются. Я думаю, что это, во-первых, попытка запутать иностранную разведку, а во-вторых, чтобы не было никаких покушений», - рассказал Каракулов.
После оккупации Крыма Путин стал предпочитать пользоваться спецпоездом, рассказал беглый сотрудник российской спецслужбы.
«Это поезд под президента. Он начал появляться у нас в расписании где-то, наверное, в 2014-м или 2015 году. Выглядит как обычный поезд, абсолютно такой же, как и все остальные, серые с красной полосой, поезда РЖД. Самолеты все отображаются на соответствующих сервисах. А поезд – сколько таких серых поездов? Тем более они не отслеживаются на каком-нибудь информационном ресурсе. Это просто для секретности. Часто его начали использовать, наверное, где-то в августе–сентябре 2021 года. Получается, наши сотрудники сидели на карантине конкретно под спецпоезд. С начала войны ребята говорили, что где-то на 40 дней или на 45 дней просто уезжали в сторону Валдая. Карантины для экипажа поезда идут, как вахты: один расчет сменяет другой. Да, может быть, именно в эту вахту не будет выезда, но люди всегда готовы», - рассказал капитан Каракулов о спецпоезде Путина.
В конце февраля 2023 года о спецпоезде Путина рассказали журналисты-расследователи издания «Проект», которые смогли получить информацию о резиденциях Путина на Валдае, куда проложена специальная железная дорога.
При этом Путин пользуется бункерами даже вне России.
«Раньше мы никакие бомбоубежища не оборудовали. А тут, находясь на территории посольства в Казахстане, если раньше мы там ставили связь в кабинете у посла или в переговорной комнате, то в октябре ставили еще один телефон – в бомбоубежище. Паранойя какая-то. Ты находишься на территории другого государства. Это государство - организатор саммита, обеспечивает всю безопасность. Сама территория посольства тоже охраняемая. Я так понимаю, что да, просто боится», - утверждает офицер ФСО.
Глеб Каракулов уточнил, что за все время службы в ФСО с 2009 года ни разу не слышал о попытках покушения на Путина, а также опроверг утверждения, что президент РФ серьезно болен.
Подробный рассказ сотрудника ФСО, который обвиняется в РФ в уголовном преступлении по статье о дезертирстве, о его мотивах для побега, реализации дерзкого плана и разных деталях работы на Путина, читайте на сайте центра «Досье».