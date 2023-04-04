«Паранойя какая-то»: самолет Путина летает пустым, а сам он ездит на поезде

Владимир Путин постоянно опасается за свою жизнь и скрывает свое истинное местонахождение. Например, он не всегда садится на самолет, который прилетает за ним. Об этом журналистам центра «Досье» рассказал капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов. Офицер, 13 лет отвечавший за спецсвязь Путина и других первых лиц РФ в их поездках, заявил о военных преступлениях лидера России, после того, как смог убежать за границу.

«У него кабинеты что в Питере, что в Сочи, что в Ново-Огареве — они одинаковые, там все абсолютно идентичное. Бывало, что я знаю, что он находится в Сочи. Фоном работает телевизор, идут новости, показывают, что он какую-то встречу в Ново-Огареве провел. И я спрашиваю у коллеги в Сочи: «Он уже улетел?» Нет, говорит, сидит. Ребята говорили с улыбкой, что когда Путин в Сочи, то специально создается впечатление, будто он улетает. Пригоняют самолет, едет кортеж. А на самом деле он остается в Сочи. Ребята рассказывают, прямо смеются. Я думаю, что это, во-первых, попытка запутать иностранную разведку, а во-вторых, чтобы не было никаких покушений», - рассказал Каракулов.

После оккупации Крыма Путин стал предпочитать пользоваться спецпоездом, рассказал беглый сотрудник российской спецслужбы.