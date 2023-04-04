Беглый офицер охраны Путина рассказал о его здоровье

Центра журналистских расследований «Досье» опубликовал интервью с капитаном Федеральной службы охраны (ФСО) Глебом Каракуловым, который до октября 2022 года был инженером в управлении президентской связи и лично работал с Владимиром Путиным.
4 апреля центр «Досье» опубликовал интервью с единственным известным сотрудником российских спецслужб на данный момент, который смог убежать из России и заявить о том, что Владимир Путин – военный преступник. Капитан Глеб Каракулов, в частности рассказал о состоянии здоровья Путина.
Беглый российский спецслужбист фактически опроверг популярные теории о скорой естественной смерти российского лидера. Самым известным адептом версии о смертельной болезни Путина является российский политолог Валерий Соловей. В 2022 году он рассказывал об этом Rus.Postimees.
«В курилке такое [здоровье Путина] не обсуждалось. Если, может быть, и есть какие-то проблемы со здоровьем, то они просто из-за возраста. Наверное, они есть. Но ничего такого сверхкритичного», - рассказал о своем опыте наблюдений за Путиным офицер ФСО Каракулов.
Капитан Каракулов уточнил, что за 13 лет службы в ФСО у Путина было буквально две отмененные командировки по состоянию здоровья.
«Я могу сказать, что мы с ним частенько в командировки ездим, и он до 2020 года очень часто бывал в поездках. Потом он сел бункер и, может быть, одну или три командировки в год проведет. А до коронавирусного года командировок было очень много. Реально мы по 2–3 недели или даже месяц могли находиться не в Москве. Именно из-за того, что он заболел, по-моему, одна или две командировки были отменены. За все то время, что я служил (Каракулов работал в обеспечении Путина связью с 2009 года – прим.ред.)», - рассказал Каракулов.
Внезапные проблемы со здоровьем Путина отмечались через два месяца после начала полномасштабного военного вторжения в Украину.
«В плане здоровья у него, наверное, лучше, чем у многих других людей его возраста. У него ежегодные медицинские проверки. В том году я могу обратить внимание: обычно мы заранее знаем, что в ЦКБ (главное медицинское учреждение Управления делами президента РФ – прим.ред.) нужно поставить связь. А тут это было как-то неожиданно и не в то время, в которое обычно. Обычно эта диспансеризация в конце лета или в начале осени. А в этом году была в апреле. Просто я был в пуле чистых в 2022 году на 9 мая. Я должен был садиться на карантин условно завтра, а мне сегодня говорят: «Срочно, ты никуда не уходишь». А я хотел пораньше свинтить, две недели меня дома не будет, хотя бы с ребенком побыть, делами по дому заняться, чтобы супруге было чуть легче. И тут мне говорят: «Нет, ты не пойдешь, ты поедешь сейчас в ЦКБ». Обычно мы заранее знаем, что завтра нужно будет ехать ставить технику», - рассказал беглый сотрудник ФСО.
Каракулов так же сообщил, что Путин- не всегда пользуется самолетом, который прилетает за ним, предпочитая поезд, а бункерами он пользуется даже в Казахстане.
Подробный рассказ сотрудника ФСО, который обвиняется в РФ в уголовном преступлении по статье о дезертирстве, о его мотивах для побега, реализации дерзкого плана и разных деталях работы на Путина, читайте на сайте центра «Досье».