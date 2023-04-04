Беглый офицер охраны Путина рассказал о его здоровье

«В плане здоровья у него, наверное, лучше, чем у многих других людей его возраста. У него ежегодные медицинские проверки. В том году я могу обратить внимание: обычно мы заранее знаем, что в ЦКБ (главное медицинское учреждение Управления делами президента РФ – прим.ред.) нужно поставить связь. А тут это было как-то неожиданно и не в то время, в которое обычно. Обычно эта диспансеризация в конце лета или в начале осени. А в этом году была в апреле. Просто я был в пуле чистых в 2022 году на 9 мая. Я должен был садиться на карантин условно завтра, а мне сегодня говорят: «Срочно, ты никуда не уходишь». А я хотел пораньше свинтить, две недели меня дома не будет, хотя бы с ребенком побыть, делами по дому заняться, чтобы супруге было чуть легче. И тут мне говорят: «Нет, ты не пойдешь, ты поедешь сейчас в ЦКБ». Обычно мы заранее знаем, что завтра нужно будет ехать ставить технику», - рассказал беглый сотрудник ФСО.



Каракулов так же сообщил, что Путин- не всегда пользуется самолетом, который прилетает за ним, предпочитая поезд, а бункерами он пользуется даже в Казахстане.