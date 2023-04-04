Суд арестовал Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в России

Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности ко взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). Об этом сообщает «Новая Газета. Европа» со ссылкой на ТАСС.
Следствие просило суд заключить Трепову под стражу до второго июня. Суд удовлетворил ходатайство во время закрытого от прессы процесса.
Ранее Следственный комитет предъявил Треповой обвинение в теракте, совершенном организованной группой и повлекшим умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Также Дарье предъявлено обвинение в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК).
Взрыв в петербургском кафе на Университетской набережной произошел вечером второго апреля. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества. Кроме того, его посмертно зачислили в ЧВК «Вагнер» с последующими выплатами и компенсациями, предусмотренными для погибших наемников.
В кафе проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер Z фронт». По одной из версий, одна из слушательниц занесла в заведение статуэтку с заложенной в нее бомбой. Утверждается, что сувенир она подарила Татарскому. По последним данным, число пострадавших при взрыве увеличилось до 40, трое из них - несовершеннолетние. В больницах остаются 25 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), но позже переквалифицировал дело на террористический акт. В совершении преступления подозревают 26-летнюю Дарью Трепову, ее задержали на следующий день после взрыва в съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. При этом Национальный антитеррористический комитет утверждает, что взрыв спланировали украинские спецслужбы и ФБК.
Четвертого апреля «Фонтанка» написала, что ей стали известны подробности допроса Треповой. Издание утверждает, что Трепова познакомилась с неким активистом, который якобы предложил ей переехать в Киев и работать редактором в одном из медиаресурсов. Но до этого, добавляет «Фонтанка», ей предложили пройти стажировку. Первым заданием, по данным издания, было посещение книжного магазина «Листва» и знакомство с Татарским во время его выступления, а также предоставление фотоотчета со встречи.
«Фонтанка» пишет, что Трепова получала задания через мессенджер Telegram. Бюст с бомбой ей передал в Москве таксист, который мог не знать об опасности груза. Далее, по информации издания, Трепову направили с посылкой на встречу с Татарским, где позже и произошел взрыв. На вечер 3 апреля ей купили авиабилет на рейс Санкт-Петербург - Узбекистан.
Муж Треповой Дмитрий Рылов также заявлял, что, по его мнению, Дарья не знала о взрывчатке и ее подставили. Он также сообщил The Insider, что силовики также задержали Дмитрия Касинцева - владельца квартиры, в которой пряталась девушка.
«Есть один очень важный момент, который она мне проговаривала текстом неоднократно: она была уверена, что эта вещь позволит получить доступ к человеку, то есть это не то, что должно было взорваться», - рассказал Рылов.
«Фонтанка» отмечает, что после вручения «подарка» Татарскому Трепова не вышла из помещения, где позже прогремел взрыв, и находилась в непосредственной близости от упаковки с бюстом.