Суд арестовал Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в России

Следствие просило суд заключить Трепову под стражу до второго июня. Суд удовлетворил ходатайство во время закрытого от прессы процесса.

Ранее Следственный комитет предъявил Треповой обвинение в теракте, совершенном организованной группой и повлекшим умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Также Дарье предъявлено обвинение в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК).

Взрыв в петербургском кафе на Университетской набережной произошел вечером второго апреля. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества. Кроме того, его посмертно зачислили в ЧВК «Вагнер» с последующими выплатами и компенсациями, предусмотренными для погибших наемников.

В результате взрыва в петербургском кафе накануне погиб провоенный блогер Владлен Татарский, еще более 30 человек были ранены. Фото: Ekraanitõmmis videost

В кафе проходила встреча дискуссионного клуба «Кибер Z фронт». По одной из версий, одна из слушательниц занесла в заведение статуэтку с заложенной в нее бомбой. Утверждается, что сувенир она подарила Татарскому. По последним данным, число пострадавших при взрыве увеличилось до 40, трое из них - несовершеннолетние. В больницах остаются 25 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), но позже переквалифицировал дело на террористический акт. В совершении преступления подозревают 26-летнюю Дарью Трепову, ее задержали на следующий день после взрыва в съемной квартире в Выборгском районе Петербурга. При этом Национальный антитеррористический комитет утверждает, что взрыв спланировали украинские спецслужбы и ФБК.