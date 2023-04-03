Дарья Трепова, которую подозревают в причастности к убийству Владлена Татарского, задержана на съемной квартире в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами, пишет «Медуза» в своем Telegram-канале.
Подозреваемая в убийстве российского военного блогера призналась в причастности к взрыву
«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками Следственного комитет России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
В результате взрыва в петербургском кафе накануне погиб провоенный блогер Владлен Татарский, еще более 30 человек были ранены.
Ранее стало известно об обыске дома у девушки и об объявлении ее в розыск.
«Медуза» выставила видеоролик допроса Треповой. На видео она признается, что пронесла статуэтку, которая взорвалась.
По данным СМИ, заведение, в котором произошел взрыв, принадлежит владельцу ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.
МВД России официально подтвердило гибель Татарского.
По данным «Интерфакса», взрывное устройство находилось внутри гипсовой статуэтки. Мощность взрывного устройства составила от 100 до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Подарок, по версии следствия, «военкору» Владлену Татарскому передала девушка. «СВУ, судя по всему, было активировано после того, как дарительница, вручив подарок, спешно покинула кафе», - сказал собеседник агентства.
По данным очевидцев, взрыв произошел около 18:40. Взрывную волну почувствовали в соседних домах. Сейчас место взрыва оцеплено, там работают пожарные, сотрудники следственного комитета и полиция, пишет издание «Бумага».
Как ранее писал Rus.Postimees, Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) и ранее попадал в поле зрения СМИ. В сентябре прошлого года он присутствовал на мероприятии с участием президента РФ Владимира Путина в Кремле. После он опубликовал видео, в котором заявил: «всё, всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим, всё будет, как мы любим». У Татарского в Telegram более 560 000 подписчиков.
Известно, что на творческом вечере погибшего от взрыва пропагандиста Владлена Татарского присутствовал и координатор движения «Бессмертный полк» в Таллинне Сергей Чаулин. Об этом пишет член Русского географического общества Владимир Дервенев на своей странице «Вконтакте».
«Друзья, сегодня при теракте в Питере пострадали два близких мне человека. Очень прошу молитв за здоровье Татьяны и Сергея», - написал Дервенев в социальной сети «Вконтакте». Под Татьяной он имел в виду журналистку Татьяну Любину.
Rus.Postimees собрал все версии того, кто стоит за убийством Z-пропагандиста и оценил их вместе с экспертом из Санкт-Петербурга. После этого спецслужбы РФ заявили о причастности к покушению сторонников Алексея Навального, что было оперативно провергнуто соратниками оппозиционера. «Все то, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБ-шники просто сами устранили этого пропагандиста», - заявил директор Anti-Corruption Foundation, член Центрального совета незарегистрированной партии «Россия будущего» Иван Жданов.