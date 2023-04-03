Подозреваемая в убийстве российского военного блогера призналась в причастности к взрыву

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками Следственного комитет России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В результате взрыва в петербургском кафе накануне погиб провоенный блогер Владлен Татарский, еще более 30 человек были ранены.

Ранее стало известно об обыске дома у девушки и об объявлении ее в розыск.

«Медуза» выставила видеоролик допроса Треповой. На видео она признается, что пронесла статуэтку, которая взорвалась.

По данным СМИ, заведение, в котором произошел взрыв, принадлежит владельцу ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.

МВД России официально подтвердило гибель Татарского.

По данным «Интерфакса», взрывное устройство находилось внутри гипсовой статуэтки. Мощность взрывного устройства составила от 100 до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Подарок, по версии следствия, «военкору» Владлену Татарскому передала девушка. «СВУ, судя по всему, было активировано после того, как дарительница, вручив подарок, спешно покинула кафе», - сказал собеседник агентства.

По данным очевидцев, взрыв произошел около 18:40. Взрывную волну почувствовали в соседних домах. Сейчас место взрыва оцеплено, там работают пожарные, сотрудники следственного комитета и полиция, пишет издание «Бумага».