Кто взорвал Z-пропагандиста Татарского в кафе Пригожина. Версии

Украина, радикальные россияне, выступающие против войны, или сам Пригожин – тот, который не муж Валерии. Rus.Postimees собрал все обсуждаемые версии того, кому была выгодна показательная расправа над пропагандистом Кремля Максимом Фоминым.
Украина всегда рядом
Первая предсказуемая мысль о том, кто убил Z-пропагандиста, украинского перебежчика и военного преступника Максима Фомина, скрывавшегося под «пелевинским» псевдонимом Владлен Татарский, была оперативно растиражирована другими пропагандистами Кремля. Многие из них не скрывали своей паники.
Тина Канделаки, замгендиректора «Газпром-медиа», телеведущая: «Безопасность ЛОМов (лидеры общественного мнения – прим.ред.) нулевая. Ритуальные убийства становятся традицией. Когда страна начнет отвечать? У террористов есть свет, вода, работают железные дороги, рестораны, интернет, руководители убийц ездят с телекамерами по стране».
Илья Янсен, «военкор», который лично участвует в войне с оружием в руках: «Мы – цели. Все мы цели. Теперь только так. В ответ задрожать должны они. На террор надо отвечать многократным террором. За каждый теракт – сносить города. В ответ мы должны убить КАЖДОГО идеолога украинства. Даже самых мягких. Даже тех, что притворяется "нашими". <…> Нам нужно, чтобы всякий заукраинец в РФ боялся выйти из комнаты. А Украина должна в этот момент полыхать и выть воем сотен и тысяч вдов в тылу. Должно гореть все, что еще не горит. Должно быть уничтожено все, что еще цело. <…> Нам нужен террор, какого не видел еще мир. Нам нужно, чтобы боялись ОНИ а не МЫ. <…> Не вините оперов ФСБ. В стране лютый кадровый голод в спецслужбах. Нужно волевое решение. Нужны отряды очистки – из тех, кого в иной ситуации никогда бы не взяли. Нужны чрезвычайные меры. Это может сделать лишь один человек…»
Александр Дугин, один из идеологов войны России с Украиной, отец взорванной летом 2022 года в Подмосковье пропагандистски Дарьи Дугиной: «Любой плевок в погибшего героя — оскорбление Родины. <…> Говорите и пишите только в том случае, если готовы заплатить за слова жизнью. <…> Как случилось, что только дьявол и украинское террористическое государство учат нас настоящей цене слов, идей, мыслей, поступков?»
Михаил Звинчук, «военкор», автор Telegram-канала «Рыбарь»: «Спи спокойно, муджахид Имарата Донбасс Валид ат-Татари».
Алексей Живов, «военкор»: «Я правильно понимаю, что в Питере работает террористическое украинское подполье?! <…> Вы думаете, твари, если вы убьете одного из нас, двоих, троих, что-то изменится?! Изменится только то, что мы с вас начнем кожу сдирать живьем. Нас тут много, всех не убьете. Владлен, я и мы все, я клянусь, мы закончим в Киеве, а наши враги будут болтаться на столбах. За Дашу, за Макса, за пацанов, мы за всех воздадим сполна!»
Егор Холмогоров, русский националист, автор термина «русская весна»: «Жизнь в Киеве и приравненных к нему Хохлобадах должна превратиться в ад. Уже каждому очевидно, что никаких т.н. "этических ограничений" тут нет - есть обычная заукраинская трусость и лицемерие. Мы даже выдумать не сможем то, что они делают каждый день. И не надо ничего выдумывать. Просто каждый день напоминайте им о том, что идет война, а не веселая травля русни. Они забыли».
Петр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Кто-то думал, что тех, кто проживает в Москве, Питере это не коснется, повторяли эту мантру "это не моя война, я вне политики"? И вот – взрыв в центре мегаполиса. Дарья Дугина, теперь – Владлен. Только наша полная и безоговорочная победа может прекратить это. Мы должны идти до конца, пока полностью не уничтожим нацистскую язву, а международная террористическая организация под названием "Украина" не прекратит свое существование».
Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются. Их подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают "охоту на ведьм" в западных СМИ. Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие. <…> Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг».
Однако официальный Киев причастность к взрыву в Санкт-Петербурге не подтверждает. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что произошедшее на встрече Z-пропагандиста Татарского с единомышленниками в пригожинском кафе – следствие внутрироссийской политической борьбы.
«В России начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. Россию ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам надо свое дело делать», - написал в своем Tiwitter Михаил Подоляк.
У Рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023
Не смог не отметиться и беглый российский оппозиционер Илья Пономарев, который ранее заявлял о своей причастности к подрыву Дарьи Дугиной. Бывший пресс-секретарь КПРФ намекнул, что знает исполнителей убийства Татарского, но от конкретики пока воздержался, как и Подоляк.
«Комментарий будет завтра, когда мы получим официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию», - сказал Пономарев изданию SOTA.
Радикальные россияне-противники войны
Многие наблюдатели отмечают, что второй громкий случай подрыва Z-пропагандиста, после убийства Дарьи Дугиной летом 2022 года, снова связан с именем шефа ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Взрыв произошел в его кафе. Татарский, по многочисленным сигналам, был финансово зависим от Пригожина. А сам «повар Путина» отрицает причастность Украины к случившемуся.
«Действительно, кафе я передал патриотическому движению КИБЕР ФРОНТ Z, и они проводили там различные семинары. Что касается гибели Дарьи Дугиной — да, все схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал», - заявил через несколько часов после взрыва Пригожин в ответ на запросы российских СМИ.
Сразу после этого в Telegram-каналах стали появляться «подробности» о девушке, которая якобы принесла на встречу с Татарским его гипсовый бюст, начиненный взрывчаткой. Одни CМИ опубликовали фото, где петербурженка Дарья Трепова 1997 года рождения стоит рядом с Татарским после вручения ему «подарка».
Другие издания распространили видео с камер наблюдения, где девушка заносит коробку в кафе. Третьи сообщили, что охрана кафе изначально не пропустила девушку в коробкой в зал, а пронести подарок к сцене якобы разрешил сам герой вечера Татарский.
По данным СМИ, Трепова ранее задерживалась на антивоенных акциях, а ее муж Дмитрий Рылов является участником «Либертарианской партии», активисты которой преследуются российскими силовиками.
Telegram-канал «Ротонда», который ведут известные петербургские журналисты, сообщил, что Трепова задерживалась вместе с мужем на митинге 24 февраля 2022. Мужу тогда назначили девять суток ареста, а Треповой — 10. В ходе судебного заседания защитник протестующей сказал, что ранее у нее не было административных нарушений.
В «Либертарианской партии» поспешили заявить, что муж Треповой давно находится за границей и никак не связан со взрывом. Сам Рылов ответил дозвонившимся до него журналистам очень кратко матом, подтвердив отсутствие в РФ. Его партийные товарищи добавили, что «осуждают агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам». Подруга Треповой рассказала журналистам, что брак с Рыловым был «шуточным», и в последнее время супруги не общались.
Далее красок в биографию возможной бомбистки стали добавлять официальные российские СМИ. Пропагандистское издание «Известия» сообщило, что Трепова является сторонницей организации Алексея Навального. Якобы она перечисляла донаты «Фонду борьбы с коррупцией», который в России официально запрещен, как экстремистская организация.
Один из руководителей структур Навального Леонид Волков поспешил сделать заявления об опасности скоропалительных выводов, «переводя стрелки» на Пригожина.
Очевидно, что Владлена Татарского никто не убивал, просто у него лопнул желчный пузырь из-за авитаминоза. Кроме того, надо рассмотреть версию о том, что за взрывом стоит Пригожин. Нельзя сбрасывать со счетов и личную месть бывшей любовницы.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 2, 2023
Важно не делать поспешных выводов!
Анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, который известен сливами фактов из биографий чиновников и силовиков РФ, несколько раз намекал, что история с показательным убийством Татарского нужна ее авторам для решения внутрироссийских вопросов.
«Источник ВЧК-ОГПУ говорит о том, что, собственно, вся эта история с Татарским направлена на то, чтобы попытаться сделать из ФБК еще и террористическую организацию», - написал ресурс.
Тот же ресурс несколькими часами ранее выдвинул конспирологическую теорию, что взрыв в кафе Пригожина выгоден шефу ЧВК Вагнер в его противостоянии с куратором внутренней политики России, одним из главных ответственных за административное освоение оккупированных районов Украины, заместителем главы администрации администрации президента Сергеем Кириенко.
«Взрыв Татарского - в некотором роде калька взрыва сотрудницы Пригожина Дугиной: прямая связь с Пригожиным, а взрыв нанесет удар по давнему оппоненту Пригожина Сергею Кириенко. Кстати, именно Кириенко стал первым вручать статуэтки военкорам. После убийства Дугиной позиции Кириенко были сильно подорваны его оппонентами, а Пригожин получил от него желаемое. После нынешнего убийства Сергея Владиленовича могут попробовать и вовсе вынести из власти. А именно Кириенко сейчас главный противник политической карьеры Пригожина», - процитировал ВЧК-ОГПУ своего собеседника во власти РФ.
Тем временем, в вереницу скорбящих по убитому Z-пропагандисту выстраивают все более высокопоставленные персоны российской реальности. Свои слова соболезнований выразило в том числе и «третье лицо» в российском государстве, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Многолетний бывший губернатор Санкт-Петербурге, уроженка поселка Шепетовка в Хмельницкой области Украины честно признала, что убитый был пропагандистом, но дальше версии «украинского следа» не пошла.
«Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы», - написала пресс-службы Матвиенко от ее имени в соцсетях председателя верхней палаты Федерального Собрания РФ.
На версии о внутрироссийской разборке в том числе может указывать тот факт, что уже назначенная причастной к убийству Дарья Трепова была оперативно задержана петербургскими силовиками. К тому же, взрыв в кафе, где пострадали десятки человек, был квалифицирован по статье «убийство», а не «теракт».
Однако наш эксперт, петербургский журналист Сергей Ковальченко, который ведет Telegram-канал «Занимательная конспирология» и хорошо знаком с политическими реалиями Санкт-Петербурга, не склонен верить в отсутствие украинского следа.
- Сергей, быстрое задержание Треповой размывает версию про украинскую диверсию?
- Нет. Меня смущает, что ее так долго искали. Важно понимать, что убийство Владлена Татарского стилистически похоже на убийство Дарьи Дугиной. И там? и там выбраны знаковые для российской элиты места. Дугину взорвали на Рублевке, где живет все российское руководство, Татарского взорвали менее чем в километре от питерской квартиры Владимира Путина.
- Пробросы версий про неких радикальных российских оппозиционеров интересны?
- Радикальные российские противники войны? Кто бы знал, что это за люди? Кто они и чьи интересы представляют. Через полчаса после теракта ответственность за него взял экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. На мой взгляд - это комичный персонаж не имеющий никакого влияния на российскую политику. В связь убийства с ФБК я вообще не верю - это можно «продать» только внутри России, да и то, очень сомнительно.
- Разве эта трагедия не выгодна российской пропаганде войны? Очередной повод мобилизации общества и так далее.
- Наоборот. Такое больше пугает общество, чем мобилизует. Общество теряет веру в то, что власть может его защитить.
- Будешь спорить с версией, что этот теракт выгоден самому Пригожину?
- Через пару часов после теракта Евгений Пригожин уже водружал флаг на администрацию Бахмута. Ему срочно нужна была «история успеха» для того, бы скрасить воскресный провал в Петербурге. Думаю, что ослабленному Пригожину совершенно не выгодно демонстрировать Владимиру Путину свою беспомощность и неспособность защитить даже свой кусок земли в Петербурге.
P.S. В случае с подрывом пропагандистски Дарьи Дугиной в 2022 году российская пропаганда пыталась раскручивать тему с «эстонским следом», т.к. подозреваемая в причастности к убийству покинула РФ через границу с Эстонией. Убийство Татарского тоже имеет привязку к Эстонии. Одним из пострадавших в кафе Пригожина стал Сергей Чаулин, пророссийский активист, ранее депортированный из Эстонии в Россию. Чаулин пока не выходит на связь.
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