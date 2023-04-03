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Кто взорвал Z-пропагандиста Татарского в кафе Пригожина. Версии

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Стихийный мемориал по погибшему в результате взрыва Z-пропагандисту Максиму Фомину (Владлен Татарский). На осветительном столбе, недалеко от кафе, где был убит украинский перебежчик, повесили символику российских наемников, под которую складывают цветы. Васильевский остров, Санкт-Петербург, 3 апреля 2023 года.
Стихийный мемориал по погибшему в результате взрыва Z-пропагандисту Максиму Фомину (Владлен Татарский). На осветительном столбе, недалеко от кафе, где был убит украинский перебежчик, повесили символику российских наемников, под которую складывают цветы. Васильевский остров, Санкт-Петербург, 3 апреля 2023 года. Фото: REUTERS / Anton Vaganov

Украина, радикальные россияне, выступающие против войны, или сам Пригожин – тот, который не муж Валерии. Rus.Postimees собрал все обсуждаемые версии того, кому была выгодна показательная расправа над пропагандистом Кремля Максимом Фоминым.

Украина всегда рядом

Первая предсказуемая мысль о том, кто убил Z-пропагандиста, украинского перебежчика и военного преступника Максима Фомина, скрывавшегося под «пелевинским» псевдонимом Владлен Татарский, была оперативно растиражирована другими пропагандистами Кремля. Многие из них не скрывали своей паники.

Тина Канделаки, замгендиректора «Газпром-медиа», телеведущая: «Безопасность ЛОМов (лидеры общественного мненияприм.ред.) нулевая. Ритуальные убийства становятся традицией. Когда страна начнет отвечать? У террористов есть свет, вода, работают железные дороги, рестораны, интернет, руководители убийц ездят с телекамерами по стране».

Илья Янсен, «военкор», который лично участвует в войне с оружием в руках: «Мы – цели. Все мы цели. Теперь только так. В ответ задрожать должны они. На террор надо отвечать многократным террором. За каждый теракт – сносить города. В ответ мы должны убить КАЖДОГО идеолога украинства. Даже самых мягких. Даже тех, что притворяется "нашими". <…> Нам нужно, чтобы всякий заукраинец в РФ боялся выйти из комнаты. А Украина должна в этот момент полыхать и выть воем сотен и тысяч вдов в тылу. Должно гореть все, что еще не горит. Должно быть уничтожено все, что еще цело. <…> Нам нужен террор, какого не видел еще мир. Нам нужно, чтобы боялись ОНИ а не МЫ. <…> Не вините оперов ФСБ. В стране лютый кадровый голод в спецслужбах. Нужно волевое решение. Нужны отряды очистки – из тех, кого в иной ситуации никогда бы не взяли. Нужны чрезвычайные меры. Это может сделать лишь один человек…»

Александр Дугин, один из идеологов войны России с Украиной, отец взорванной летом 2022 года в Подмосковье пропагандистски Дарьи Дугиной: «Любой плевок в погибшего героя — оскорбление Родины. <…> Говорите и пишите только в том случае, если готовы заплатить за слова жизнью. <…> Как случилось, что только дьявол и украинское террористическое государство учат нас настоящей цене слов, идей, мыслей, поступков?»

Михаил Звинчук, «военкор», автор Telegram-канала «Рыбарь»: «Спи спокойно, муджахид Имарата Донбасс Валид ат-Татари».

Алексей Живов, «военкор»: «Я правильно понимаю, что в Питере работает террористическое украинское подполье?! <…> Вы думаете, твари, если вы убьете одного из нас, двоих, троих, что-то изменится?! Изменится только то, что мы с вас начнем кожу сдирать живьем. Нас тут много, всех не убьете. Владлен, я и мы все, я клянусь, мы закончим в Киеве, а наши враги будут болтаться на столбах. За Дашу, за Макса, за пацанов, мы за всех воздадим сполна!»

Егор Холмогоров, русский националист, автор термина «русская весна»: «Жизнь в Киеве и приравненных к нему Хохлобадах должна превратиться в ад. Уже каждому очевидно, что никаких т.н. "этических ограничений" тут нет - есть обычная заукраинская трусость и лицемерие. Мы даже выдумать не сможем то, что они делают каждый день. И не надо ничего выдумывать. Просто каждый день напоминайте им о том, что идет война, а не веселая травля русни. Они забыли».

Петр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Кто-то думал, что тех, кто проживает в Москве, Питере это не коснется, повторяли эту мантру "это не моя война, я вне политики"? И вот – взрыв в центре мегаполиса. Дарья Дугина, теперь – Владлен. Только наша полная и безоговорочная победа может прекратить это. Мы должны идти до конца, пока полностью не уничтожим нацистскую язву, а международная террористическая организация под названием "Украина" не прекратит свое существование».

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются. Их подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают "охоту на ведьм" в западных СМИ. Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие. <…> Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2015 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2015 году. Фото: Scanpix

Однако официальный Киев причастность к взрыву в Санкт-Петербурге не подтверждает. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что произошедшее на встрече Z-пропагандиста Татарского с единомышленниками в пригожинском кафе – следствие внутрироссийской политической борьбы.

«В России начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. Россию ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам надо свое дело делать», - написал в своем Tiwitter Михаил Подоляк.

Не смог не отметиться и беглый российский оппозиционер Илья Пономарев, который ранее заявлял о своей причастности к подрыву Дарьи Дугиной. Бывший пресс-секретарь КПРФ намекнул, что знает исполнителей убийства Татарского, но от конкретики пока воздержался, как и Подоляк.

«Комментарий будет завтра, когда мы получим официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию», - сказал Пономарев изданию SOTA.

Радикальные россияне-противники войны

Многие наблюдатели отмечают, что второй громкий случай подрыва Z-пропагандиста, после убийства Дарьи Дугиной летом 2022 года, снова связан с именем шефа ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Взрыв произошел в его кафе. Татарский, по многочисленным сигналам, был финансово зависим от Пригожина. А сам «повар Путина» отрицает причастность Украины к случившемуся.

Шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Украине.
Шеф ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Украине. Фото: Postimees

«Действительно, кафе я передал патриотическому движению КИБЕР ФРОНТ Z, и они проводили там различные семинары. Что касается гибели Дарьи Дугиной — да, все схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал», - заявил через несколько часов после взрыва Пригожин в ответ на запросы российских СМИ.

Сразу после этого в Telegram-каналах стали появляться «подробности» о девушке, которая якобы принесла на встречу с Татарским его гипсовый бюст, начиненный взрывчаткой. Одни CМИ опубликовали фото, где петербурженка Дарья Трепова 1997 года рождения стоит рядом с Татарским после вручения ему «подарка».

Другие издания распространили видео с камер наблюдения, где девушка заносит коробку в кафе. Третьи сообщили, что охрана кафе изначально не пропустила девушку в коробкой в зал, а пронести подарок к сцене якобы разрешил сам герой вечера Татарский.

По данным СМИ, Трепова ранее задерживалась на антивоенных акциях, а ее муж Дмитрий Рылов является участником «Либертарианской партии», активисты которой преследуются российскими силовиками.

Telegram-канал «Ротонда», который ведут известные петербургские журналисты, сообщил, что Трепова задерживалась вместе с мужем на митинге 24 февраля 2022. Мужу тогда назначили девять суток ареста, а Треповой — 10. В ходе судебного заседания защитник протестующей сказал, что ранее у нее не было административных нарушений.

В «Либертарианской партии» поспешили заявить, что муж Треповой давно находится за границей и никак не связан со взрывом. Сам Рылов ответил дозвонившимся до него журналистам очень кратко матом, подтвердив отсутствие в РФ. Его партийные товарищи добавили, что «осуждают агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам». Подруга Треповой рассказала журналистам, что брак с Рыловым был «шуточным», и в последнее время супруги не общались.

Далее красок в биографию возможной бомбистки стали добавлять официальные российские СМИ. Пропагандистское издание «Известия» сообщило, что Трепова является сторонницей организации Алексея Навального. Якобы она перечисляла донаты «Фонду борьбы с коррупцией», который в России официально запрещен, как экстремистская организация.

Один из руководителей структур Навального Леонид Волков поспешил сделать заявления об опасности скоропалительных выводов, «переводя стрелки» на Пригожина.

Анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, который известен сливами фактов из биографий чиновников и силовиков РФ, несколько раз намекал, что история с показательным убийством Татарского нужна ее авторам для решения внутрироссийских вопросов.

«Источник ВЧК-ОГПУ говорит о том, что, собственно, вся эта история с Татарским направлена на то, чтобы попытаться сделать из ФБК еще и террористическую организацию», - написал ресурс.

Тот же ресурс несколькими часами ранее выдвинул конспирологическую теорию, что взрыв в кафе Пригожина выгоден шефу ЧВК Вагнер в его противостоянии с куратором внутренней политики России, одним из главных ответственных за административное освоение оккупированных районов Украины, заместителем главы администрации администрации президента Сергеем Кириенко.

«Взрыв Татарского - в некотором роде калька взрыва сотрудницы Пригожина Дугиной: прямая связь с Пригожиным, а взрыв нанесет удар по давнему оппоненту Пригожина Сергею Кириенко. Кстати, именно Кириенко стал первым вручать статуэтки военкорам. После убийства Дугиной позиции Кириенко были сильно подорваны его оппонентами, а Пригожин получил от него желаемое. После нынешнего убийства Сергея Владиленовича могут попробовать и вовсе вынести из власти. А именно Кириенко сейчас главный противник политической карьеры Пригожина», - процитировал ВЧК-ОГПУ своего собеседника во власти РФ.

Российские Z-пропагандисты Дарья Дугина и Владлен Татарский. Оба убиты в результате срабатывания взрывных устройств.
Российские Z-пропагандисты Дарья Дугина и Владлен Татарский. Оба убиты в результате срабатывания взрывных устройств. Фото: telegram

Тем временем, в вереницу скорбящих по убитому Z-пропагандисту выстраивают все более высокопоставленные персоны российской реальности. Свои слова соболезнований выразило в том числе и «третье лицо» в российском государстве, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Многолетний бывший губернатор Санкт-Петербурге, уроженка поселка Шепетовка в Хмельницкой области Украины честно признала, что убитый был пропагандистом, но дальше версии «украинского следа» не пошла.

«Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы», - написала пресс-службы Матвиенко от ее имени в соцсетях председателя верхней палаты Федерального Собрания РФ.
 

Спикер Совета Федерации с 2011 года, губернатор Санкт-Петербурга в 2003-2011 годах Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации с 2011 года, губернатор Санкт-Петербурга в 2003-2011 годах Валентина Матвиенко. Фото: Scanpix

На версии о внутрироссийской разборке в том числе может указывать тот факт, что уже назначенная причастной к убийству Дарья Трепова была оперативно задержана петербургскими силовиками. К тому же, взрыв в кафе, где пострадали десятки человек, был квалифицирован по статье «убийство», а не «теракт».

Однако наш эксперт, петербургский журналист Сергей Ковальченко, который ведет Telegram-канал «Занимательная конспирология» и хорошо знаком с политическими реалиями Санкт-Петербурга, не склонен верить в отсутствие украинского следа.

Петербургский журналист Сергей Ковальченко на конференции Postimees, Таллинн, ноябрь 2022 года.
Петербургский журналист Сергей Ковальченко на конференции Postimees, Таллинн, ноябрь 2022 года. Фото: Eero Vabamägi, Postimees

- Сергей, быстрое задержание Треповой размывает версию про украинскую диверсию?

- Нет. Меня смущает, что ее так долго искали. Важно понимать, что убийство Владлена Татарского стилистически похоже на убийство Дарьи Дугиной. И там? и там выбраны знаковые для российской элиты места. Дугину взорвали на Рублевке, где живет все российское руководство, Татарского взорвали менее чем в километре от питерской квартиры Владимира Путина.

- Пробросы версий про неких радикальных российских оппозиционеров интересны?

- Радикальные российские противники войны? Кто бы знал, что это за люди? Кто они и чьи интересы представляют. Через полчаса после теракта ответственность за него взял экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. На мой взгляд - это комичный персонаж не имеющий никакого влияния на российскую политику. В связь убийства с ФБК я вообще не верю - это можно «продать» только внутри России, да и то, очень сомнительно.

- Разве эта трагедия не выгодна российской пропаганде войны? Очередной повод мобилизации общества и так далее.

- Наоборот. Такое больше пугает общество, чем мобилизует. Общество теряет веру в то, что власть может его защитить.

- Будешь спорить с версией, что этот теракт выгоден самому Пригожину?

- Через пару часов после теракта Евгений Пригожин уже водружал флаг на администрацию Бахмута. Ему срочно нужна была «история успеха» для того, бы скрасить воскресный провал в Петербурге. Думаю, что ослабленному Пригожину совершенно не выгодно демонстрировать Владимиру Путину свою беспомощность и неспособность защитить даже свой кусок земли в Петербурге.

Евгений Пригожин проводит экскурсию Путину по своему комбинату детского питания, Санкт-Петербург, 2010 год.
Евгений Пригожин проводит экскурсию Путину по своему комбинату детского питания, Санкт-Петербург, 2010 год. Фото: Postimees

P.S. В случае с подрывом пропагандистски Дарьи Дугиной в 2022 году российская пропаганда пыталась раскручивать тему с «эстонским следом», т.к. подозреваемая в причастности к убийству покинула РФ через границу с Эстонией. Убийство Татарского тоже имеет привязку к Эстонии. Одним из пострадавших в кафе Пригожина стал Сергей Чаулин, пророссийский активист, ранее депортированный из Эстонии в Россию. Чаулин пока не выходит на связь.

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