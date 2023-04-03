Спецслужбы России заявили о причастности Навального к убийству пропагандиста в Петербурге

Оппозиционер не сомневается, что сегодняшнее заявление российских спецслужб будет использовано в дальнейших судебных процессах над Алексеем Навальным.

«Я напомню, что в одном большом общем деле ФБК уже есть статьи о призывах к террористической деятельности (205.2). Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен», - говорит Жданов.



Алексей Навальный в суде в 2018 году. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Соратник Навального делает вывод, что за убийством Татарского стоят сами российские спецслужбы.

«Все то, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБ-шники просто сами устранили этого пропагандиста. Они этим занимаются с 2014 года: травят и убивают друг друга весело, делят рынки. Просто далеко не все случаи публичны. А сегодня им очень удобно приписать сюда и ФБК. Нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний, в виде команды Навального», - заключил Иван Жданов.



