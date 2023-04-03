Спецслужбы России заявили о причастности Навального к убийству пропагандиста в Петербурге

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что к убийству Z-пропагандиста Владлена Татарского причастны структуры российского оппозиционера Алексея Навального. Сторонники Навального назвали заявления ожидаемыми и обвинили в убийстве ФСБ.
Российские спецслужбы заявили, что убийство Максима Фомина, известного под именем Владлен Татарский – это теракт, за которым стоят спецслужбы Украины и «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. При этом уголовное дело официально расследуется не по статье «теракт», а по статье «убийство».
«Установлено, что совершенный второго апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова», - сказано в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета РФ, которое появилось днем третьего апреля.
О том, что убийство Татарского - это теракт, заявил днем в понедельник и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Однако говорящая голова Кремля не стала называть имя Навального, пересказывая сообщение Национального антитеррористического комитета.
Ранее Rus.Postimees сообщал, что среди версий причин убийства Татарского может официально всплыть и «навальнинский» след, потому что подозреваемая в причастности к убийству петербурженка Дарья Трепова являлась сторонницей Навального.
Представители Навального заявили, что утверждения российских спецслужб ожидаемы, а комментирование их – идиотская ситуация.
«По проскакивающим сообщениям было быстро понятно, что будут скидывать на ФБК. И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы – идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать – а вдруг кто-то подумает, что и правда мы?» - написал в своем телеграмTelegram-канале соратник Навального, директор Anti-Corruption Foundation, член Центрального совета незарегистрированной партии «Россия будущего» Иван Жданов.
Оппозиционер не сомневается, что сегодняшнее заявление российских спецслужб будет использовано в дальнейших судебных процессах над Алексеем Навальным.
«Я напомню, что в одном большом общем деле ФБК уже есть статьи о призывах к террористической деятельности (205.2). Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен», - говорит Жданов.
Соратник Навального делает вывод, что за убийством Татарского стоят сами российские спецслужбы.
«Все то, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБ-шники просто сами устранили этого пропагандиста. Они этим занимаются с 2014 года: травят и убивают друг друга весело, делят рынки. Просто далеко не все случаи публичны. А сегодня им очень удобно приписать сюда и ФБК. Нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний, в виде команды Навального», - заключил Иван Жданов.
Навальный остается в российской тюрьме с начала 2021 года, когда он вернулся в РФ из Германии, где проходил курс лечения и реабилитации после отравления ядом «новичок». В начале марта документальный фильм о судьбе российского оппозиционера получил «Оскар». За две недели до этого политик, который годами уходил от обсуждения вопроса принадлежности полуострова Крым, заявил, что он украинский.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сразу после убийства пропагандиста Татарского дал понять, что Киев не имеет к этому отношения.
«В России начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. Россию ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам надо свое дело делать», - написал Михаил Подоляк в своем Tiwitter вечером в воскресенье.