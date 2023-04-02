При взрыве в Санкт-Петербурге пострадал депортированный из Эстонии Сергей Чаулин

«Друзья сегодня при теракте в Питере пострадали два близких мне человека. Очень прошу молитв за здоровье Татьяны и Сергея», - написал Дервенев в социальной сети «Вконтакте». Под Татьяной он имел в виду журналистку Татьяну Любину.

Ранение Чаулина прокомментировала и евродепутат Яна Тоом (Центристская партия). «Взрыв в питерском кафе, где ранен (не опасно) и Сергей Чаулин - новая точка невозврата для всех. Очень, очень скверно», - написала она в Facebook.

Сегодня в Санкт-Петербурге в кафе «Патриот» произошел взрыв. В заведении проходил творческий вечер пропагандиста Владлена Татарского, который погиб на месте. По последним данным, в результате взрыва пострадали не менее 25 человек, 19 из них госпитализированы, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.