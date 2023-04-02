При взрыве в Санкт-Петербурге пострадал депортированный из Эстонии Сергей Чаулин

На творческом вечере погибшего от взрыва пропагандиста Владлена Татарского присутствовал и координатор движения «Бессмертный полк» в Таллинне Сергей Чаулин. Об этом пишет член Русского географического общества Владимир Дервенев на своей странице «Вконтакте».
«Друзья сегодня при теракте в Питере пострадали два близких мне человека. Очень прошу молитв за здоровье Татьяны и Сергея», - написал Дервенев в социальной сети «Вконтакте». Под Татьяной он имел в виду журналистку Татьяну Любину.
Ранение Чаулина прокомментировала и евродепутат Яна Тоом (Центристская партия). «Взрыв в питерском кафе, где ранен (не опасно) и Сергей Чаулин - новая точка невозврата для всех. Очень, очень скверно», - написала она в Facebook.
Сегодня в Санкт-Петербурге в кафе «Патриот» произошел взрыв. В заведении проходил творческий вечер пропагандиста Владлена Татарского, который погиб на месте. По последним данным, в результате взрыва пострадали не менее 25 человек, 19 из них госпитализированы, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
14 февраля имеющий серый паспорт Сергей Чаулин, которого в ежегодниках КаПо называют прокремлевским активистом, был вынужден покинуть Эстонию, поскольку его лишили долгосрочного вида на жительство. Тогда он сказал Rus.Postimees, что не согласен с тем, что несет угрозу общественному порядку или государственной безопасности и намерен оспорить решение о его депортации.