В Нью-Йорке арестовали экс-президента США Дональда Трампа

Ожидается, что Трампа формально арестуют, возьмут у него отпечатки пальцев и сфотографируют, после чего состоится первое слушание по делу.

Американские СМИ сообщали, что Трамп намерен сам выступить в суде с заявлением о своей невиновности.

Трамп приехал в суд в кортеже из десятка машин и с охраной, которые положены ему как бывшему президенту.

Кортеж Трампа прибыл в суд из Трамп-тауэр, куда экс-президент приехал из Флориды накануне. Возле суда собрались многочисленные сторонники и противники Трампа, а также журналисты; прилегающая территория была оцеплена полицией и сотрудниками Секретной службы, которая охраняет Трампа.

Несмотря на многочисленные запросы и интерес со стороны журналистов, суд не разрешил вести прямую трансляцию из зала заседаний, позволив фотографам лишь сделать несколько снимков перед началом слушаний.

Трамп также не выступил перед собравшимися возле суда, как предполагали некоторые СМИ, но он может сделать это после выхода из здания или уже во Флориде, куда он планирует вернуться во вторник вечером.

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет открыто уголовное дело.

Расследование в отношении Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.