Десять лет в бегах: преступник, объявленный Эстонией в международный розыск, задержан в РФ

По данным ТГ-канала Shot, его выследили в Москве по камерам. Его задержали на Волхонке и уже сообщили об этом в эстонский Интерпол.

Как ранее писал Rus.Postimees, гражданин России Эрнест Гаммер, который в 2010 году ударил ножом посетителя ночного клуба в Таллинне и нанес ему тяжкие телесные повреждения, попал в список самых разыскиваемых людей в Европе.

В ходе одной из летних кампаний Европол создал на своей странице в интернете почтовые открытки, с помощью разыскивал преступников из 21 страны. «Дорогой Эрнет, мы пытались тебя найти, но ты давно не в сети. Пожалуйста, свяжись с нами снова. С наилучшими пожеланиями, полиция», - написано на открытке.

Гражданин России Эрнест Гаммер был признан Таллиннским окружным судом виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью. Около четырех утра 22 августа 2010 года Эрнест Гаммер, родившийся в 1985 году, возле таллиннского ночного клуба Cathouse неожиданно и без малейшей причины напал на молодого человека, который на год его младше. По данным полиции, Гаммер дважды ударил потерпевшего ножом, нанеся ему опасные для жизни ранения.

Полиции удалось установить личность нападавшего и по окончании досудебного расследования ранее судимый за имущественное преступление Гаммер получил обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью.