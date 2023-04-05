Внезапно: министр отменила ужин, связанный с выселением украинских беженцев

«Поскольку не все стороны были заинтересованы в участии, мы решили отменить его», - подтвердил руководитель отдела по связям с общественностью Министерства социальных дел Таави Аудо.

Действительно: и волонтеры, и жители таллиннского центра для беженцев на улице Нийне решили совместно бойкотировать мероприятие, чтобы выразить свое отношение к организованному Департаментом социального страхования (SKA) выселению военных беженцев из домов для беженцев Копли и Мяэпеалзе.

Менее чем через неделю после выселения украинских военных беженцев из домов для беженцев Копли и Мяэпеалзе министр Сигне Рийсало решила отпраздновать это событие, организовав благодарственный ужин для причастных к событию в украинском ресторане.

«Я называю это не празднованием, а благодарностью, поскольку все люди, которые помогали беженцам, заслуживают внимания и благодарности», - сказала Рийсало.

Приглашение также было разослано с уведомлением за один день волонтерам, которые шокированы этим событием и планируют бойкотировать его.

«Это издевательство? - спросила волонтер, помогавшая жившим в доме на улице Мяэпеалзе, Инесса Йозинг. - Насколько лицемерны могут быть Министерство социальных дел, министр и SKA в игре в помощь военным беженцам?»

Она не понимает, что будут праздновать министерство и SKA. По словам Йозинг, такое застолье в ознаменование выселения украинцев является циничным высмеиванием всех усилий волонтеров и самих военных беженцев, и она не желает участвовать в таком политическом спектакле.

«Среди наших переселенцев нет ни одной семьи, положение которой из-за маневра SKA по выселению не ухудшилось бы или не принесло нового дополнительного стресса как в моральном, так и в экономическом плане - по сравнению с домами, на улицах Мяэпеалзе или Копли, которые были приведены для них в порядок, - сказала Йозинг. - Более того, есть семьи, которые из-за возникшего на них давления уже вернулись или возвращаются в Украину».

По словам Рийсало, она знает об отношении волонтеров, но не может никого заставить думать по-другому.

«Я хотела, чтобы все стороны, участвовавшие в размещении украинских беженцев, сели за общий стол и им можно было сказать спасибо», - пояснила министр.