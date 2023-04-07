ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Путин ведет себя как наследник не СССР, а Ивана Грозного

Россия не хочет называться Московией, но усердно превращается в нее

Нынешняя доктрина «русского мира», противопоставляющая его миру развитому, свободному, фактически отсылает к средневековой Московии. Когда в Украине предложили вернуть России это имя, в Кремле чрезвычайно возмутились, но парадоксальным образом нынешняя российская власть сама превратила страну, которая формально называется «федерацией», в ремейк унитарной и централизованной Московии. Всеми ресурсами этой «обширной евразийской державы» по факту распоряжаются московские чиновники и олигархи.

И в этом факте тотального московского гиперцентрализма состоит фундаментальное противоречие с громким провозглашением России как особой «цивилизации». Цивилизации тем и отличаются от обычных стран, что по своему устройству они многообразны и многополярны.

Например, англоязычная или испаноязычная цивилизации, возникшие после распада Британской и Испанской империй, совершенно глобальны, и бывшая метрополия уже не играет в них определяющей роли. В России сегодня любят рассуждать о «глобальной многополярности», но саму свою гигантскую страну сводят лишь к единственному московскому «полюсу».

Нынешний российский режим, навязывающий всем регионам от Балтики до Тихого океана унылое однообразие пустой, но агрессивной Z-пропаганды, проигрывает в цивилизационном смысле даже исторической Российской империи. Тогда все же многие города и регионы сохраняли свою культурную и экономическую специфику.