На фоне падающей птички. Правительство Финляндии ушло в отставку

Премьер Финляндии Санна Марин подала в отставку после поражения ее партии на парламентских выборах. Президент Ниинисте поблагодарил 38-летнего социал-демократа за работу.
6 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин обратилась к президенту страны с просьбой об отставке. На встречу с Саули Ниинисте в его официальной резиденции в Мянтюниеми одна из самых ярких женщин-политиков современной Европы пришла в строгой черной одежде, которую вполне можно носить в моменты траура.
На фоне большой картины с падающий черной птицей Марин передала президенту папку с прошением об отставке.
«Уважаемый Президент Республики, я почтительно прошу Вас освободить меня и других членов Правительственного Совета от членства в Правительственном Совете», - цитирует Yle лишенную деталей и эмоций речь Марин.
Видео встречи публикует агентство France Press
В ответ президент Финляндии выразил ей благодарность за три с половиной года работы премьером.
«Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство продолжит работу в качестве управляющего министерства до тех пор, пока не будет назначено новое правительство», - сказал Ниинисте.
Следующим премьером Финляндии станет лидер правоцентристской «Национальной коалиции» Петтери Орпо. Его партия по итогам выборов получила почти четверть от всех депутатских мандатов в парламенте страны. Чуть меньше получили правые популисты из партии «Истинные финны». Социал-демократы Санны Марин финишировали третьими.
Консультации о формировании нового правительства Финляндии стартуют на будущей неделе.
Нынешний функционал Санны Марин и ее кабинета министров фактически становится техническим. Накануне она объявила, что осенью покинет пост председателя партии социал-демократов и станет рядовым депутатом парламента.
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