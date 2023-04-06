На фоне падающей птички. Правительство Финляндии ушло в отставку

6 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин обратилась к президенту страны с просьбой об отставке. На встречу с Саули Ниинисте в его официальной резиденции в Мянтюниеми одна из самых ярких женщин-политиков современной Европы пришла в строгой черной одежде, которую вполне можно носить в моменты траура.



Премьер Финляндии с 2019 года, лидер социал-демократов Санна Марин подает президенту страну Саули Ниинисте прошение об отставке после поражения на парламентских выборах, 6 апреля 2023 года. Фото: Markku Ulander / Lehtikuva via AP

На фоне большой картины с падающий черной птицей Марин передала президенту папку с прошением об отставке.

«Уважаемый Президент Республики, я почтительно прошу Вас освободить меня и других членов Правительственного Совета от членства в Правительственном Совете», - цитирует Yle лишенную деталей и эмоций речь Марин.



Видео встречи публикует агентство France Press

В ответ президент Финляндии выразил ей благодарность за три с половиной года работы премьером.

«Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство продолжит работу в качестве управляющего министерства до тех пор, пока не будет назначено новое правительство», - сказал Ниинисте.



Премьер Финляндии с 2019 года, лидер социал-демократов Санна Марин подает президенту страну Саули Ниинисте прошение об отставке после поражения на парламентских выборах, 6 апреля 2023 года. Фото: Markku Ulander / Lehtikuva via AP

Следующим премьером Финляндии станет лидер правоцентристской «Национальной коалиции» Петтери Орпо. Его партия по итогам выборов получила почти четверть от всех депутатских мандатов в парламенте страны. Чуть меньше получили правые популисты из партии «Истинные финны». Социал-демократы Санны Марин финишировали третьими.



Премьер-министр Финляндии, председатель Социал-демократической партии Санна Марин, председатель Национальной коалиции Петтери Орпо и председатель «Истинных финнов» Риикка Пурра на приеме для СМИ по случаю парламентских выборов в Финляндии, Хельсинки, 2 апреля 2023 года. Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa

Консультации о формировании нового правительства Финляндии стартуют на будущей неделе.

Нынешний функционал Санны Марин и ее кабинета министров фактически становится техническим. Накануне она объявила, что осенью покинет пост председателя партии социал-демократов и станет рядовым депутатом парламента.