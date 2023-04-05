«Санна Марин не похожа на Каю Каллас». Эксперт об итогах выборов в Финляндии

- Нет, война не объясняет правого поворота. Санна Марин, как и правые партии, является очень активным сторонником Украины и критиком Путина.

- Как и вы эксперты европейских СМИ ранее говорили, что скорее на результаты выборов влияет не политика, а экономика. Но разве проблемы экономики Финляндии не связаны с развязанной Путиным войной?

- Экономические проблемы накапливались в течение длительного периода времени. Влияние войны не столь значительно.



Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте, Хельсинки, 2019 год. Фото: presidentti.fi

- Одни из лидеров потерь – зеленые (минус 7 мандатов) и левые (минус 5 мандатов). Разве это не следствие заморозки отношений с Россией? Мечтать о зеленой энергетике стало сложнее, называть себя «левым» на фоне развязанной Путиным войны тоже не очень выгодно.

- Опять же, никакая война не объясняет эти результаты выборов, особенно когда речь идет о зеленых, которые еще до войны очень критически относились к России в финском контексте. Левая партия могла проиграть отчасти потому, что она была более пацифистской и наивной в отношении России, а некоторые ее представители были против вступления в НАТО. Но это не единственная причина потерь.

- Другие противники вступления Финляндии в НАТО смогли воспользоваться недовольством своих избирателей и конвертировать его в успех на этих выборах?