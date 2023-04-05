Почему яркая звезда европейской политики премьер Финляндии Санна Марин проиграла выборы. Можно ли ее сравнивать с Каей Каллас, а правых Суоми с семьей Хельме. Но главное, что будет новым премьером страны на том берегу Балтики. Об этом Rus.Postimees в блиц-интервью рассказала заместитель директора Центра международных оборонных исследований и доцент кафедры международной политики Университета Турку Кристи Райк.
«Санна Марин не похожа на Каю Каллас». Эксперт об итогах выборов в Финляндии
Завершившиеся выборы в парламент Финляндии фиксируют успех правых партий Суоми. Социал-демократы теряют Санну Марин на посту премьера страны. В 200-местном парламенте, почти четверть кресел (48) достается правоцентристской «Национальной коалиции» во главе с Петтери Орпо. Эта партия увеличила свое представительство сразу на 10 мандатов. Вторыми оказались националисты и популисты из партии «Истинные финны» – 46 мандатов. Третьи – соцдемы Санны Марин с результатом 43 мандата. Либералы из «Финляндский центра», зеленые и социалисты суммарно потеряли 20 мест.
- Кристи, какие факторы вы считаете главными в утрате правящей партией Социал-демократов (SDP) своих позиций по итогам этих выборов в Суоми, в успехе «Истинных финнов»?
- СДП проиграла прежде всего в дебатах по поводу экономической политики. Правые партии выдвинули быстрый рост государственного долга в центр дебатов и призвали к сокращениям, против чего выступила СДП, не сумев предложить надежного решения, как остановить дальнейший рост долга. Кроме того, призывы СДП к тактическому голосованию, вероятно, сработали против них. Тактическое голосование не было обычной практикой в Финляндии, и теперь похоже, что оно привело к снижению поддержки партнеров по коалиции СДП. Партия «Истинные финны» обращается к людям, которые выступают против миграции, против ЕС и критически относятся к климатической политике ЕС и основных партий в Финляндии.
- Насколько сильно влияние развязанной Путиным войны на результаты этих выборов? Усиление правых политиков ведь наверняка связано с этим.
- Нет, война не объясняет правого поворота. Санна Марин, как и правые партии, является очень активным сторонником Украины и критиком Путина.
- Как и вы эксперты европейских СМИ ранее говорили, что скорее на результаты выборов влияет не политика, а экономика. Но разве проблемы экономики Финляндии не связаны с развязанной Путиным войной?
- Экономические проблемы накапливались в течение длительного периода времени. Влияние войны не столь значительно.
- Одни из лидеров потерь – зеленые (минус 7 мандатов) и левые (минус 5 мандатов). Разве это не следствие заморозки отношений с Россией? Мечтать о зеленой энергетике стало сложнее, называть себя «левым» на фоне развязанной Путиным войны тоже не очень выгодно.
- Опять же, никакая война не объясняет эти результаты выборов, особенно когда речь идет о зеленых, которые еще до войны очень критически относились к России в финском контексте. Левая партия могла проиграть отчасти потому, что она была более пацифистской и наивной в отношении России, а некоторые ее представители были против вступления в НАТО. Но это не единственная причина потерь.
- Другие противники вступления Финляндии в НАТО смогли воспользоваться недовольством своих избирателей и конвертировать его в успех на этих выборах?
- Противники НАТО, а это все-таки в основном левая партия, не очень хорошо выступили на выборах. Финский народ сейчас стал очень поддерживать НАТО, противники составляют незначительное меньшинство.
- Вы можете оценить эффект, который дали скандалы вокруг Санны Марин минувшим летом? История с ее танцами на вечеринке, публичный наркотест, который оказался чистым, компенсации бюджетных трат за питание членов ее семьи. «Грехи» сравнительно безобидные же?
- Санна Марин - фигура, вызывающая разногласия в финской политике. Эти скандалы привлекли большое внимание и вызвали горячие споры. Впрочем, похоже, что скандалы никак не повлияли на ее личную популярность.
- Разве с результатом в 43 мандата SDP у Санны Марин нет шансов сохранить пост премьер-министра?
- Нет никаких шансов. Победитель выборов сформирует правительство, то есть «Национальная коалиция» и Петтери Орпо.
- Альтернативы исключены?
- Уверена, что Петтери Орпо сформирует правительство и станет следующим премьер-министром. Крайне маловероятно, что кто-то еще получит шанс.
- Но ведь есть еще лидер «Истинных финнов» Риикка Пурра. Если согласиться, что Санна Марин напоминает Каю Каллас, то Риикка Пурра - это финский аналог отца и сына Хельме?
- Я не согласна, что Санна Марин похожа на Каю Каллас. Да, обе - международные звезды и ярые сторонники Украины. Но Марин - левая, а Каллас - правая. Они не подошли бы друг другу в одном и том же правительстве, если бы гипотетически находились в одной стране.
Также я бы не стала сравнивать Риикку Пурру с Хельме. Политические взгляды в чем-то схожи, но стиль Пурры менее провокационный, а взгляды более скромные.
- С учетом того, что военное напряжение на границах с РФ будет нарастать, особенно на севере Финляндии, как ранее отметил наш собеседник старший научный сотрудник Финского института международных отношений, эксперт по вопросам безопасности и обороны Финляндии Шарли Салониус-Пастернак, какие неминуемые дальнейшие перемены во внутренней политике Суоми уже очевидны?
- Политика безопасности и обороны в Финляндии основана на прочном консенсусе. Напряженность в отношениях с Россией высока и может еще больше возрасти, но это не меняет внутреннюю политику, Финляндия продолжает очень серьезно относиться к своей защите.
- При правых сближение Финляндии с НАТО и США будет идти такими же темпами, как при социал-демократах?
- СДП под руководством Санны Марин приняла Финляндию в НАТО, и следующее правительство будет продолжать уделять приоритетное внимание НАТО и отношениям с США, независимо от того, какой именно будет коалиция.
- Что же касается внешней политики, не связанной напрямую с РФ, то можно ли говорить о том, что сотрудничеству Финляндии с Эстонией, ничто не угрожает, кто бы не пришел на смену Санне Марин? Или тут есть неочевидные обывателям нюансы и риски?
- На финско-эстонские отношения, как правило, не влияют изменения во внутренней политике, но они остаются близкими при любом правительстве.