«Военные России будут уничтожены НАТО»: чем опасна военная активность России на островах у берегов Эстонии

Финский буклет с текстом советско-финского мирного договора 1947 года. Фото: wikimedia.org / общественное достояние

- Активно ли обсуждаются сегодня в Финляндии риски, связанные с островом Гогланд? Россия находится в беспрецедентном противостоянии со странами Западной Европы. Сообщается о российской военной активности на острове. Бомбардировщики НАТО летают возле Гогланда.

- Конечно же наши официальные лица, занятые вопросами безопасности, играют в свои военные игры. Но это не то чтобы активно обсуждается в финских средствах массовой информации в данный момент.

- По вашему мнению, география острова исключает его мирное будущее? Гогланд обречен быть лишь форпостом со всеми вытекающими из этого определения последствиями?

- Да. Этот остров может быть только военным. Без гражданских функций.



Члены избирательной комиссии приземляются на острове Гогланд в Финском заливе во время досрочного голосования на выборах губернатора Ленинградской области, 13 сентября 2020 года. Фото: SCANPIX

Старший научный сотрудник Финского института международных отношений, эксперт по вопросам безопасности и обороны Финляндии Шарли Салониус-Пастернак в разговоре с Rus.Postimees оценил текущее военное значение Гогланда для России и перспективы атак с этой территории.

- СМИ сообщили об активизации активности России на острове Гогланд. Насколько тревожна эта ситуация для Финляндии сегодня и что известно о том, что Россия делает на этом острове?