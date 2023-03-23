Остров Гогланд, который находится между Эстонией и Финляндией, активно осваивается военными РФ. Rus.Postimees с помощью финского историка Юрки Пааскоски и политолога из Суоми Шарли Салониус-Пастернака присмотрелся к истории этого куска российской суши в Финском заливе, но главное - к перспективам военного использования Гогланда в случае конфликта.
«Военные России будут уничтожены НАТО»: чем опасна военная активность России на островах у берегов Эстонии
Финские СМИ сообщили о росте российской активности на небольшом острове Гогланд, который находится всего в 50 километрах от Кохтла-Ярве и в 140 километрах от Таллинна. Гогланд и Санкт-Петербург разделяют 150 километров, а финский порт Котка расположен всего в 40 километрах от острова, где после аннексии Крыма активизировались тренировки десантников и спецназа ВС РФ и было открыто пять вертолетных площадок.
Отставной генерал Антс Лаанеотс в 2019 году заявлял об отсутствии военных рисков для Эстонии, которые может нести милитаризация Гогланда. Сейчас командующий ВМС Эстонии Юри Саску с этим согласен, но отмечает важность контроля за происходящим на Гогланде.
В середине марта около Гогланда появился американский стратегический бомбардировщик B-52.
Rus.Postimees спросил финских специалистов, политолога и историка, о рисках, которые связаны с этой территорией РФ, а также о том, когда и как Гогланд, на котором в 2010 году проживало всего 47 человек, вообще стал российским.
Историк, доктор философии и писатель Юрки Пааскоски, который изучает историю отношений Финляндии и России, с учетом истории острова не видит никакого другого использования Гогланда кроме военного.
- Остров Гогланд - самая западная точка Ленинградской области России. Сейчас остров закреплен за Кингисеппским районом российского региона, который граничит с Эстонией. Но так было не всегда. Сегодня уже можно напомнить, что Гогланд, пусть и в прошлом, но финская земля?
- Конечно. Жителями острова были именно финны.
- Почему и когда Гогланд впервые стал частью России? Если я не путаю, это был Абоский мирный договор 1743 года…
- Нет. Это произошло после мирного договора 1721 года, который был подписан в Ништадте. Была долгая война между Швецией и Россией («Северная война» 1700-1721 годов – при.ред.). И тогда Швеция потеряла Гогланд.
- В 1920 году остров стал финским. Как его воспринимали в Финляндии 100 лет назад?
- Гогланд уже в 1809-1917 годах был часть Великого княжества Финляндского (генерал-губернаторство в составе Российской империи до 1917 года и с 1917 года в составе Российской республики, занимало территорию современной Финляндии и части Карельского перешейка и Северного Приладожья, ныне Ленинградская область и Республика Карелия – прим.ред.). В 1920-е 30-е годы на этом острове бывали на отдыхе многие художники. Местное население состояло из рыбаков, которые имели тесные и хорошие контакты и с Финляндией, и с Эстонией.
- СССР вернул Гогланд по итогам советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Почему Финляндия не смогла сохранить остров?
- Финны не защищали остров активно, поскольку не было необходимых укреплений. Красная армия взяла остров в самом начале той войны.
- Гогланд - одно из основных мест «таллиннского перехода» в августе 1941 года, когда советский флот покидал Таллинн. Именно здесь смогли спастись несколько тысяч человек с атакованных кораблей. Для вас как для историка эта операция сегодня выглядит успешной или провальной? Из 225 кораблей прорваться через минные заграждения и бомбежки смогли 163 корабля.
- Не было других вариантов. Думаю, что это был единственный способ эвакуации кораблей в Кронштадт… А оценить важность роли острова Гогланд в той операции не возьмусь.
- В 1942 году остров был временно отбит советскими войсками, но затем контроль над ним был восстановлен финской армией. Как оцениваются эти события в финской историографии?
- Как безусловный военный успех в боях против Красной армии. Операция была хорошо спланирована (после артиллерийских ударов по известным советским опорным пунктам рано утром 27 марта 1942 года на остров с разных сторон зашли две группы финских военных, на следующую ночь его частично покинули выжившие бойцы Красной армии, к утру 29 марта были взяты последние опорные точки, СССР потерял в боях за остров 27 самолетов, уходящие по льду советские военные подверглись авианалетам и понесли большие потери – прим.ред.).
- В 1944 году на остров высадился немецкий десант, но потерпел неудачу после упорного сопротивления финского гарнизона при поддержке советской армии. Хельсинки был союзником Берлина во время той войны. Почему же тогда остров фактически был возвращен СССР?
- По стратегическим причинам. Гогланд был очень важен для обороны Ленинграда. Поэтому его и забрали после Зимней войны 1939-1940 годов.
- После Второй мировой войны или во время распада СССР кто и как в Финляндии обсуждал вопрос государственной принадлежности острова?
- Это было согласовано в мирном договоре в Париже в 1947 году и тут больше нечего было обсуждать.
- Активно ли обсуждаются сегодня в Финляндии риски, связанные с островом Гогланд? Россия находится в беспрецедентном противостоянии со странами Западной Европы. Сообщается о российской военной активности на острове. Бомбардировщики НАТО летают возле Гогланда.
- Конечно же наши официальные лица, занятые вопросами безопасности, играют в свои военные игры. Но это не то чтобы активно обсуждается в финских средствах массовой информации в данный момент.
- По вашему мнению, география острова исключает его мирное будущее? Гогланд обречен быть лишь форпостом со всеми вытекающими из этого определения последствиями?
- Да. Этот остров может быть только военным. Без гражданских функций.
Старший научный сотрудник Финского института международных отношений, эксперт по вопросам безопасности и обороны Финляндии Шарли Салониус-Пастернак в разговоре с Rus.Postimees оценил текущее военное значение Гогланда для России и перспективы атак с этой территории.
- СМИ сообщили об активизации активности России на острове Гогланд. Насколько тревожна эта ситуация для Финляндии сегодня и что известно о том, что Россия делает на этом острове?
- В целом Финляндия не была в такой безопасности, как сегодня, ни на одном этапе своей независимости: Силы обороны Финляндии более готовы, чем когда-либо, двустороннее и многостороннее военное сотрудничество значительно активизировалось за последний год. Силы членов НАТО присутствовали в Финляндии на учениях почти непрерывно с весны прошлого года. Россия сосредоточена в другом месте, а российских сухопутных войск у финской границы в данный момент почти нет. Финляндия получила ряд гарантий безопасности от США, Великобритании, Швеции, Норвегии и т.д. Так что ситуация действительно не тревожная.
Насколько нам известно, Россия улучшила на Гогланде военную инфраструктуру. Например, посадочные площадки для дозаправки вертолетов, датчики слежения, излучатели и другие элементы разведки.
- Командующий ВМС Эстонии Юри Саска сравнил Гогланд с украинским островом Змеиный, который Россия захватила в первые дни войны, но затем, после успешных действий украинской армии, оставила. Можете сравнить?
- Трудно сравнивать острова. Но очевидная разница в том, что Россия находится на Гогланде, или как его называют в Финляндии – Суурсаари (Suursaari, букв. «большая земля» - прим.ред.)… Но, как я уже отметил ранее, я уверен, что НАТО, как только Финляндия станет членом альянса, сделает невозможным функционирование России с этого острова в случае начала войны здесь.
- Какое военное значение, кроме радиоразведки, имеет для Москвы эта самая западная точка Ленинградской области России?
- Остров имеет военное значение, возможно, больше в мирное время и во времена так называемой серой зоны. По сообщению финской национальной телекомпании YLE, Россия заглушила GPS с острова. Во время войны остров был бы очень уязвим для военных ударов с суши, воздуха или военно-морских сил. Конечно, базу можно было бы использовать для внезапной высадки вертолетов в начале конфликта или боевых действий.
- Внезапное и неожиданное для Финляндии или Эстонии нападение с этого острова возможно?
- Любые военные силы на острове будут сопровождаться FDF (Finnish Defence Forces - Силы обороны Финляндии - прим.ред.), и, конечно, если общая ситуация будет напряженной, скажем, как 23 февраля 2022 года на границе с Украиной, финские и эстонские подразделения будут готовы на случай, если там высадится какой-то российский спецназ, чтобы затем совершить «атаку смертников», скажем, в порту Котка. Но здесь я должен спросить, а с какой целью? В ситуации войны, скажем, эквивалентной той, что началось 24 февраля 2022 года в Украине, все военное оборудование на острове Гогланд будет уничтожено Финляндией и НАТО.
- Какие еще точки в зоне соприкосновения России и Финляндии в первую очередь ждут активного военного развития после вступления Финляндии в НАТО?
- Очевидно, что в первую очередь речь о сухопутной границе протяженностью 1320 километров. Россия заявила, что ей придется усилить ее и увеличить свое военное присутствие вдоль финской границы, как только Финляндия станет членом НАТО. Однако на данный момент российские гарнизоны у финской границы, особенно сухопутные войска, практически пусты. Многие подразделения были уничтожены в Украине. На их восстановление уйдут годы. В военном отношении, наверное, самый интересный район находится на севере, в Лапландии, в районе Кольского полуострова (в этом месте границы России выходят не только к Финляндии, но и к Норвегии, а на Кольском полуострове расположены базы Северного флота ВС РФ в том числе флот атомных подводных ракетоносцев - прим.ред.).
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