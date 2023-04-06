МНЕНИЕ ⟩ Эстонский дирижер в России, наши конформисты и психологическая война

Мы должны смотреть не только на исполнителя, но и на самих себя. На то, как мы начинаем огонь по своим и не можем остановиться, пока все не будут разбиты вдребезги, чтобы удовлетворить свою зависть, мелочность и жажду разрушения. Мнемоистория - это тип истории, показывающий, как формируется и трансформируется история и менталитет нации, формируемые пиарщиками, поэтами, политиками, священниками и публицистами. Мы все несем ответственность и обязаны изучить наше конформистское прошлое. Идентичностью эстонцев может быть только свобода, а не адаптация к тому, кто, так сказать, платит больше.

К сожалению, Мустонен дал понять, что путинисты могут убивать, грабить и насиловать, но культура стоит особняком. Чтобы музыканта простили, он должен пожертвовать свои гонорары на помощь детям, страдающим от войны в Украине. Так же, как когда-то гитлеровский архитектор Альберт Шпеер жертвовал гонорары за свои книги еврейским организациям. Ярмо Мякеля, финский эксперт по внешней политике и информационной войне, однажды сказал мне золотые слова о том, что информационная и психологическая война, созданная Кремлем, использует эгоизм, жадность, потребность во внимании, нарциссизм и зависть людей. В Эстонии что-то явно идет не так, когда в последнее время наши первые лица в КаПо, полиции, пограничной службе, в спорте ломаются как макароны. Все эти ситуации сопровождаются рассказом о том, как где-то внутри учреждений идет борьба за власть и раскол, и препирательствах внутри учреждений, что также является полем битвы для психологической войны и усиливает цинизм, недоверие и страх среди эстонского народа. Почему-то мы не говорим о сохранении отечества, что является важным аргументом в любом вопросе, например, в Финляндии, которую называют одной из самых счастливых стран - мы говорим о деньгах и власти.