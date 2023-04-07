Вчера стало известно, что скромный предприниматель из Таллинна Андрей Шевляков стал героем международного скандала. Rus.Postimees изучил деловую биографию арестованного американскими правоохранителями Шевлякова и выяснил много интересного.
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Арестованный ФБР контрабандист из Ласнамяэ: что мы знаем о бизнесе Шевлякова?
Его подозревают в скупке оборудования для России
Главный следователь Хьюстонского отделения ФБР Джеймс Смит сообщил, что 28 марта гражданин Эстонии Андрей Шевляков был задержан и его подозревают в закупке электронного оборудования американского производства (включая компоненты радаров и хакерское ПО) для правительства и военных России.