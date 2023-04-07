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Арестованный ФБР контрабандист из Ласнамяэ: что мы знаем о бизнесе Шевлякова?

Его подозревают в скупке оборудования для России
Анастасия Тидо
, журналист
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Фото: Коллаж

Вчера стало известно, что скромный предприниматель из Таллинна Андрей Шевляков стал героем международного скандала. Rus.Postimees изучил деловую биографию арестованного американскими правоохранителями Шевлякова и выяснил много интересного. 

Главный следователь Хьюстонского отделения ФБР Джеймс Смит сообщил, что 28 марта гражданин Эстонии Андрей Шевляков был задержан и его подозревают в закупке электронного оборудования американского производства (включая компоненты радаров и хакерское ПО) для правительства и военных России.

«Приобретенная им нелегально высококлассная американская технология поставила под угрозу жизнь людей как в Украине, так и в США», - заявил Смит. В сообщении указано, что на момент задержания у предпринимателя были сформированные партии оборудования, предназначенные для теневых компаний.

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