Запрет на покупку недвижимости россиянам: пойдет ли Эстония по пути Литвы

Новое правительство Эстонии может вернуться к рассмотрению вопроса об ограничении покупки недвижимости гражданами РФ. Варианты поправок к соответствующему закону уже есть. Пока из стран Балтии запрет на такие сделки начал действовать только в Литве.
Литва на днях ввела запрет на покупку недвижимости россиянами, у которых нет вида на жительство в стране. Исключение – потенциальные наследники жилья, которые могут стать владельцами. За этот закон из 141 депутата Сейма проголосовали 76 парламентариев, против выступили - 13, а воздержались - 34. Он должен вступить в силу третьего мая 2023 года. По задумке, пока он будет действовать до второго мая 2024 года.
Представители литовских законотворцев уточнили, что если будет выявлена необходимость, правительство сможет обратиться в парламент не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия ограничительных мер с предложением о продлении.
Живущая в Эстонии экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией», россиянка Любовь Соболь, еще после первого чтения законопроекта в Сейме Литвы написала открытое письмо лидерам фракций с призывом отказаться от этих ограничений.
По ее словам, часть принятых поправок, которые запрещают гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость и получать литовское гражданство, серьезно усложняет жизнь тем людям, которые многие годы боролись с путинским режимом и «под угрозой лишения жизни и свободы были вынуждены уехать в Литву и получили убежище, а также тем, кто осознанно уехал из России и решил связать свою жизнь с Литвой». Соболь утверждает, что в масштабах Литвы это очень небольшая группа людей.
По Конституции Литовской Республики, принятые Сеймом законы вступают в силу после их подписания и официального провозглашения президентом Литовской Республики, пока этого сделано не было.
Эстонский путь
В Эстонии идея ограничить права граждан России в приобретении недвижимости ярко прозвучала летом прошлого года, когда министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс поручил своему министерству подготовить соответствующий закон. Тогда он сообщил, что «это один из проектов, который и раньше находился в министерстве в качестве предложения, но для него у министерства не хватало политической воли».
С тех пор, однако, о результатах этих изысканий официально не сообщалось. После новостей из Литвы Rus.Postimees спросил у ведомства, есть ли новости на этот счет. Вице-канцлер по вопросам политики внутренней безопасности, правопорядка и миграции Министерства внутренних дел Вейко Коммуссаар сообщил, что они с коллегами уже оценили различные варианты поправок к Закону об ограничении приобретения недвижимого имущества.
«Но окончательный выбор мы сможем сделать в сотрудничестве с формируемым новым правительством», - добавил он. По словам Коммуссаара, цель поправок - улучшить возможности государства «по проактивному устранению потенциальных рисков безопасности, которые могут возникнуть в связи с различными видами владения недвижимостью». Однако сами версии поправок не озвучиваются, чтобы не «создавать ненужные ожидания в обществе».
На август 2022 года гражданам России принадлежал в Эстонии 41 351 объект недвижимости, у граждан Беларуси таковых было – 919. Около 12% владельцев таких квартир, около 4500 человек, не имели ВНЖ, а значит, потеряли возможность посещать свое жилье. Вейко Коммусаар сразу предупредил, что если у таких собственников появятся долги в Эстонии, то, в конечном итоге, они могут утратить свое недвижимое имущество.
Вал покупок
По свежим данным, которые предоставил Rus.Postimees Земельный департамент, в 2022 году россияне приобрели в Эстонии 295 объектов недвижимости на общую сумму чуть больше 4,7 млн евро. В 2021 году было куплено значительно меньше, 195 квартир, правда, в сумме они стоили почти 5,4 млн евро. В 2020 году граждане РФ стали владельцами 124 объекта недвижимости, за примерно те же 4,7 млн евро, как и в 2022 году. Белорусы в 2022 году купили шесть квартир, за 2021 год таких данных нет, а в 2020 году таких покупок было пять.
Однако средняя стоимость квартир, приобретаемых белорусами, выше – за шесть квартир в 2022 году в сумме было заплачено около 530 тысяч евро, что означает, что в среднем одна квартира могла стоить около 90 тысяч евро, тогда как средний чек покупки у россиян в 2022 году равен 16 тысячам евро. Как ранее писал Rus.Postimees, в прошлом году количество проданных гражданам РФ квартир резко возросло, главным образом в Ида-Вирумаа, где стоимость жилья значительно меньше, чем в столичном Таллинне.
«Подавляющее большинство сделок, в которых покупателем является житель России, происходит в Харьюском и Ида-Вируском уездах, - уточнил руководитель отдела оценки недвижимости Земельного департамента Йоханнес Ныупуу. - В период с 2020 по 2022 год на эти два региона приходится 88% всех сделок». Тем не менее, доля жителей России и Беларуси в общем количестве сделок с недвижимостью незначительна и остается ниже одного процента.
Речь чаще всего идет об объектах недвижимости не для проживания, а «для галочки». Высказывались предположения, что таким образом россияне пытаются вскочить в последний вагон поезда и стать обладателями хоть какой-то недвижимости в ЕС, чтобы иметь формальное право получать визы других государств Евросоюза.
Пока сложно сказать, прервался ли этот тренд. По данным Земельного департамента, в феврале 2023 года на рынке недвижимости всего было совершено 2 633 сделки, что примерно на треть меньше, чем в том же месяце прошлого года, но на четыре процента больше, чем в предыдущем месяце.
Интригующие риски
К слову, по уже действующему эстонскому законодательству передача недвижимого имущества гражданам третьих стран может быть запрещена по разным причинам, включая соображения безопасности и обороны. По той же схеме действовали и в Литве. «Это способ привлечь российское общество к ответственности за войну и агрессию в Украине и уменьшить потенциальное воздействие на национальную безопасность Литвы и риски для нее», - пояснил председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас.
К рискам национальной безопасности страны Балтии относят и выдачу виз и ВНЖ. В Литве тот же закон, который может начать действовать с третьего мая, предполагает приостановление приема визовых заявлений и заявлений на ВНЖ от граждан России и Беларуси в литовских визовых офисах за рубежом. По поводу въезда на территорию Литвы из-за пределов ЕС местные власти посчитали, что ограничат его, но не для всех, а на основе индивидуальной дополнительной углубленной проверки каждого въезжающего на предмет угрозы, которую их въезд представляет для национальной безопасности Литвы.
В Эстонии визовый вопрос и вопрос с первичными ВНЖ для россиян был решен более жестко – проезд запрещен со всеми туристическими визами, в том числе и выданными Эстонией, а первичные ВНЖ по работе не выдаются. По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году вид на жительство в Эстонии получили 1 201 гражданин России и 320 граждан Беларуси. Наибольшее количество видов на жительство было выдано для семейной миграции (952 для россиян и 149 для белорусов). По работе ВНЖ удалось получить 215 россиянам и 161 белорусу.
Сейм Латвии в сентябре 2022 года также утвердил поправки к иммиграционному закону, ужесточающие условия продления видов на жительство для граждан РФ, а также вводящие фактический запрет на получение ими долгосрочных рабочих виз. Правда, относительно покупки недвижимости никаких ограничений не было, хотя, справедливости ради, после новых правил въезда в страну сделать это технически стало значительно сложнее для россиян.
Возвращаясь к информации о покупке недвижимости в Эстонии для покупателей из третьих стран, то она может появиться после того, как вступит в должность новое правительство. Пока же интригой остается даже то, кому доверят посты министров в новом правительстве Каи Каллас.
Однако поменяться может все довольно скоро. По последним данным, лоббисты нового коалиционного правительства планируют огласить имена министров в ближайшую субботу. А в новом составе Рийгикогу соберется в ближайший понедельник, где депутаты принесут присягу и изберут руководство.