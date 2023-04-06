Запрет на покупку недвижимости россиянам: пойдет ли Эстония по пути Литвы

Граница Эстонии и России. Фото: Shutterstock

Вал покупок

По свежим данным, которые предоставил Rus.Postimees Земельный департамент, в 2022 году россияне приобрели в Эстонии 295 объектов недвижимости на общую сумму чуть больше 4,7 млн евро. В 2021 году было куплено значительно меньше, 195 квартир, правда, в сумме они стоили почти 5,4 млн евро. В 2020 году граждане РФ стали владельцами 124 объекта недвижимости, за примерно те же 4,7 млн евро, как и в 2022 году. Белорусы в 2022 году купили шесть квартир, за 2021 год таких данных нет, а в 2020 году таких покупок было пять.

Однако средняя стоимость квартир, приобретаемых белорусами, выше – за шесть квартир в 2022 году в сумме было заплачено около 530 тысяч евро, что означает, что в среднем одна квартира могла стоить около 90 тысяч евро, тогда как средний чек покупки у россиян в 2022 году равен 16 тысячам евро. Как ранее писал Rus.Postimees, в прошлом году количество проданных гражданам РФ квартир резко возросло, главным образом в Ида-Вирумаа, где стоимость жилья значительно меньше, чем в столичном Таллинне.