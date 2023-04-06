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Ад пропаганды и «Моя свекровь - монстр». Какие российские каналы заблокировала Эстония в интернете

, журналист
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Маргарита Симоньян в клипе группы «Ногу Свело!» "Гойда, орки" рассказывает орку правильное понимание текущего момента, декабрь 2022 года
Маргарита Симоньян в клипе группы «Ногу Свело!» "Гойда, орки" рассказывает орку правильное понимание текущего момента, декабрь 2022 года Фото: Скриншот Youtube

Rus.Postimees набрался сил и изучил 53 ссылки, которые якобы заблокированы в Эстонии за ретрансляцию пропаганды Кремля. Почти все они работают. И там треш.

Пятого апреля 2023 года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) отчитался о борьбе с 53 сайтами, которые позволяли смотреть ранее запрещенные к ретрансляции в ЕС российские телеканалы. Но и здесь спустя год полномасштабной войны РФ с Украиной пропаганда ненависти и вражды «мэйд ин раша» остается безопасно доступной.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора не просто сообщил о тесном взаимодействии с провайдерами по борьбе с пропагандистским контентом родом с Востока, но и назвал все те ресурсы, которые нарушают санкции ЕС.

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