Ад пропаганды и «Моя свекровь - монстр». Какие российские каналы заблокировала Эстония в интернете

Пятого апреля 2023 года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) отчитался о борьбе с 53 сайтами, которые позволяли смотреть ранее запрещенные к ретрансляции в ЕС российские телеканалы. Но и здесь спустя год полномасштабной войны РФ с Украиной пропаганда ненависти и вражды «мэйд ин раша» остается безопасно доступной.