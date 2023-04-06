Rus.Postimees набрался сил и изучил 53 ссылки, которые якобы заблокированы в Эстонии за ретрансляцию пропаганды Кремля. Почти все они работают. И там треш.
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Ад пропаганды и «Моя свекровь - монстр». Какие российские каналы заблокировала Эстония в интернете
Пятого апреля 2023 года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) отчитался о борьбе с 53 сайтами, которые позволяли смотреть ранее запрещенные к ретрансляции в ЕС российские телеканалы. Но и здесь спустя год полномасштабной войны РФ с Украиной пропаганда ненависти и вражды «мэйд ин раша» остается безопасно доступной.
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