В начале прошлой недели 27 стран-членов Европейского союза окончательно одобрили запрет на продажу с 2035 года новых автомобилей , работающих на ископаемом топливе. Это означает, что в обозримом будущем нам, очевидно, предстоит ездить исключительно на электромобилях.

Уже слышу возражения, что, мол, до 2035 года – как до Луны пешком, поэтому спешить со сменой машины не будем, да и родной и бензин-дизель (нужное подчеркнуть) куда лучше, чем эти ваши непонятные электровеники, которыми неизвестно как пользоваться, стоят диких денег, да и в дальнюю поездку не поедешь.