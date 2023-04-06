Обвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы

По словам адвоката политика Марии Эйсмонт, такой срок запросили по трем уголовным составам - «фейках» об армии, осуществлении деятельности нежелательной организации и госизмене.

Кара-Мурза находится под арестом уже год - с апреля 2022 года. Сначала его отправили в СИЗО по уголовному делу о «фейках» о российской армии. Поводом стало выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой войны в Украине. Тогда же его включили в реестр физлиц-«иноагентов».

После этого в июле прошлого года против политика возбудили еще одно уголовное дело - по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации».

Кара-Мурза несколько лет был координатором движения «Открытая Россия» (одноименные организации признаны в России нежелательными), а в 2019-м году стал вице-президентом американского фонда «Свободная Россия» (также признан нежелательной организацией в РФ). В 2021 году, когда в России ужесточили ответственность за сотрудничество с «нежелательными организациями», Кара-Мурза покинул фонд, чтобы продолжать вести политическую деятельность из России.

В октябре 2022 года в отношении политика возбудили уголовное дело о госизмене.