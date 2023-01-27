«Путин будет давить, пока будет чувствовать твой страх». Супруга Владимира Кара-Мурзы, пережившего два покушения Кремля

Естественно, его сразу из этой камеры убрали, когда администрация СИЗО поняла, как он будет работать с людьми. Его переместили в другую камеру, где он случайно оказался с другим политическим заключенным. Вообще политических вместе же не сажают. А тут он вдруг оказался с политическим. С каким-то мужчиной, который был арестован за антивоенный протест. Когда он был в руках полицейских, те использовали газовый баллончик. Этот человек в результате почти лишился голоса. Он мог только шептать. Володя говорил, что нужно было очень близко подходить, чтобы его расслышать. И у него было сильно повреждено зрение. Поскольку прошло уже несколько месяцев с того момента, как это случилось, было понятно, что, скорее всего, эти последствия уже необратимые. И вот он говорил Володе: «Ну а что я могу сделать? Как я могу тут бороться против них?» И Володя отвечал: «Мы сейчас придумаем». Это еще было до 16 сентября, то есть юрисдикция Европейского суда по правам человека еще распространялась на Россию. Володя объяснил сокамеринику, что есть ЕСПЧ, и что можно в СИЗО потребовать специальную форму для обращения в этот суд, потому что есть такое право у человека в СИЗО.



Мы же очень часто о своих правах просто не знаем. Не знаем, как их добиваться. И опять же под чутким руководством Володи этот человек потребовал, чтобы ему принесли эту форму. И он подал жалобу в Европейский суд по правам человека о нарушении своих прав. Еестественно, Володю сразу убрали из камеры. Ну, то есть вот эти истории говорят о том, что Володя будет использовать любую площадку для продолжения своей работы. И если это будет маленькая камера на шесть человек, он будет работать на шесть человек. Если будут камеры на двух, он будет работать с двумя. Поэтому власти, конечно, пытаются его всячески изолировать. Поэтому его не привозят в суд. Поэтому все слушания проходят за закрытыми дверями. Нельзя же давать площадку таким людям...