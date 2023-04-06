Президент Эстонии: критика Каллас в адрес бывших руководителей Eesti Energia неуместна

«Человек, который уходит и проработал на этой должности восемь лет, а условия его зарплаты были установлены ровно восемь лет назад... И сейчас, в последние несколько недель, демонстрировать силу и фрустрацию, я не думаю, что это уместно», - прокомментировал президент.

Напомним, что в конце марта министр финансов Аннели Аккерманн в роли общего собрания предложила совету Eesti Energia пересмотреть план выплаты премий правлению энергетической группы, сославшись на недостатки в работе правления.

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что поддерживает решение министра финансов. «Как государство мы являемся собственниками Eesti Energia, и мы сформулировали ожидания, которые Eesti Energia должна претворить в жизнь. Eesti Energia должна быть частью эстонского государства и не должна работать против интересов государства. Этот список очень длинный, где Eesti Energia повела себя вопреки интересам государства», – подчеркнула тогда Каллас.

В качестве примера Каллас привел некомпетентность Elektrilevi, дочернего предприятия Eesti Energia, в устранении отключений электроэнергии, вызванных штормом на Сааремаа в декабре прошлого года, в результате чего некоторые домохозяйства в течение нескольких недель оставались без электричества.