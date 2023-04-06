ОБЗОР ⟩ Какие страны больше всего пострадают от высоких цен на нефть?

Внезапное сокращение добычи нефти организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками привело к резкому росту цен на нефть на этой неделе. Аналитики отмечают, что больше всего от повышения цен пострадают крупные азиатские страны и развивающиеся экономики.
После воскресного заявления ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,16 млн. баррелей в день последовало резкое ралли цен на рынках. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 85 долларов за баррель в полдень четверга, а американская нефть марки WTI оставалась на уровне 80 долларов.
Сокращения ОПЕК+ вступят в силу в мае и будут действовать до конца 2023 года. И Саудовская Аравия, и Россия сократят добычу нефти на 500 000 баррелей в день до конца этого года. Кувейт, Оман, Ирак, Алжир и Казахстан также обязались сократить производство.
В результате, по прогнозам некоторых аналитиков рынка, цены на нефть в ближайшем будущем могут достичь отметки в 100 долларов.
Это было бы наихудшим развитием событий для крупных стран, которые сами не имеют нефти, говорят эксперты, опрошенные CNBC.
«США не испытают боли от цены на нефть в 100 долларов. Хуже всего от роста цен на нефть всегда будут страдать страны, не имеющие собственных нефтяных ресурсов: Япония, Индия, Германия, Франция... и это лишь несколько крупных примеров», - сказал Павел Молчанов, управляющий директор инвестиционного банка Raymond James, комментируя влияние роста цен на нефть на экономику США.
Хеннинг Глойштейн, директор аналитического центра Eurasia Group, согласился с Молчановым. «Сокращение поставок нефти и связанный с этим рост цен на сырую нефть сильнее всего ударят по странам, которые сильно зависят от импорта нефти и где ископаемое топливо играет важную роль в национальной энергетической экономике», - сказал он.
«Это означает, что больше всего пострадают отрасли промышленности на развивающихся рынках, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии. Тяжелая промышленность Японии и Южной Кореи, зависящая от импорта энергоносителей, также сильно пострадает», - добавил Глойштейн.
Хотя цена в 100 долларов за баррель может появиться на горизонте в ближайшем будущем, аналитики не считают, что такая ситуация может долго сохраняться. «В более долгосрочной перспективе цены могут больше соответствовать текущей ситуации - 80-90 долларов за баррель», - сказал Молчанов.
«Если баррель сырой нефти достигнет 100 долларов и останется там на некоторое время, это побудит производителей снова увеличить добычу», - оценил перспективы Глойштейн.
Государства, которые могут пострадать от роста цен на нефть
Индия
Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире и крупнейшим покупателем сырой нефти с момента введения потолка цен на российскую нефть.
И делает это во все возрастающих объемах. По данным индийского правительства, импорт сырой нефти в страну в феврале вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Хотя Индия продолжает пользоваться скидками на российскую нефть, рост цен на рынках вызывает у нее беспокойство, - сказал Глойштейн. - Если нефть будет дорожать и дальше, это начнет сдерживать экономический рост Индии, несмотря на использование дешевой российской нефти».
Япония
Нефть является самым важным источником энергии в Японии, на нее приходится около 40% от общего объема энергоснабжения страны. «Не имея значительного внутреннего производства, Япония сильно зависит от импорта сырой нефти, 80-90% которой поступает из Ближневосточного региона», - дало оценку Международное энергетическое агентство.
Южная Корея
По данным независимой исследовательской компании Enerdata, Южная Корея удовлетворяет основную часть своих энергетических потребностей за счет нефти и нефтепродуктов. «Южная Корея более чем на 75% зависит от импорта нефти», - также отметил Молчанов.
Влияние на Китай и Европу
Хотя Китай и Европа также пострадают от роста цен на нефть, влияние будет не таким сильным, как в вышеупомянутых странах. Это связано с тем, что Китай имеет вполне приличное внутреннее производство. Однако козырь Европы в том, что она в основном полагается на атомную энергетику, уголь и природный газ для потребления первичной энергии.