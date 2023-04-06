ОБЗОР ⟩ Какие страны больше всего пострадают от высоких цен на нефть?

«Это означает, что больше всего пострадают отрасли промышленности на развивающихся рынках, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии. Тяжелая промышленность Японии и Южной Кореи, зависящая от импорта энергоносителей, также сильно пострадает», - добавил Глойштейн.

Хотя цена в 100 долларов за баррель может появиться на горизонте в ближайшем будущем, аналитики не считают, что такая ситуация может долго сохраняться. «В более долгосрочной перспективе цены могут больше соответствовать текущей ситуации - 80-90 долларов за баррель», - сказал Молчанов.

«Если баррель сырой нефти достигнет 100 долларов и останется там на некоторое время, это побудит производителей снова увеличить добычу», - оценил перспективы Глойштейн.

Государства, которые могут пострадать от роста цен на нефть

Индия

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире и крупнейшим покупателем сырой нефти с момента введения потолка цен на российскую нефть.

И делает это во все возрастающих объемах. По данным индийского правительства, импорт сырой нефти в страну в феврале вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Хотя Индия продолжает пользоваться скидками на российскую нефть, рост цен на рынках вызывает у нее беспокойство, - сказал Глойштейн. - Если нефть будет дорожать и дальше, это начнет сдерживать экономический рост Индии, несмотря на использование дешевой российской нефти».

Япония

Нефть является самым важным источником энергии в Японии, на нее приходится около 40% от общего объема энергоснабжения страны. «Не имея значительного внутреннего производства, Япония сильно зависит от импорта сырой нефти, 80-90% которой поступает из Ближневосточного региона», - дало оценку Международное энергетическое агентство.

Южная Корея

По данным независимой исследовательской компании Enerdata, Южная Корея удовлетворяет основную часть своих энергетических потребностей за счет нефти и нефтепродуктов. «Южная Корея более чем на 75% зависит от импорта нефти», - также отметил Молчанов.

Влияние на Китай и Европу

Хотя Китай и Европа также пострадают от роста цен на нефть, влияние будет не таким сильным, как в вышеупомянутых странах. Это связано с тем, что Китай имеет вполне приличное внутреннее производство. Однако козырь Европы в том, что она в основном полагается на атомную энергетику, уголь и природный газ для потребления первичной энергии.