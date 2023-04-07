Галерея ⟩ Корабли НАТО прибыли в Эстонию

«Визит наших кораблей демонстрирует решимость и готовность Североатлантического союза быстро и эффективно реагировать для защиты каждого члена альянса в случае необходимости», - сказал контр-адмирал Торстен Маркс, командующий 1-й морской оперативной группой НАТО, добавив, что каждый такой визит в порт укрепляет дружбу между странами и создает лучшее взаимопонимание в поддержку обязательств по коллективной обороне.