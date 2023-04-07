Галерея ⟩ Корабли НАТО прибыли в Эстонию

Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, которые в последний раз посещали Эстонию в ноябре прошлого года, в пятницу утром прибыли в таллиннский порт Ванасадам.
Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в таллиннский порт Ванасадам в пятницу утром.
«Визит наших кораблей демонстрирует решимость и готовность Североатлантического союза быстро и эффективно реагировать для защиты каждого члена альянса в случае необходимости», - сказал контр-адмирал Торстен Маркс, командующий 1-й морской оперативной группой НАТО, добавив, что каждый такой визит в порт укрепляет дружбу между странами и создает лучшее взаимопонимание в поддержку обязательств по коллективной обороне.
Среди кораблей 1-й постоянной противоминной группы НАТО в пятницу 7 апреля в Таллинн прибыли фрегат немецких ВМС класса Brandenburg FGS Mecklenburg-Vorpommern (F218) и фрегат португальских ВМС класса Karel Doorman NRP Bartolomeu Dias (F333).
Во время нахождения в порту корабли будут охраняться с моря эстонским военно-морским персоналом и военными катерами EML Risto и EML Roland. Союзников будут поддерживать члены морского отдела Таллиннского отделения Кайтселийта и офицеры запаса.
Постоянные группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности.