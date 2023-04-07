Вот как Eesti Energia получает рекордную прибыль: владелец мотеля оштрафован на 100 000 евро

Штрафы за досрочное расторжение фиксированных пакетов становятся новым крупным источником дохода для Eesti Energia, ставя операторов перед дилеммой: продать свой бизнес или обанкротиться.
«Мы подписали договор в декабре, и тогда биржевая цена на электроэнергию составляла около 300-400 евро, - говорит Прийт Коллист, владелец мотеля Waide. - Было сделано три предложения: годовой контракт за 350 евро за мегаватт-час, трехлетний контракт за 300 евро и пятилетний контракт за 208 евро за мегаватт-час плюс НДС».
Не было и речи о штрафах за расторжение, о которых Коллист узнал только тогда, когда выразил желание перейти обратно на биржевую цену. Затем выяснилось, что штрафные санкции содержатся в стандартных условиях, которые размещены на сайте компании и на которые ведет ссылка в контракте.
Оказалось, что для досрочного расторжения контракта ему придется заплатить 82 000 евро плюс НДС, или 98 400 евро в общей сложности. «Эта сумма - мой годовой оборот», - отметил он.
Плата за выход такова, что я либо должен продать свою фирму, либо обанкротиться.
Прийт Коллист
«Мне дали пять часов, чтобы решить, подписывать контракт или нет, - сказал Коллист. - Я не специалист по продаже электроэнергии и не изучал каждую строчку в Интернете. Я доверял своему менеджеру по работе с клиентами, и если он что-то предлагал, я это принимал. Он не упоминал, что плата за выход была такой, что мне пришлось бы либо продать фирму, либо обанкротиться».
Eesti Energia: мы продлим контракт до 10 лет
Коллист поговорил с двумя торговыми представителями Eesti Energia и получил новое предложение: они снижают фиксированную цену на 50 евро до 150 евро за мегаватт-час и продлевают контракт на пять лет.
«Если я продаю номер в мотеле за 60 евро, 40 евро из этой суммы идет на оплату электричества. Электроэнергия не должна быть услугой, которую вы не можете позволить себе купить», - сказал Коллист.
Это не единичный случай, но среди клиентов Eesti Energia много таких компаний, платящих высокую цену за фиксированный контракт: 45% бизнес-клиентов имеют пакеты с фиксированной ценой, а 55% используют пакеты с биржевыми ценами. Срок действия контрактов варьируется от одного месяца до десяти лет. Цена электроэнергии в пакете с фиксированной ценой зависит от потребления клиента и продолжительности контракта.
Коллист считает, что вопрос был раздут до предела, и ожидает вмешательства правительства или министра финансов, как представителя собственника.
Однако представитель собственника, министр финансов Аннели Аккерманн, не может помочь.
Государство, как собственник, не имеет права вмешиваться в договоры, касающиеся сроков между Eesti Energia AS и ее клиентами.
Гейли Хейнмаа
«Государство, как собственник, не имеет полномочий вмешиваться в договоры, касающиеся срочных договоров между Eesti Energia AS и ее клиентами, - сказала представитель Министерства финансов Гейли Хейнмаа. - Тем не менее, министр финансов хотел бы призвать всех всегда внимательно рассматривать нюансы при заключении договора, так как детали часто имеют решающее значение».
На недавней встрече Аккерманн с новым председателем правления Eesti Energia Андрусом Дурейко среди обсуждаемых вопросов были пакеты фиксированных цен операторов. «По словам председателя, компания знает о проблеме и работает над ее решением», - сказала Хейнмаа.
Ущерб энергетической компании
По словам руководителя эстонского рынка Eesti Energia Даяны Тийтсаар, целью фиксации цен на электроэнергию является обеспечение долгосрочной безопасности, и это решение не следует оценивать в краткосрочной перспективе.
«Биржевые цены на электроэнергию падают всего несколько месяцев, и ясно, что они не останутся на том же уровне навсегда, - сказал Тийтсаар. - Уже в следующем отопительном сезоне биржевые цены могут снова оказаться выше фиксированных».
По словам Тийтсаар, энергетическая компания пострадает, если клиент досрочно расторгнет контракт. «Это происходит потому, что мы должны перепродать заранее купленную электроэнергию на рынке, если клиент досрочно расторгнет контракт, и если цена продажи будет дешевле цены покупки, мы понесем убытки», - сказал Тийтсаар.
Плата за расторжение договора зависит от объема потребления электроэнергии клиентом и времени, когда он расторгает договор. В случае пакетов с фиксированной ценой Eesti Energia покупает электроэнергию на рынке на определенный период заранее по цене, согласованной с клиентом, и клиент может быть уверен, что нужное ему количество электроэнергии будет доступно по известной и стабильной цене.
Выплаты на сумму более одного миллиона евро старому правлению
Наблюдательный совет Eesti Energia присвоил членам правления Eesti Energia, ушедшим в отставку в прошлую пятницу, премии за хорошую работу и вознаграждение за отказ от работы на конкурентов, продолжительность периода выплаты которого может быть изменена наблюдательным советом. Председатель правления Хандо Суттер получит почти 75 000 евро в качестве вознаграждения по итогам работы, другие члены правления Рейн Пайо - 51 000 евро, Маргус Валс и Андри Авила - 48 000 евро, Агнес Роос - 47 500 евро. По данным Eesti Ekspress, компенсация за пункт о вознаграждение за отказ от работы на конкурентов составляет от 200 000 до 300 000 евро в зависимости от члена правления.
Выплата таких возмутительных премий руководителям государственных компаний, на мой взгляд, абсолютно неприемлема.
Кая Каллас
На прошлой неделе премьер-министр Кайя Каллас выразила свое возмущение этим решением и заявила, что огромная прибыль Eesti Energia должна идти в пользу эстонского народа, поскольку она зависит не от отличной работы руководства, а от высокой цены на электроэнергию.
«Выплата таких возмутительных бонусов руководителям государственных предприятий за счет налогоплательщиков, на мой взгляд, совершенно неприемлема, - сказала премьер-министр. - На мой взгляд, выплата таких абсурдных премий государственной компанией совершенно непонятна. Совершенно».
Общий доход Eesti Energia от продаж в прошлом году составил 2 218,2 млн. евро, что на 69% больше, чем в 2021 году. Чистая прибыль концерна составила 215,7 млн евро, что на 93,5% больше, чем в 2021 году.