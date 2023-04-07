Вот как Eesti Energia получает рекордную прибыль: владелец мотеля оштрафован на 100 000 евро

«Мы подписали договор в декабре, и тогда биржевая цена на электроэнергию составляла около 300-400 евро, - говорит Прийт Коллист, владелец мотеля Waide. - Было сделано три предложения: годовой контракт за 350 евро за мегаватт-час, трехлетний контракт за 300 евро и пятилетний контракт за 208 евро за мегаватт-час плюс НДС».

Не было и речи о штрафах за расторжение, о которых Коллист узнал только тогда, когда выразил желание перейти обратно на биржевую цену. Затем выяснилось, что штрафные санкции содержатся в стандартных условиях, которые размещены на сайте компании и на которые ведет ссылка в контракте.

Оказалось, что для досрочного расторжения контракта ему придется заплатить 82 000 евро плюс НДС, или 98 400 евро в общей сложности. «Эта сумма - мой годовой оборот», - отметил он.

Плата за выход такова, что я либо должен продать свою фирму, либо обанкротиться. Прийт Коллист

«Мне дали пять часов, чтобы решить, подписывать контракт или нет, - сказал Коллист. - Я не специалист по продаже электроэнергии и не изучал каждую строчку в Интернете. Я доверял своему менеджеру по работе с клиентами, и если он что-то предлагал, я это принимал. Он не упоминал, что плата за выход была такой, что мне пришлось бы либо продать фирму, либо обанкротиться».

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