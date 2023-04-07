КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Новое правительство планирует то, чего вообще не обещали

Правительственная коалиция договорилась о нескольких разумных и необходимых вещах. Однако настораживает то, что планируется высоко поднять флаг культурной войны. Это неразбериха, которая в эти трудные времена необходима обществу, как мертвому припарка.
Хотя реформы, предложенные коалицией, приветствуются, следует признать, что состояние эстонской демократии не заслуживает похвалы. Во время предвыборной кампании говорили только о дотациях и темах, по которым и так существует консенсус. Не было содержательных дебатов на тему сокращений и налогов, денежные заботы должны были решаться таинственным экономическим ростом.
Не было предметной дискуссии и по поводу однополого сожительства, только социал-демократы и «Ээсти 200» заявили, что выступают за равенство брака. Никто, кроме партии Правых, не ставил под сомнение бесплатное высшее образование. Сегодня был опубликован обзор того, о чем договорились на коалиционных переговорах, из которого видно, что все эти темы вдруг стали правительственной программой.
Тот факт, что партии в Эстонии не осмеливаются говорить о своей реальной повестке перед выборами, а предпочитают вести красивую болтовню, унижает избирателя и подрывает доверие к политическим партиям. Если мы сравним нашу избирательную кампанию с финской, то увидим, насколько они отличаются - финские политические партии говорят о проблемах, наши пытаются получить голоса пустой лестью.
Образованному избирателю уже давно было ясно, что расходы надо сокращать, а налоги повышать. Разумно рассмотреть этот вопрос сейчас. Проблемы с доходной базой местных самоуправлений также были очевидны в течение некоторого времени, причем эпидемия закрытия небольших школ стала наиболее болезненным симптомом. Хорошо, что новое правительство ищет пути увеличения доходов местных самоуправлений.
Приветствуется и план реформ в региональной политике. Развитие Эстонии с годами становилось все более и более несбалансированным в региональном плане. С одной стороны, в регионы хотели привлечь людей и рабочие места, с другой, государственная инфраструктура с годами истощалась. Перелом в этой области был бы настоящим героическим поступком. Для этого даже создано отдельное министерство.
Сфера окружающей среды и энергетики также будет объединена в одно министерство. Ключевой вопрос заключается в том, каким будет баланс между ними в новом министерстве. На данный момент трудно предсказать, означает ли это дальнейшее опустошение эстонских лесов на «зеленые» древесные гранулы или в конечном итоге приведет к демонтажу государственной помощи лесной промышленности.
Создание Министерства персонального государства, с которым «Ээсти 200» хочет провести фундаментальную реформу государственного управления, кажется, большим и долгосрочным планом, но они пока точно не знают, как это сделать и что это повлечет за собой. Будь то розовая мечта или что-то существенное, покажет время.
В целях легализации однополого сожительства планируется сделать понятие брака гендерно-нейтральным. Это можно сделать через вотум доверия правительству, где некоторым депутатам придется жертвовать совестью ради партийной лояльности. Эстония выиграет только в том случае, если этот грубый подход будет заменен более сбалансированным решением.