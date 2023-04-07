КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Новое правительство планирует то, чего вообще не обещали

Хотя реформы, предложенные коалицией, приветствуются, следует признать, что состояние эстонской демократии не заслуживает похвалы. Во время предвыборной кампании говорили только о дотациях и темах, по которым и так существует консенсус. Не было содержательных дебатов на тему сокращений и налогов, денежные заботы должны были решаться таинственным экономическим ростом.

Не было предметной дискуссии и по поводу однополого сожительства, только социал-демократы и «Ээсти 200» заявили, что выступают за равенство брака. Никто, кроме партии Правых, не ставил под сомнение бесплатное высшее образование. Сегодня был опубликован обзор того, о чем договорились на коалиционных переговорах, из которого видно, что все эти темы вдруг стали правительственной программой.

Тот факт, что партии в Эстонии не осмеливаются говорить о своей реальной повестке перед выборами, а предпочитают вести красивую болтовню, унижает избирателя и подрывает доверие к политическим партиям. Если мы сравним нашу избирательную кампанию с финской, то увидим, насколько они отличаются - финские политические партии говорят о проблемах, наши пытаются получить голоса пустой лестью.